Intel'in yeni ekran kartı Arc B570, RTX 4060 ile karşılaştırıldı

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Intel Arc B570 çıkmadan test edildi

Kaçıranlar için Intel Arc B570, Xe2 mimarisi üzerine inşa edilmiş bir yapıya sahip. Yeni mimari önceki nesil Xe1 mimarisine kıyasla yüzde 70 daha iyi çekirdek başına performans ve yüzde 50 daha yüksek verimlilik sunuyor. Teknik tarafta ise ekran kartına 18 Xe2 çekirdeği, 10 GB GDDR6 bellek, 380GB/sn bant genişliği, 160-bit veri yolu, 2.5GHz saat hızı ve 150W TDP eşlik ediyor.

Tam Boyutta Gör Sızdırılan test sonuçlarına gelirsek, Intel Arc B570'in OpenCL'de 86.716 puan aldığını görüyoruz. Bu da B580'in OpenCL puanıyla karşılaştırıldığında, %12 daha yavaş. Okları Nvidia'ya çevirdiğimizde ise RTX 4060'ın 100.000'in üzerinde puana sahip olduğunu hatırlatalım. Tabii ki 3DMark gibi uygulamaların sentetik kıyaslamalar olduğunu unutmamak gerek.

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Intel Arc B570, 16 Ocak'tan itibaren 219 dolar fiyatla piyasaya çıkacak. Ancak bunun standart model için geçerli olduğu söyleyelim. Yani özel tasarımların daha yüksek bir fiyata satılması bekleniyor. Dolayısıyla Intel Arc B580'in, fiyat performans açısından kardeşinden daha güçlü bir konuma sahip olduğu aşikar. Ancak Intel'in neler sunduğunu görmek için bir süre daha beklememiz gerekecek.

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