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    ABD, Çin'e 14nm ve 16nm çip satışını yasaklayacak

    ABD, gelişmiş işlemcilerin Çin'e sevkiyatını engellemek için daha sıkı düzenlemeler getirmeyi planlıyor. Aktarılanlara göre ABD, bu hedef için Çin'e 14nm ve 16nm çip satışını yasaklayacak.
    ABD, Çin'e 14nm ve 16nm çip satışını yasaklayacak Tam Boyutta Gör
    ABD hükümeti, Çin'e yönelik ileri teknoloji çip sevkiyatlarına ilişkin yeni ve daha katı düzenlemeler getirmeye hazırlanıyor. Bloomberg'in haberine göre, bu düzenlemeler, TSMC, GlobalFoundries, Intel ve Samsung Foundry gibi şirketlerin ürettiği işlemcileri yakından ilgilendirecek.

    Aktarılanlara göre yeni kısıtlamalar 14nm veya 16nm işlem teknolojileriyle üretilmiş ve 30 milyar transistör veya daha fazlasını içeren işlemcileri kapsayacak. Ancak belirli istisnalar da mevcut olacak. Bu planlanan kurallar, hafta başındaki küresel çip kısıtlamalarına dayanacak.

    Çin'e yeni kısıtlamalar yolda

    Yeni kurallar, Çin'deki veya diğer kısıtlı ülkelerdeki bazı kuruluşlara 30 milyar transistör içeren 14nm veya 16nm işlem düğümleriyle üretilmiş işlemcilerin gönderilmesini engellemeyi hedefliyor. Bununla birlikte, bu tür işlemcileri geliştiren şirketler, ABD Ticaret Bakanlığı’ndan ihracat lisansı alarak bu ürünleri yalnızca "yetkilendirilmiş müşterilere" satabilecek. Ayrıca, 30 milyar transistörden daha azını içeren ve güvenilir şirketler tarafından paketlenen işlemciler, gelişmiş teknoloji sınıfına girmediği için bu kısıtlamalardan muaf tutulacak.

    Günümüzde üretilen işlemcilerin çoğu, FinFET transistörleri kullanıyor ve bu nedenle 14nm, 16nm veya daha gelişmiş işlem teknolojileriyle üretiliyor. Mevcut düzenlemeler, genellikle SSD kontrolcülerinden akıllı telefon işlemcilerine ve bilgisayar işlemcilerine kadar geniş bir yelpazedeki işlemcilerin büyük bir kısmını etkilemeyecek. Bunun nedeni, bu tür işlemcilerin genellikle 30 milyar transistörün altında bir yapıya sahip olması.

    AMD, Apple, Intel, MediaTek gibi şirketler ya ABD’de ya da müttefik ülkelerde faaliyet gösterdiğinden, gelişmiş işlemci üretimlerinde dahi ihracat lisansı alabilecekleri öngörülüyor. Örneğin, Apple'ın 28 milyar transistör içeren M4 işlemcisi, bu düzenlemeler kapsamına girmeyebilir.

    Öte yandan ihracat kuralları, AMD, Intel ve Nvidia gibi şirketlerin, Çin’e ana akım GPU satışı için dahi ihracat lisansı almasını gerektirecek. Daha önce kısıtlı olmayan bir GPU, artık bu düzenlemeler kapsamında, özellikle yapay zeka performansıyla ilgili endişeler nedeniyle sınırlamalara tabi tutulabilir. Bu durum, özellikle Nvidia gibi Çin pazarında güçlü bir konuma sahip olan şirketleri olumsuz etkileyebilir.

    Ancak, ABD'nin asıl hedefinin oyun GPU’larının Çin'e satışını doğrudan engellemek olmadığı belirtiliyor. Daha ziyade, yapay zeka ve ileri teknolojiye sahip GPU’ların Çin, İran veya Rusya gibi ülkelere sevkiyatını kontrol altına almak amaçlanıyor. Mevcut yönetimin yeni kısıtlamaları uygulayıp uygulamayacağı ya da hükümetin zemin hazırlayıp yürürlüğe koymayı yeni gelen Trump yönetimine bırakıp bırakmayacağı henüz belli değil.

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    L
    lordoftheorg 1 saat önce

    Keşke bunu yapacaklarına 2 heykel yapsalardı

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