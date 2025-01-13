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    Radeon RX 9070 XT test edildi: RTX 4070 Ti ve 4080 SUPER'e karşı

    AMD RDNA 4 mimarisinin amiral gemisi kartı Radeon RX 9070 XT için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Son olarak 9070 XT'nin performansına dair ilk sızıntılar paylaşıldı.
    Radeon RX 9070 XT test edildi: RTX 4070 Ti ve 4080 SUPER'e karşı Tam Boyutta Gör
    AMD, bidildiğiniz gibi CES 2025 kapsamında merakla beklenen Radeon RX 9070 XT ve 9070 ekran kartlarını duyurdu ancak daha fazla detay paylaşmadı. Tek paylaşılan bilgi ise bu iki kartın 2025’in ilk çeyreğinde piyasaya çıkacağı oldu. Şimdi bu belirsizlik yavaş yavaş sonlanmaya başlıyor. Radeon RX 9070 XT, RTX 4070 Ti ve 4080 SUPER ile karşılaştırıldı.

    RTX 4070 Ti ve 4080 SUPER arasında

    Kaçıranlar için CES 2025'te en çok Nvidia adını duymuş olsak da,  AMD'nin RDNA 4 mimarisi de fuarın öne çıkan gelişmeleri arasında yer aldı. Üstelik FSR 4.0 da buna dahil. Bugün ise merakla beklenen RX 9070 XT'nin performansı ortaya çıktı. Chiphell forumlarından sızdırılan bilgilere göre, yeni ekran kartı rakibi RTX 4070 Ti ve RTX 4080 ile kıyaslandı. 

    Radeon RX 9070 XT test edildi: RTX 4070 Ti ve 4080 SUPER'e karşı Tam Boyutta Gör
    Buna göre Cyberpunk 2077 testinde, Radeon RX 9070 XT, 1080p çözünürlükte 85 FPS, 1440p çözünürlükte 52 FPS ve 4K çözünürlükte 26 FPS sunuyor. Bu sonuçlar, RTX 4070 Ti Super ile neredeyse aynı. Ancak RTX 4080 Super, sırasıyla %19, %25 ve %23 oranında daha yüksek performans sunuyor ve sıralamanın tepesine yerleşiyor.
    Radeon RX 9070 XT test edildi: RTX 4070 Ti ve 4080 SUPER'e karşı Tam Boyutta Gör
    Black Myth: Wukong testinde ise RX 9070 XT, 1080p çözünürlükte 97 FPS, 1440p çözünürlükte 73 FPS ve 4K çözünürlükte 30 FPS ile daha güçlü bir performans sergiliyor. Bu testte kart, RTX 4080 Super'e yalnızca %2 ila %10 oranında farkla geride kalırken, RTX 4070 Ti Super'i %7 ila %11 oranında geride bırakmayı başarıyor. Ancak her iki testte de sonuçlar, doğal çözünürlükte ve ışın izleme açıkken elde edilmiş durumda. Kısaca DLSS dahil edilmiyor.

    Buna bağlı olarak Radeon 9070 XT'nin, RTX 4070 Ti ile RTX 4080 Super arasında bir konumda yer aldığını söyleyelim. Ancak AMD, CES öncesinde ortaya çıkan performans sızıntılarının gerçeği tam yansıtmadığını ve RX 9070 XT'nin daha güçlü olacağını belirtti. Dolayısıyla her ne kadar test sonuçları umut verici görünse de, bu verilerin doğruluğundan emin olmak için AMD'nin resmi açıklamalarını beklemek gerekiyor.

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