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    AMD RX580 anahtarlığa dönüştürüldü: 5 dolara satılıyor

    AMD Radeon RX580 gibi eski nesil GPU'lar Çin'in ikinci el platformlarından birinde anahtarlığa dönüştürüldü. Gelecekte daha fazla modelin satışa sunulması bekleniyor.
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    AMD RX580 anahtarlığa dönüştürüldü: 5 dolara satılıyor Tam Boyutta Gör
    Günümüzde kullanılmayan eski ürünler çeşitli aksuarlar olarak yeniden karşımıza çıkabiliyor. Şimdi de bunun ilginç bir örneği daha yaşandı. Çin'in ikinci el platformlarından birinde, eski grafik kartlarının anahtarlık olarak satıldığını keşfedildi. Satışa sunulan ürünler arasında RX580 ve GeForce 9500 GT gibi kartlar yer alıyor.

    AMD RX580 anahtarlığa dönüştürüldü

    Anahtarlığın PCB'sine baktığımızda GPU'nun ve iki bellek modülünün yer aldığını görüyoruz. Ancak hem bellek hem de GPU çalışır durumda değil. Ayrıca 5 dolara satılan bu üründen yalnızca 3 adet üretildiğini ve stokta bir adet kaldığını hatırlatalım. Öte yandan söz konusu satıcı, gelecekte daha fazla modelin vitrine çıkacağını söylüyor.  

    AMD RX580 anahtarlığa dönüştürüldü: 5 dolara satılıyor Tam Boyutta Gör
    Bilmeyenler için 2017 yılında piyasaya sürülen RX 580, 5,7 milyar transistör ile 14nm Polaris 20 GPU çekirdeğini kullanıyor. 2304 akış işlemcisi, 144 doku birimi ve 32 ROP içeren GPU'ya 256 bit GDDR5 bellek eşlik ediyor.

    Satıcı, GPU'ların nereden tedarik edildiğine dair herhangi bir bilgi paylaşmadı. Ancak gününümüzde yüzlerce kartın hurdaya ayrıldığını biliyoruz. Nitekim bir noktadan sonra GPU'yu değiştirmek mümkün değil. Ayrıca mevcut birçok oyun, artık 6GB ve üzeri VRAM kapasitelerine ihtiyaç duyuyor. Bu noktada bahsi geçen 4GB VRAM'li AMD Polaris GPU'lar yavaş yavaş rafa kalkmaya başladı. Yeni haberin ışığında gelecekte daha fazla PC donanımının yeniden hayat bulduğunu görebiliriz. 

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    Faydalıİnsan 23 saat önce

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    emrahmt 1 gün önce

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    Mehmet Akif 007 1 gün önce

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    KiLLeR© 2 gün önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

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