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    GeForce RTX 5090 için yeni kıyaslama sonuçları paylaşıldı

    Nvidia RTX 50 "Blackwell" serisinin amiral gemisi ekran kartı RTX 5090, Geekbench'in OpenCL ve Vulkan testlerinde göründü. Peki RTX 50 serisinin tepe modeli neler sunuyor? İşte erken sonuçlar
    GeForce RTX 5090 için yeni kıyaslama sonuçları paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Nvidia, CES 2025 kapsamında merakla beklenen RTX 5000 serisini tanıtmış ve özellikle RTX 5090 ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Bu bağlamda GeForce RTX 5090 ve RTX 5080 ekran kartlarının 30 Ocak‘ta çıkması planlanırken, yeni sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Son olarak RTX 5090'a ait Geekbench kıyaslamaları internete sızdı.

    GeForce RTX 5090 için yeni kıyaslama sonuçları paylaşıldı

    Videocardz tarafından yayınlanan test verilerine bakacak olursak, öncelikle bunların 32 GB DDR4 3600 MHz‘lik bir Core i9-12900K işlemci ve GeForce RTX 5090 ekran kartının bulunduğu bir PC’de yapıldığını belirtelim. Sonuçlara gelirsek, Blackwell serisinin amiral gemisi kartı, Geekbench'in OpenCL testinden 338.847-367.740, Vulkan testinden ise 331.525-359.557 puan alıyor. 

    GeForce RTX 5090 için yeni kıyaslama sonuçları paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Kıyaslayacak olursak, RTX 4090'ın benzer testlerde sırasıyla 239.844 ve 262.487 puana sahip olduğunu söyleyelim. Bu da kabaca OpenCL için %26 ila 37, Vulkan'da ise %6.7 ila %15 arasında daha hızlı olduğunu anlamına geliyor. Bu arada, sızdırılan sonuçların sentetik kıyaslamar olduğunu unutmamak gerek. Ancak RTX 5090'ın oyundan ziyade çok yönlü bir GPU olacağını biliyoruz.

    Kaçıranlar için RTX 5090 ve kardeşleri, yapay zeka (AI) destekli teknolojiler ve DLSS 4 sayesinde performanslarını ikiye katlıyor. Özellikle DLSS 4, çoklu kare oluşturma (multi-frame generation) yeteneğiyle dikkat çekiyor. Bu teknoloji sayesinde GPU yalnızca her dört kareden birini fiziksel olarak işliyor; geri kalan kareler yapay zeka tarafından oluşturuluyor. RTX 5090 özelliklerine ise hemen yukarıdaki yazımızdan ulaşabilirsiniz.

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