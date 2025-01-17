GeForce RTX GPU sahiplerinin %80'inden fazlası DLSS kullanıyor

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Tam Boyutta Gör Nvidia, CES 2025 etkinliğinde yapay zeka destekli görüntü işleme teknolojisi DLSS’in geçmişini ve geleceğini detaylı bir sunumla ele aldı. Şirket, RTX 20, 30 ve 40 serisi ekran kartı kullanıcılarının yüzde 80'inden fazlasının DLSS teknolojisini aktif olarak kullandığını açıkladı. Bu veri, DLSS’in oyuncular arasında yaygın olarak benimsendiğini ve ölçekleme teknolojilerinin artık bir norm haline geldiğini ortaya koyuyor.

500’den fazla oyunda DLSS desteği

Tam Boyutta Gör Sunumda yer alan verilere göre, DLSS şu anda 500’den fazla oyunda destekleniyor ve 2024’ün en popüler 20 oyunundan 15’inde kullanılıyor. Nvidia, özellikle DLSS 4’ün sunduğu yeniliklerle, görüntü kalitesindeki küçük kayıpları en aza indirmeyi hedefliyor. Şirket, DLSS 4'ün GenAI tabanlı transformer modellerini kullanarak görüntü işleme kalitesini bir üst seviyeye taşımayı amaçlıyor.

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DLSS, FSR ve XeSS gibi teknolojilerin temel işlevi, oyunları ekranın yerel çözünürlüğünün altında işleyip eksik pikselleri ileri seviye algoritmalarla tamamlamak. Bu yöntem, hem performansı artırıyor hem de oyunculara daha akıcı bir oyun deneyimi sunuyor.

Tam Boyutta Gör Nvidia’nın sunumu, yalnızca mevcut teknolojilerle sınırlı kalmadı. Şirket, gelecekte yapay zeka destekli tekniklerin oyunların işlenme süreçlerine daha derinlemesine entegre edileceğini açıkladı. Buna göre önümüzdeki yıllarda DLSS, oyunların daha ayrıntılı materyalleri, saçları, yüz ifadelerini ve diğer varlıkları minimum performans maliyetiyle işlemesini sağlayabilir.

Tam Boyutta Gör Öte yandan, Nvidia’nın rakipleri de yapay zeka destekli grafik teknolojilerine yatırım yapmaya devam ediyor. AMD, FSR 4 teknolojisini CES’te tanıtarak Nvidia’nın DLSS ile elde ettiği başarıya yetişmeye çalışırken, Intel ise XeSS 2 ile yapay zeka destekli kare oluşturma teknolojilerini geliştirdiğini duyurdu.

DLSS, FSR ve XeSS, açık bir şekilde kare hızlarını artırsa da bazıları tarafından da eleştiriliyor. “Sahte kareler” merkezli dönen tartışmalar da haksız olanı bulmak zor. Ancak Nvidia daha önce, geleneksel render/işleme süreçleri ve yarı iletkenlerdeki nesilsel performans kazanımlarının yavaşladığını, kare hızlarını artırmanın giderek nöral işleme ve kare oluşturma gibi teknolojilere bağlı olacağını savunmuştu. Bunlar şu anda 4K çözünürlük ve ışın izlemenin önemli hesaplama taleplerini karşılıyor.

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GeForce RTX GPU sahiplerinin yüzde 80'i DLSS kullanıyor