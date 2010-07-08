Nvidia, GeForce GTX 460 için geri sayıma başladı

Nvidia, 12 Temmuz'da lanse edeceği GeForce GTX 460 için "geri sayıma" başladı. Resmi sitesine (İngiltere ve İspanya) geri sayım sayacı koyan Nvidia, GeForce GTX 460 için beklentilerinin yüksek olduğu izlenimini verirken, "şimdiye kadar hazırladığı en iyi oyuncu GPU'su" olarak lanse ettiği yeni modelin, yüksek satış başarısı elde edeceğini sık sık dile getiriyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GeForce GTX 460'ın 192-bit/768MB GDDR5 ve 256-bit/1GB GDDR5 olmak üzere, bellek konfigürasyonuyla ayrılan iki modeli olacak. 336x paralel işlem birimine sahip olan kartların her ikisi de 675MHz GPU, 1350MHz paralel işlemci ve 3600MHz bellek saat hızlarıyla gelecek.

Nvidia, GeForce GTX 460 modelini 199$ (192-bit) ve 229$ (256-bit) seviyesinden lanse edecek.