Nvidia: "GeForce GTX 460, oyuncular için hazırladığımız en iyi GPU"

Nvidia'nın 12 Temmuz'da lanse etmeye hazırlandığı GeForce GTX 460'la ilgili detayları daha önceki haberlerimizde sizlerle paylaşmış hatta yurt dışındaki sitelere de referans olmuştuk. Nvidia'nın yaptığı açıklamalara göre GeForce GTX 460, kendi fiyat segmentinde zirveye oynayacak. Nvidia'nın "Şimdiye kadar hazırladığımız en iyi oyuncu GPU'su" olarak tanımladığı GeForce GTX460, daha önce de belirttiğimiz gibi 192-bit ve 256-bit olmak üzere iki farklı bellek konfigürasyonuna sahip olacak ve yüksek hız aşırtma başarımı sunacak. Nvidia'nın resmi dökümanlarına göre, voltaj arttırmadan 800MHz'in üzerine çıkabileceği belirtilen GeForce GTX 460 için Nvidia'nın yaptığı resmi açıklama şu şekilde;

- Devrimsel geometri performansı

- Üstün DirectX 9 ve DirectX 10 performansı

- Full HD çözünürlükte 3DVision desteği

- GeForce GTX 400 serisinin üstün DirectX 11 performansı

Nvidia'nın açıklamalarında da görülebileceği üzere firma, GeForce GTX 460 modeline oldukça güveniyor. GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 gibi daha güçlü modeller olmasına rağmen GF104 GPU'sunun ilk temsilcisi olan GeForce GTX 460'ı, daha düşük fiyatlandırma ile daha yüksek kullanım yaygınlığına ulaşacağı için ürün gamındaki "en iyi oyuncu GPU'su" olarak lanse eden Nvidia'nın pazarda nasıl bir satış başarısı göstereceğini ise zaman gösterecek.