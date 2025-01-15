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    Nvidia, DLSS desteği kazanan yeni oyunları duyurdu

    Frame Generation başta olmak üzere son dönemde DLSS 4.0 teknolojisini duyuran Nvidia, DLSS desteği kazanan yeni oyunları duyurdu. İşte o oyunlar...             
    Nvidia, DLSS desteği kazanan yeni oyunları duyurdu Tam Boyutta Gör
    Nvidia, yeni tanıtılan DLSS 4.0 teknolojisine ek olarak DLSS kütüphanesini genişletmeye devam ediyor. Geçtiğimiz saatlerde ise, DLSS Super Resolution (2.0), Frame Generation (3.0) ve/veya DLAA desteği kazanan yeni oyunlar açıklandı. Halihazırda 600'ün üzerinde oyun ve uygulamaya destek sunan teknoloji, şimdi 5 farklı yapıma daha geliyor.

    Nvidia, DLSS desteği kazanan yeni oyunları duyurdu

    Kaçıranlar için Nvidia DLSS ve Reflex için, oyun performansını artırmaya yönelik yapay zeka teknolojileri diyebiliriz. Derin öğrenme destekli süper-örnekleme (DLSS) ile birlikte, oyunu düşük bir çözünürlükte oynasanız dahi, yapay zeka destekli DLSS teknolojisiyle birlikte kareler önceden oluşturuluyor ve çözünürlük farkını hissetmemeniz sağlanıyor.

    Bu sayede kullanıcılar, her sene yeni ekran kartı almadan bile sevdiği oyunları oynayabiliyor. Nvidia cephesinden gelen açıklamayla birlikte, Asetto Corsa EVO, Dynasty Warriors Origins, Smite 2, Honkai Starrail, Tankheaddahil 5 oyun daha DLSS kütüphanesindeki yerini aldı. Ayrıca bu listenin önümüzdeki haftalarda tekrar güncelleceğini hatırlatalım.

    • Asetto Corsa EVO
    • Dynasty Warriors Origins
    • Smite 2
    • Honkai Starrail
    • Tankhead

    Daha önce belirttiğimiz gibi Nvidia, RTX 50 serisi ekran kartlarıyla birlikte DLSS 4.0'ı duyurdu. DLSS 4.0, RTX 40 serisi GPU'larla çalışacak olsa da, çoklu kare oluşturma özelliğini almayacak. Bununla birlikte, şirketin RTX 50 serisinde yaptığı gibi RTX 40 serisi GPU'lar için kare oluşturma tekniğini de yükselttiğini öğrendik. Bu noktada yeni DLSS sürümünün küçük çaplı FPS artışı, daha düşük VRAM tüketimi ve daha düşük gecikme süreleri sunacak.

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    KKM 1 gün önce

    rally dönemi efsane ismiydi.. bence efsanesi de oradan öte geçmiş değil

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    bir erkek neden yazmaz kablo tv kumanda uygulaması millenicom arkadaşını getir twitter ifşa yara kanarsa tetanoz olur mu

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