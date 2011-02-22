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Nvidia DirectX 11 destekli yeni Quadro modellerini duyurdu

8 yıl
12,1b
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5
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia DirectX 11 destekli yeni Quadro modellerini duyurdu
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Nvidia profesyoneller için hazırladığı Quadro serisi ekran kartlarını yeni modellerle güncelledi. Başta grafik tasarımcıları olmak üzere mühendisler ve görsel efekt uzmanları gibi farklı iş kollarına hitap eden Quadro serisinin yeni modelleri, mobil iş istasyonlarını yani bahsettiğimiz iş kolları için geliştirilen üst seviye notebook'lar için hazırlandı.

Nvidia yaptığı açıklama ile Quaddro 5010M, 4000M, 3000M, 2000M ve 1000M modellerini duyurdu. Modeline göre en yüksek performans segmentinden giriş seviyesine göre farklı fiyat aralıklarında konumlandırılan yeni modeller, DirectX 11 desteği ile bilrikte her renk için 10-bit olmak üzere 30-bit renk doğruluğu, stereoskopik 3D sanallaştırma ve dinamik GPU kontrolü için Optimus GPU değiştirme (işlemciye entegre grafik birimi ile Nvidia GPU) teknolojisine de destek sunuyor.

Quadro serisi yeni ekran kartlarının detaylı teknik özellikleri şu şekilde;

 - Quadro 5010M - 384 paralel işlem birimi | 256-bit bellek veri yolu | 4GB GDDR5 (ECC bellek) | 100W TDP

 - Quadro 4000M - 336 paralel işlem birimi | 256-bit bellek veri yolu | 2GB GDDR5 | 100W TDP

 - Quadro 3000M - 240 paralel işlem birimi | 256-bit bellek veri yolu | 2GB GDDR5 | 75W TDP

 - Quadro 2000M - 192 paralel işlem birimi | 128-bit bellek veri yolu | 2GB DDR3 | 55W TDP

 - Quadro 1000M - 96 paralel işlem birimi | 128-bit bellek veri yolu | 1GB DDR3 | 35W TDP

DirectX 11 destekli yeni Quadro modellerini kullanan mobil iş istasyonlarının ilerleyen günlerde tanıtılması beklenirken, maliyetler hakkında bir bilgi verilmedi.

Nvidia DirectX 11 destekli yeni Quadro modellerini duyurdu
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Python 8 yıl
100 watt tdp nedir yahu aletin kasası plastik alaşımlıysa erir gider yazık yani
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taner11 8 yıl
Nv hani dx 11 gereksizdi
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ozkan_tpc 8 yıl
5010M'in fiyatı 5010 dolar vardır heralde :D
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Batuist 8 yıl
5010M'in TDP'si oldukça dikkat çekici.. bu mobil cihazlar sanırım sadece fişte çalışırlar.. o zamanda mobilitenin anlamı kalmıyor..
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artenis 8 yıl
mobile miş hepside,
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