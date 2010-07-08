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Nvidia, GeForce GTX 460 için geri sayıma başladı

8 yıl
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia, GeForce GTX 460 için geri sayıma başladı
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Nvidia, GeForce GTX 460 için geri sayıma başladı
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Nvidia, 12 Temmuz'da lanse edeceği GeForce GTX 460 için "geri sayıma" başladı. Resmi sitesine (İngiltere ve İspanya) geri sayım sayacı koyan Nvidia, GeForce GTX 460 için beklentilerinin yüksek olduğu izlenimini verirken, "şimdiye kadar hazırladığı en iyi oyuncu GPU'su" olarak lanse ettiği yeni modelin, yüksek satış başarısı elde edeceğini sık sık dile getiriyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GeForce GTX 460'ın 192-bit/768MB GDDR5 ve 256-bit/1GB GDDR5 olmak üzere, bellek konfigürasyonuyla ayrılan iki modeli olacak. 336x paralel işlem birimine sahip olan kartların her ikisi de 675MHz GPU, 1350MHz paralel işlemci ve 3600MHz bellek saat hızlarıyla gelecek.

Nvidia, GeForce GTX 460 modelini 199$ (192-bit) ve 229$ (256-bit) seviyesinden lanse edecek.


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Batuist 8 yıl
evet bu kart bencede iyi iş çıkaracak... hem 5830 hemde 5770 alacaklar için bir miktar daha üzerine para ekleyip tercih edilebilecek bir model (5770 için)... ama fiyatı burada tam olarak ne olur bilinmez.. uzun bir aradan sonra ati güzel bir indirimi yapabilir..
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Man From Atlantis 8 yıl
kartın tessellation konusunda soru işaretleri var, zamanı gelince bol bol konuşuruz.. nvidianın neden 1gblık gtx460ı gtx468 gibi bir isimlendirme yapmadığının nedeni orda gizli.. kağıt üzerinde çoğu konuda üstün çünkü gtx460 1gb
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tahir40 8 yıl
Bu lanse etmek lafına uyuz oluyorum :) Hadi etsin bakalım... Bunu duyunca insan ee sales ne zamana diye sormaktan alamıyor kendini...
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disorderpunk 8 yıl
eskiden üst düzey sistemleri 1.650-1.750TL toplarken , şimdi anca 3.250-3.750TL arasında toplanıyor... Umarım GTX460 ın 256bit versiyonu iyi işler çıkarır da bizde gönül rahatlığıyla alırız, 8800GT de olduğu gibi.
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salih.SLIFE 8 yıl
DX11 kartların ucuzlayacağı yok diyorsun. HD5770 çokmu pahalı en iyi f/p ekran kartı diyebiliriz. GTX460 gelince sanki
DX11 kartlar 100 tl olacak
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mavizaman 8 yıl
umudumuz gts450...
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fero01 8 yıl
dx11 li gtx260
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RougeDown 8 yıl
'Şimdiye kadar ahzırladığı en iyi oyuncu GPU su' ne demek yani anlamadım. GTX 480 den üstün olmayacagi belli.
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yerroner 8 yıl
Crysis'de grafik ayarlarında yüksek seviye detayların genel adı gamer (=oyuncu), en üst seviye detayların genel adı enthusiast'tır (=meraklı).

Bu kart en mükemmeliyetçi müşteriler için değil, çoğunluğu oluşturan F/P kullanıcıları olan oyuncular için demek istiyorlar.

Ya da kısaca ultra ayar istiyorsan seni yukarı alalım, sadece high ayar istiyorsan en iyi kart bu diyorlar.

:)
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