GeForce RTX 5090 için yeni kıyaslama sonuçları paylaşıldı
Videocardz tarafından yayınlanan test verilerine bakacak olursak, öncelikle bunların 32 GB DDR4 3600 MHz‘lik bir Core i9-12900K işlemci ve GeForce RTX 5090 ekran kartının bulunduğu bir PC’de yapıldığını belirtelim. Sonuçlara gelirsek, Blackwell serisinin amiral gemisi kartı, Geekbench'in OpenCL testinden 338.847-367.740, Vulkan testinden ise 331.525-359.557 puan alıyor.
Kaçıranlar için RTX 5090 ve kardeşleri, yapay zeka (AI) destekli teknolojiler ve DLSS 4 sayesinde performanslarını ikiye katlıyor. Özellikle DLSS 4, çoklu kare oluşturma (multi-frame generation) yeteneğiyle dikkat çekiyor. Bu teknoloji sayesinde GPU yalnızca her dört kareden birini fiziksel olarak işliyor; geri kalan kareler yapay zeka tarafından oluşturuluyor. RTX 5090 özelliklerine ise hemen yukarıdaki yazımızdan ulaşabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.