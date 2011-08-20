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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nvidia, GeForce 600 serisi altında Fermi tabanlı 28nm GPU'lar da sunabilir

7 yıl
14,6b
1
18
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile Kepler mimarisini temel alan yeni nesil ekran kartlarının 2012 öncesinde pazarda olmayacağını doğrulamıştı. Büyük sistem üreticilerine satışı yıl sonuna doğru gerçekleştirilecek olan 28nm grafik işlem ünitesine sahip GeForce 600 serisi ekran kartlarına, benzerini daha önce gördüğümüz üzere Fermi mimarisini temel alan ve yeni fabrikasyon sürecine uyarlanan bazı kartlar da dahil olabilir.
Brightside of News sitesi tarafından dile getirilen iddiaya göre, G80-G9x, GT200-GT21X serisinde gördüğümüz stratejinin bir benzeri GeForce 600 ailesi için de tekrarlanabilir. Hatırlanacağı üzere Nvidia, GeForce 300 ekran kartları için doğrudan son kullanıcı satışı gerçekleştirmezken bazı sistem üreticileri ise bu kartları kullanmıştı. Sınırlı sayıda da olsa GeForce 600 çatısı altında Fermi mimarisini temel alan ve 28nm üretim teknolojisine uyarlanan kartlar olabileceği ve ağırlıklı olarak OEM üreticiler ve sistem entegratörlerine sunulacak bu kartlarının bir kısmının ise son kullanıcılara sunulabileceği ifade ediliyor.
Henüz Nvidia'nın nasıl bir strateji izleyeceği resmi olarak netlik kazanmış değil. Aynı GeForce 300 - GeForce 400 sürecinde olduğu gibi 28nm Fermi kartlar GeForce 600 serisi altında sunulup Kepler tabanlı yeni nesil çözümler GeForce 700 serisi olarak ta lanse edilebilir.

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M@U 7 yıl fx57
fx57

Henüz Nvidia'nın nasıl bir strateji izleyeceği resmi olarak netlik kazanmış değil. Aynı GeForce 300 - GeForce 400 sürecinde olduğu gibi 28nm Fermi kartlar GeForce 600 serisi altında sunulup Kepler tabanlı yeni nesil çözümler GeForce 700 serisi olarak ta lanse edilebilir.

Sonunda Nvidia'nın yeni nesil gpu'ları için daha gerçekçi bir yorum yapılmış haberde.

Daha önce Kepler'in G600 serisinde kullanılacağı kesin gibi konuşuluyordu.
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Batuist 7 yıl
alıştık artık nvidianın bu hamlelerine.. 8 serisinden bu yana kaç model numarası çıktı kaç mimari değişti bakarsak görürüz.. ama bu bir ticarettir nvidia'da duygusal davranacak değil sonuçta. çıkarlarına hangisi uyuyorsa öyle yapacaktır. sonuçta fermi güçlü bir mimari ve 28nm ile çok rahatlar.. hatta fermi 40nm değilde 28nm ile üretilmeli idi.. ilk çıkan modeller cayır cayır yanıyordu sonra güncellemeler ile biraz düzelttiler.. birde 28nm eklenirse aslında gtx6xx serisinin giriş seviyesini fermiden yapmak hiçte mantıksız olmaz.. erkenden de piyasaya sürebileceğini varsayarsak ki çünkü fermi hazır bir mimari avantaj elde edebilir.
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Master_Evil 7 yıl
dx11.1 windows8de mi var nereden çıktı?
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berkxy 7 yıl
bu kartlar dx12 mi olcak
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electro58 7 yıl berkxy
berkxy
bu kartlar dx12 mi olcak

dx11.1 ve PCI EX. X16 3.0 destekli Gelebilir
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OverClocK1ng 7 yıl
- Selam. Abi nVidia'dan geliyorum da.
Bizim maketler hazır mı abi?

- Yok gülüm beee. 10 gün var daha.

- Aman abi yapma. Bak 2012'nin ortalarına doğru yeni seri kartlarımız çıkacak. Kartlar hazır diyerek şimdiden maketleri göstermem lazım.

Valla yoksa beklemez bunlar, Ati alan Üsküdar'ı geçer. Amaaan aaaaaaa!!!




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dodomoco 7 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

- Selam. Abi nVidia'dan geliyorum da.
Bizim maketler hazır mı abi?

- Yok gülüm beee. 10 gün var daha.

- Aman abi yapma. Bak 2012'nin ortalarına doğru yeni seri kartlarımız çıkacak. Kartlar hazır diyerek şimdiden maketleri göstermem lazım.

Valla yoksa beklemez bunlar, Ati alan Üsküdar'ı geçer. Amaaan aaaaaaa!!!







bu sefer öyle bişiy olmaz o fermide yaşadıkları sıkıntı yüzünden olmuş bir gecikmeydi ama kepler ferminin gelişmiş eksikleri kapatılmış ve çok ama çok güçlendirilmiş bir modeli
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aceleciburak 7 yıl
Amaç belli mümkün olduğundan daha hızlı bi şekilde AMD den önce 28nm yi ilk kullanan firma olabilme çabasında bakalım Nvidia bu sefer nasıl bir performans sergileyecek
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vengefulghoul 7 yıl
Bir önceki jenerasyon imajını yıllardır uyandırmıyor da (GTX4.. vs HD5.. GTX5.. vs HD6..) şimdi mi uyandıracak ??
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ibrahimdincer 7 yıl
Yapar alıştık...
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aterikasedi 7 yıl
İyi bir strateji olur .
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dodomoco 7 yıl
acaba amdde aynı şeyimi yapacak 7000 serisini 300 serisi gibi yapıp 8000 serisi ile mi çıkışı yakalayacak,onu bunu bilmem ama amd sana sesleniyorum bana yeni mimarini kullanan adam gibi 28nm kartlar ver 7970 mi olur 8970 mi olur orasına karışmam 40nm nedir lan,bu sözüm nvidia içinde geçerli
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