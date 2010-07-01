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Nvidia: "GeForce GTX 460, oyuncular için hazırladığımız en iyi GPU"

8 yıl
31,3b
1
35
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'nın 12 Temmuz'da lanse etmeye hazırlandığı GeForce GTX 460'la ilgili detayları daha önceki haberlerimizde sizlerle paylaşmış hatta yurt dışındaki sitelere de referans olmuştuk. Nvidia'nın yaptığı açıklamalara göre GeForce GTX 460, kendi fiyat segmentinde zirveye oynayacak. Nvidia'nın "Şimdiye kadar hazırladığımız en iyi oyuncu GPU'su" olarak tanımladığı GeForce GTX460, daha önce de belirttiğimiz gibi 192-bit ve 256-bit olmak üzere iki farklı bellek konfigürasyonuna sahip olacak ve yüksek hız aşırtma başarımı sunacak. Nvidia'nın resmi dökümanlarına göre, voltaj arttırmadan 800MHz'in üzerine çıkabileceği belirtilen GeForce GTX 460 için Nvidia'nın yaptığı resmi açıklama şu şekilde;

- Devrimsel geometri performansı
- Üstün DirectX 9 ve DirectX 10 performansı
- Full HD çözünürlükte 3DVision desteği
- GeForce GTX 400 serisinin üstün DirectX 11 performansı

Nvidia'nın açıklamalarında da görülebileceği üzere firma, GeForce GTX 460 modeline oldukça güveniyor. GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 gibi daha güçlü modeller olmasına rağmen GF104 GPU'sunun ilk temsilcisi olan GeForce GTX 460'ı, daha düşük fiyatlandırma ile daha yüksek kullanım yaygınlığına ulaşacağı için ürün gamındaki "en iyi oyuncu GPU'su" olarak lanse eden Nvidia'nın pazarda nasıl bir satış başarısı göstereceğini ise zaman gösterecek.


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DH Misafiri 5 yıl
gtx 460 serisinin en iyisi zotac gtx 460 amp edition dur
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Aysat 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

gtx 460 serisinin en iyisi zotac gtx 460 amp edition dur

edutiyon diye okunmaz o ediışın diye okunur yani amp edition'dır diye yazmanız gerekir .
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waltran 8 yıl
fiyatı da kart gibi üstün
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fero01 8 yıl
8800gt mi ne

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yunusc 8 yıl
erdi bey Gtx 400 serisinin 3D performansını ne zaman göreceğiz?
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captanico 8 yıl
- Full HD çözünürlükte 3DVision desteği.

bu ibare kafamı çok karıştırdı.1920*1080 çözürlükte 3d açıkken hiç kasmadan oyunları oynayacağım anlamını çıkartabilirmiyim burdan.eğer öyle ise şapkamı çıkartır saygıyla sonuna kadar eğilirim.sonrasında ise 8800 gt mi özenle kaldırır hemen bu kartı alırım

eğer öyle değil ise ne demek istediler pek merak ettim.
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al-ozaria 8 yıl
bu da balon olursa nvidia çok müşteri kaybeder, kartın hitap ettiği kesim önemli bir kesim, üst-orta seviye olarak...
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DH Misafiri 8 yıl
Eğer ki Türkiye fiyarları 5770 Vapor-X soğutmalı fiyatına yakın bişey olursa bu kadar iddalı açıklamalrdan sonra ibre GTX 460'a doğru kayar. 192 veya 256 bit farketmez, zaten ilerde alacağım 5770 128 bit olduğu için geriye tek önemli faktör fiyatı kalıyor. Tabi nVidia soğutucusu ile Vapor-X soğutucusunu karşılaştırmıyorum.
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form 8 yıl
tam 5770 almaya karar verdigim bir anda bu haber yapilmazki napicam ben simdi beklesem mi acaba kesin fiyat bilgisi ne zaman belli olcak acaba
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BekirHan 8 yıl
Yeni serinin amiral gemisi bu modl olacak desenize :)
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lastingend 8 yıl
uygun fiyatlı gelirse 256 bitlik versiyonunu tercih edebilirim.
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KirkLeeHammett 8 yıl
- Devrimsel geometri performansı
- Üstün DirectX 9 ve DirectX 10 performansı
- Full HD çözünürlükte 3DVision desteği
- GeForce GTX 400 serisinin üstün DirectX 11 performansı

Amma üstün ve performans olmuş umarım Fiyatta çok ÜSTÜN ve PERFORMANS'lı olmazda aliriz
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fx57 8 yıl
@VenomS, bahsettiğiniz teknoloji 3DVision Surround haberde geçen ise 3DVision. 3DVision Surround için Nvidia'nın ifadesi ise aynen şu şekilde: "GeForce GTX 460, 3DVision Surround desteği sunuyor ancak en iyisini isteyenlere GTX 480'i tavsiye ediyoruz."
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VenomS 8 yıl
@ Full HD çözünürlükte 3DVision desteği yazılmış nvidia tarafından haberde biliyorsunuzdur ki 3d vision teknolojini nvidia ATi'in Eyefinity'e karşı sonradan çıkarttı ve SLi sistemlerde çalışabiliyordu. Acaba burada kelime oyunu yoksa gf104'te ATi Evergreen serisinde olduğu gibi tek gpu ile 3 monitör desteği getirmişte olabilir fakat bence biraz saçma olur çünkü nVidia kendi dalını kesmiş olur.
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Father Torque 8 yıl
Performansı aşağı yukarı belli olduğu için kartın asıl başarımını fiyatı belirler diye düşünüyorum. Yalnız verilerde Full HD çözünürlükte 3D desteği gözüme çarptı, bir kelime oyunu yapmışlar gibi, evet gerçekten bu kart 3D'yi bahsedilen çözünürlükte destekliyordur ama sadece desteklemekle kalıyor olmalı.
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cobi 8 yıl
fiyatı güzel olsa bari profesyonel olmayan oyuncular alabilse bari kart kötü değilde fiyatı önemli
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