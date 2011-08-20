Nvidia, GeForce 600 serisi altında Fermi tabanlı 28nm GPU'lar da sunabilir

Nvidia geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile Kepler mimarisini temel alan yeni nesil ekran kartlarının 2012 öncesinde pazarda olmayacağını doğrulamıştı. Büyük sistem üreticilerine satışı yıl sonuna doğru gerçekleştirilecek olan 28nm grafik işlem ünitesine sahip GeForce 600 serisi ekran kartlarına, benzerini daha önce gördüğümüz üzere Fermi mimarisini temel alan ve yeni fabrikasyon sürecine uyarlanan bazı kartlar da dahil olabilir.

Brightside of News sitesi tarafından dile getirilen iddiaya göre, G80-G9x, GT200-GT21X serisinde gördüğümüz stratejinin bir benzeri GeForce 600 ailesi için de tekrarlanabilir. Hatırlanacağı üzere Nvidia, GeForce 300 ekran kartları için doğrudan son kullanıcı satışı gerçekleştirmezken bazı sistem üreticileri ise bu kartları kullanmıştı. Sınırlı sayıda da olsa GeForce 600 çatısı altında Fermi mimarisini temel alan ve 28nm üretim teknolojisine uyarlanan kartlar olabileceği ve ağırlıklı olarak OEM üreticiler ve sistem entegratörlerine sunulacak bu kartlarının bir kısmının ise son kullanıcılara sunulabileceği ifade ediliyor.

Henüz Nvidia'nın nasıl bir strateji izleyeceği resmi olarak netlik kazanmış değil. Aynı GeForce 300 - GeForce 400 sürecinde olduğu gibi 28nm Fermi kartlar GeForce 600 serisi altında sunulup Kepler tabanlı yeni nesil çözümler GeForce 700 serisi olarak ta lanse edilebilir.