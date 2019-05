Tegra 2 platformuyla Tüketici Elektroniği Fuarı 2011'in öne çıkan isimlerinden biri olmayı başaran Nvidia, 1.2GHz'de çalışan Tegra 2 3D işlemcisini hazırlıyor. 1GHz'de çalışan mevcut Tegra 2 işlemcisinden farklı olarak yeni çözümün, 3D görüntüleme teknolojisinden faydalanan mobil cihazlarda (tablet, cep telefonu ve konsol) kullanılması amaçlanıyor.

ARM'ın çift çekirdekli Cortex-A9 mimarisini temel alan Nvidia Tegra 2 3D, 5520 MIPS seviyesinde hesaplama performansı sunuyor. Nvidia'nın resmi dökümamına göre üretimi bu çeyrekte başlayacak olan 1.2GHz hızındaki Tegra 2 3D işlemcisinin, bahar aylarıyla birlikte üreticilere sağlanması ve 3D teknolojili cihazlarda kullanılması bekleniyor.

Hatırlanacağı üzere Nvidia'nın "The Way Its Meant To Be Played" programından sorumlu yöneticisi Ray Taylor, geçtiğimiz aylarda şirketten ayrılarak Master Image firmasına geçmişti. Üç boyutlu görüntüleme teknolojileri üzerine faaliyet gösteren firma, patentli matrix parallax barrier teknolojisiyle, 3D görüntüleme teknolojisine sahip mobil cihazların geliştirilmesinde önemli bir rol üstleniyor.

LG başta olmak üzere pek çok firmanın 3D destekli mobil cihazlar hazırladığı belirtilirken, bu cihazların iddialı olan temsilcilerinde Tegra 2 3D işlemcisinin kullanılması bekleniyor.