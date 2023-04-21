Tam Boyutta Gör Günümüzde kullanılmayan eski ürünler çeşitli aksuarlar olarak yeniden karşımıza çıkabiliyor. Şimdi de bunun ilginç bir örneği daha yaşandı. Çin'in ikinci el platformlarından birinde, eski grafik kartlarının anahtarlık olarak satıldığını keşfedildi. Satışa sunulan ürünler arasında RX580 ve GeForce 9500 GT gibi kartlar yer alıyor.

AMD RX580 anahtarlığa dönüştürüldü

Anahtarlığın PCB'sine baktığımızda GPU'nun ve iki bellek modülünün yer aldığını görüyoruz. Ancak hem bellek hem de GPU çalışır durumda değil. Ayrıca 5 dolara satılan bu üründen yalnızca 3 adet üretildiğini ve stokta bir adet kaldığını hatırlatalım. Öte yandan söz konusu satıcı, gelecekte daha fazla modelin vitrine çıkacağını söylüyor.

Tam Boyutta Gör Bilmeyenler için 2017 yılında piyasaya sürülen RX 580, 5,7 milyar transistör ile 14nm Polaris 20 GPU çekirdeğini kullanıyor. 2304 akış işlemcisi, 144 doku birimi ve 32 ROP içeren GPU'ya 256 bit GDDR5 bellek eşlik ediyor.

Radeon 780M iGPU test edildi: APU'larda 1080p dönemi 1 gün önce eklendi

Satıcı, GPU'ların nereden tedarik edildiğine dair herhangi bir bilgi paylaşmadı. Ancak gününümüzde yüzlerce kartın hurdaya ayrıldığını biliyoruz. Nitekim bir noktadan sonra GPU'yu değiştirmek mümkün değil. Ayrıca mevcut birçok oyun, artık 6GB ve üzeri VRAM kapasitelerine ihtiyaç duyuyor. Bu noktada bahsi geçen 4GB VRAM'li AMD Polaris GPU'lar yavaş yavaş rafa kalkmaya başladı. Yeni haberin ışığında gelecekte daha fazla PC donanımının yeniden hayat bulduğunu görebiliriz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

AMD RX580 anahtarlığa dönüştürüldü: 5 dolara satılıyor