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    Intel'in yeni ekran kartı Arc B570, RTX 4060 ile karşılaştırıldı

    Intel'in Arc Battlemage serisine ait Arc B570 çıkmadan performans testinde görüntülendi. Peki serinin ikinci modeli Arc B580 ve RTX 4060'a kıyasla neler sunuyor? İşte detaylar
    Intel'in yeni ekran kartı Arc B570, RTX 4060 ile karşılaştırıldı Tam Boyutta Gör
    Intel'in yakın tarihte tanıttığı Intel Arc B580 ve B570 ekran kartlarımasaüstü bilgisayara yönelik olarak gelen "Xe2 mimarisi" ve fiyatıyla pazara sürpriz bir giriş yaptı. Bu bağlamda bekleyiş sürerken, serinin ikinci modeli Arc B570'e ait kıyaslama sonuçları internete sızdı. Peki ilk nesil Arc A serisinin yerini alacak GPU'lar neler sunuyor? İşte erken kıyaslama sonuçları...

    Intel Arc B570 çıkmadan test edildi

    Kaçıranlar için Intel Arc B570, Xe2 mimarisi üzerine inşa edilmiş bir yapıya sahip. Yeni mimari önceki nesil Xe1 mimarisine kıyasla yüzde 70 daha iyi çekirdek başına performans ve yüzde 50 daha yüksek verimlilik sunuyor. Teknik tarafta ise ekran kartına 18 Xe2 çekirdeği, 10 GB GDDR6 bellek, 380GB/sn bant genişliği, 160-bit veri yolu, 2.5GHz saat hızı ve 150W TDP eşlik ediyor.

    Intel'in yeni ekran kartı Arc B570, RTX 4060 ile karşılaştırıldı Tam Boyutta Gör
    Sızdırılan test sonuçlarına gelirsek, Intel Arc B570'in OpenCL'de 86.716 puan aldığını görüyoruz. Bu da B580'in OpenCL puanıyla karşılaştırıldığında, %12 daha yavaş. Okları Nvidia'ya çevirdiğimizde ise RTX 4060'ın 100.000'in üzerinde puana sahip olduğunu hatırlatalım. Tabii ki 3DMark gibi uygulamaların sentetik kıyaslamalar olduğunu unutmamak gerek.

    Intel Arc B570, 16 Ocak'tan itibaren 219 dolar fiyatla piyasaya çıkacak. Ancak bunun standart model için geçerli olduğu söyleyelim. Yani özel tasarımların daha yüksek bir fiyata satılması bekleniyor. Dolayısıyla Intel Arc B580'in, fiyat performans açısından kardeşinden daha güçlü bir konuma sahip olduğu aşikar. Ancak Intel'in neler sunduğunu görmek için bir süre daha beklememiz gerekecek. 

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    KKM 12 saat önce

    rally dönemi efsane ismiydi.. bence efsanesi de oradan öte geçmiş değil

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