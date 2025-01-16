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    Nvidia’nın süper bilgisayarı 6 yıldır aralıksız DLSS’yi geliştiriyor

    Nvidia’nın üst düzey yetkilisi Bryan Catanzaro, yaptığı açıklamada bir süper bilgisayarın yılın 365 günü kesintisiz çalışarak DLSS teknolojisini daha iyi hale getirmeye odaklandığını söyledi.
    Nvidia'nın süper bilgisayarı hiç durmadan DLSS’yi geliştiriyor Tam Boyutta Gör
    Nvidia, altı yıl önce, görüntü iyileştirme ve ölçekleme teknolojisi olan DLSS’i (Deep Learning Super Sampling) tanıtmıştı. GeForce 20 Serisi ile başlayan bu teknolojinin son hali ise, CES 2025’te tanıtılan DLSS 4 ile büyük bir sıçrama yaptı. Peki, Nvidia bu noktaya nasıl geldi? Görünüşe göre, bu süreçte büyük bir süper bilgisayar her zaman devredeydi.

    Süper bilgisayarın tek amacı DLSS

    Nvidia'nın uygulamalı derin öğrenme araştırmalarından sorumlu Başkan Yardımcısı Bryan Catanzaro, CES'te yaptığı açıklamada, DLSS teknolojisinin geliştirilmesinin altı yıllık bir öğrenme süreci olduğunu belirtti. Catanzaro, Nvidia'nın en yeni ve güçlü GPU’larıyla donatılmış devasa bir süper bilgisayarın yılın 365 günü 7/24 çalıştığını ve bu bilgisayarın tek amacının DLSS’i geliştirmek olduğunu vurguladı.

    DLSS'in geliştirilmesindeki süreç, büyük ölçüde başarısızlıkların analiz edilmesine dayanıyor. DLSS modeli başarısız olduğunda, bu genellikle oyunlardaki bulanıklık, titreme veya ghosting gibi hatalarla kendini gösteriyor. Bu tür hatalar tespit edildiğinde, Nvidia mühendisleri hatanın nedenini anlamaya çalışıyor ve modelin yanlış seçim yapmasına yol açan faktörleri inceliyor. Hataları analiz ederek eğitim verilerini daha iyi hale getirmek mümkün oluyor. Ardından model, bu yeni verilerle yeniden eğitiliyor ve yüzlerce oyun üzerinde test ediliyor. Bu döngü sürekli olarak devam ediyor.

    Nvidia'nın süper bilgisayarı hiç durmadan DLSS’yi geliştiriyor Tam Boyutta Gör
    CES 2025'te tanıtılan DLSS 4, Nvidia'nın yeni RTX 50 Blackwell serisi GPU’larıyla birlikte duyuruldu. Nvidia, 549 dolar fiyatla satışa sunulacak RTX 5070'in DLSS 4 ile 4090 seviyesinde performans sunduğunu iddia etti ve bu iddianın gerçekliği birçok teknoloji meraklısı tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.

    Nvidia tarafından paylaşılan performans testlerine göre, RTX 5090, DLSS kullanılmadan 4090'dan yaklaşık yüzde 30 daha hızlı. Ayrıca, RTX 5080, 4080'den yüzde 15 daha hızlı, RTX 5070 ise 4070'ten yüzde 20 daha hızlı performans sergiliyor. Ancak, bu veriler Nvidia'nın kendi test sonuçlarına dayandığı için, gerçek dünyada yapılacak testlerle daha tarafsız sonuçlar elde edilecektir.

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    L
    lordoftheorg 1 saat önce

    Keşke bunu yapacaklarına 2 heykel yapsalardı

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