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Nvidia 1.2GHz'de çalışan Tegra 2 3D işlemcisini hazırlıyor

8 yıl
11,3b
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Tegra 2 platformuyla Tüketici Elektroniği Fuarı 2011'in öne çıkan isimlerinden biri olmayı başaran Nvidia, 1.2GHz'de çalışan Tegra 2 3D işlemcisini hazırlıyor. 1GHz'de çalışan mevcut Tegra 2 işlemcisinden farklı olarak yeni çözümün, 3D görüntüleme teknolojisinden faydalanan mobil cihazlarda (tablet, cep telefonu ve konsol) kullanılması amaçlanıyor.

ARM'ın çift çekirdekli Cortex-A9 mimarisini temel alan Nvidia Tegra 2 3D, 5520 MIPS seviyesinde hesaplama performansı sunuyor. Nvidia'nın resmi dökümamına göre üretimi bu çeyrekte başlayacak olan 1.2GHz hızındaki Tegra 2 3D işlemcisinin, bahar aylarıyla birlikte üreticilere sağlanması ve 3D teknolojili cihazlarda kullanılması bekleniyor.

Hatırlanacağı üzere Nvidia'nın "The Way Its Meant To Be Played" programından sorumlu yöneticisi Ray Taylor, geçtiğimiz aylarda şirketten ayrılarak Master Image firmasına geçmişti. Üç boyutlu görüntüleme teknolojileri üzerine faaliyet gösteren firma, patentli matrix parallax barrier teknolojisiyle, 3D görüntüleme teknolojisine sahip mobil cihazların geliştirilmesinde önemli bir rol üstleniyor.

LG başta olmak üzere pek çok firmanın 3D destekli mobil cihazlar hazırladığı belirtilirken, bu cihazların iddialı olan temsilcilerinde Tegra 2 3D işlemcisinin kullanılması bekleniyor.


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DH Misafiri 8 yıl
bizim bu ülkede yaşamamız bile hata ama ne yapacan mecburluktan yaşıyoruz yoksa teknoloji yoksunu alt yapı zayıflıgı ve cahil insanlar malesef..
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Batuist 8 yıl
tegra3'ü tamamlamak üzere olupta tegra 4ün çalışmalarına başlayacak bir firmanın neden tegra2 platformunda bu 3d teknolojisi için çalışıpta ona destek verdiğini anlamıyorum.. hiç olmazsa tegra3ü satmak için başka bir bahaneleri olurdu.. yada tegra3ün bitmek üzere filan olduğu yalan.. başka açıklaması olamaz.. nvidia hissedarlarını sakin tutmak için uydurduğu bir yalan..!!
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murdocklawless 8 yıl
bugün 2000 liralık hd uydu alıcısında 400 mips'lik işlemci var. 5520 mips, neredeyse 14 katı.
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lazloo 8 yıl
Tegra 3 de Quad Core yazıyor. Ohayo.
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Unchangeable 8 yıl

murdocklawless

bugün 2000 liralık hd uydu alıcısında 400 mips'lik işlemci var. 5520 mips, neredeyse 14 katı.


bir tarafta uydu alıcısı bir tarafta mobil işlemci ilginç bir kıyas
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mk2kill 8 yıl
Tegra 2 + android 3.0 kombinasyonlu cihazlar bu senenin gozdesi olur
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suhaksk 8 yıl
Vatana millete hayırlı uğurlu olsun ne diyelim :D
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lazloo 8 yıl
Bu da 2020 yılında anca gelir bize.
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