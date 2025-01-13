Radeon RX 9070 XT test edildi: RTX 4070 Ti ve 4080 SUPER'e karşı

Kaçıranlar için CES 2025'te en çok Nvidia adını duymuş olsak da, AMD'nin RDNA 4 mimarisi de fuarın öne çıkan gelişmeleri arasında yer aldı. Üstelik FSR 4.0 da buna dahil. Bugün ise merakla beklenen RX 9070 XT'nin performansı ortaya çıktı. Chiphell forumlarından sızdırılan bilgilere göre, yeni ekran kartı rakibi RTX 4070 Ti ve RTX 4080 ile kıyaslandı.
Buna bağlı olarak Radeon 9070 XT'nin, RTX 4070 Ti ile RTX 4080 Super arasında bir konumda yer aldığını söyleyelim. Ancak AMD, CES öncesinde ortaya çıkan performans sızıntılarının gerçeği tam yansıtmadığını ve RX 9070 XT'nin daha güçlü olacağını belirtti. Dolayısıyla her ne kadar test sonuçları umut verici görünse de, bu verilerin doğruluğundan emin olmak için AMD'nin resmi açıklamalarını beklemek gerekiyor.