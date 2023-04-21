AMD RX580 anahtarlığa dönüştürüldü: 5 dolara satılıyor

AMD RX580 anahtarlığa dönüştürüldü
Anahtarlığın PCB'sine baktığımızda GPU'nun ve iki bellek modülünün yer aldığını görüyoruz. Ancak hem bellek hem de GPU çalışır durumda değil. Ayrıca 5 dolara satılan bu üründen yalnızca 3 adet üretildiğini ve stokta bir adet kaldığını hatırlatalım. Öte yandan söz konusu satıcı, gelecekte daha fazla modelin vitrine çıkacağını söylüyor.
Satıcı, GPU'ların nereden tedarik edildiğine dair herhangi bir bilgi paylaşmadı. Ancak gününümüzde yüzlerce kartın hurdaya ayrıldığını biliyoruz. Nitekim bir noktadan sonra GPU'yu değiştirmek mümkün değil. Ayrıca mevcut birçok oyun, artık 6GB ve üzeri VRAM kapasitelerine ihtiyaç duyuyor. Bu noktada bahsi geçen 4GB VRAM'li AMD Polaris GPU'lar yavaş yavaş rafa kalkmaya başladı. Yeni haberin ışığında gelecekte daha fazla PC donanımının yeniden hayat bulduğunu görebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
son derece güzel
[resim] mükemmel
www.chatgpt4.com.tr
www.chat.chatgpt4.com.tr Turkey OpenAI
Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)