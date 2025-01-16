GeForce RTX 50 serisi RTX 40 serisinden gerçekte ne kadar hızlı? İşte karşılaştırma

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Tam Boyutta Gör GeForce RTX 50 serisinin CES 20’te duyurulmasıyla Nvidia’nın sunumda gösterdiği oyun performansları oldukça etkileyici bulundu. DLSS 4 ve DLSS Çoklu Kare Üretimi (Multi-Frame Generation) gibi yeniliklerle gelen kartlarda performans, RTX 40 serine göre 2 kattan fazla artıyordu. Ancak çoğu kişi denklemden bu teknolojileri çıkarınca GeForce RTX 50 ile RTX 40 arasındaki farkı merak ediyordu. Nvidia şimdi bu farkı da gösterdi.

Performans farkı yüzde 15 ila 33 arasında

Nvidia’nın paylaştığı verilere göre, RTX 50 serisi, RTX 40 serisine kıyasla önemli bir performans artışı sağlıyor. Yapılan testlerde, Resident Evil 4 (ışın izleme aktif, DLSS kapalı) ve Horizon Forbidden West (ışın izleme kapalı, DLSS Super Resolution açık, DLSS Çoklu Kare Üretimi kapalı) oyunları kullanıldı.

Bu rakamlara göre RTX 5090, bu iki oyunda RTX 4090'a göre yüzde 33'lük bir performans artışı gösteriyor. Benzer şekilde, RTX 5080 yüzde 15'lik bir gelişme gösterirken, RTX 5070 Ti ve RTX 5070 önceki nesilde göre yüzde 20 daha hızlı.

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Nvidia Editors Day kapsamında sergilenen bu değerler elbette kartların tam rasterleştirilmiş performans değerlerini vermiyor, ancak önceki verilere göre çok daha sağlıklı bir kıyaslama sunuyor.

Bununla birlikte Nvidia verilerine göre RTX 50 serisinin önceki nesle göre sunduğu performans artışları şu şekilde:

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GeForce RTX 5090 vs GeForce RTX 4090: DLSS 4 ile 2 kat daha hızlı oyun performansı. Yüzde 30 daha hızlı rasterleştirilmiş veya ham oyun performansı. İçerik üretiminde yüzde 40 performans artışı.

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GeForce RTX 5080 vs GeForce RTX 4080: DLSS 4 ile 2 kat daha hızlı oyun performansı. Yüzde 15 daha hızlı rasterleştirilmiş veya ham oyun performansı. İçerik üretiminde yüzde 15 performans artışı.

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GeForce RTX 5070 Ti vs GeForce RTX 4070 Ti: DLSS 4 ile 2 kat daha hızlı oyun performansı. Yüzde 20 daha hızlı rasterleştirilmiş veya ham oyun performansı. İçerik üretiminde yüzde 40 performans artışı.

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GeForce RTX 5070 vs GeForce RTX 4070: DLSS 4 ile 2 kat daha hızlı oyun performansı. Yüzde 20 daha hızlı rasterleştirilmiş veya ham oyun performansı. İçerik üretiminde yüzde 20 performans artışı.

Doğal olarak, yeni GeForce RTX 50 serisinin rasterleştirilmiş, ışın izlemeli, DLSS ve Kare Üretimi performansının tam bir resmini elde etmek için bağımsız incelemeleri beklemek gerekiyor. Ancak pek çok kişi, özellikle RTX 5080 özelinde, bu ham performans rakamlarını şüphesiz hayal kırıklığı olarak görecektir. Bu rakamlara göre RTX 5070, GeForce RTX 4070 SUPER'den yalnızca biraz daha hızlı olacak. Ancak DLSS 4 ve Çoklu Kare Üretimi devreye girdiğinde performans, RTX 4090 seviyelerine kadar çıkacak. Haliyle bu, 549 dolarlık kartı cazip bir seçenek haline getirecek.

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