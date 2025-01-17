GeForce RTX GPU sahiplerinin %80'inden fazlası DLSS kullanıyor

DLSS, FSR ve XeSS gibi teknolojilerin temel işlevi, oyunları ekranın yerel çözünürlüğünün altında işleyip eksik pikselleri ileri seviye algoritmalarla tamamlamak. Bu yöntem, hem performansı artırıyor hem de oyunculara daha akıcı bir oyun deneyimi sunuyor.
DLSS, FSR ve XeSS, açık bir şekilde kare hızlarını artırsa da bazıları tarafından da eleştiriliyor. “Sahte kareler” merkezli dönen tartışmalar da haksız olanı bulmak zor. Ancak Nvidia daha önce, geleneksel render/işleme süreçleri ve yarı iletkenlerdeki nesilsel performans kazanımlarının yavaşladığını, kare hızlarını artırmanın giderek nöral işleme ve kare oluşturma gibi teknolojilere bağlı olacağını savunmuştu. Bunlar şu anda 4K çözünürlük ve ışın izlemenin önemli hesaplama taleplerini karşılıyor.
Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.