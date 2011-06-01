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Nvidia, GeForce GTX 560'ın sistem üreticilerine özel versiyonunu hazırladı

7 yıl
14,2b
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17
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia, GeForce GTX 560'ın sistem üreticilerine özel versiyonunu hazırladı
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GeForce GTX 560 modelini kisa bir süre önce kullanıma sunan Nvidia, GeForce GTX 560 Ti modelinin OEM üreticilerine yönelik özel bir versiyonunu hazırladı. Sahip olduğu teknik özelliklerle "düz" GeForce GTX 560 modelinden daha iddialı olan kart, ilginç detaylarla geliyor. 352x paralel işlem birimine ve GeForce GTX 570 modeliyle benzer şekilde 320-bit bellek veri yolu desteğine sahip olan kart, 152 GB/saniye ile GeForce GTX 560 Ti'dan daha yüksek bellek bant genişliği sunuyor. 1.25GB GDDR5 ve 2.5GB GDDR5 olmak üzere iki farklı bellek kapasitesi ile konfigüre edilebildiği belirtilen yeni model 732MHz GPU, 1464MHz paralel işlemci ve 3600MHz bellek saat hızlarında çalışıyor.

Daha az paralel işlemci ve daha düşük çalışma frekanslarına sahip olmasına rağmen GeForce GTX 560 Ti'den 40 Watt daha fazla güç tüketen yeni model sadece sistem üreticilerine sağlanacak. Bu noktada ilginç olan nokta ise Nvidia'nın isimlendirmeleri aynı (biri Ti uzantılı)  teknik özellikleri ise farklı üç modele sahip olması ki bu durum özellikle ekran kartlarını yakından takip eden donanım tutkunları için bir miktar kafa karışıklığa neden olacak gibi görünüyor.

Nvidia, GeForce GTX 560'ın sistem üreticilerine özel versiyonunu hazırladı
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yc#1 7 yıl en beğenilen
Eldeki hatalı GTX 570 GPU'larını değerlendirme yoluna gitmiş olabilirler.
2 Yanıt Yanıtla +10
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xxxrunoxxx 7 yıl
MEMO1
yakında casper ıcınde 1 model cıkartırlar.

artık rami gddr2 4gb filan olur heralde
1 Yanıt Yanıtla +7
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artenis 7 yıl
'' YENI GeForce GTX 560 la 33 KAT DAHA İYİ GRAFİKLER ''
--- CASPER---
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ikdemrici 7 yıl
gerçekten güzel ekran katı ..
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Batuist 7 yıl
çok ilginç bir model olmuş.. ama keşke kutuluda satılsaymış..
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alpa07 7 yıl
aynen
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Chembond 7 yıl
GTX465 gibi çekirdek açılabilirmiki acaba bunlarda?
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Necessa®i 7 yıl
çekirdek hızı düşük gibime geldi
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disorderpunk 7 yıl
Guru'lar neredesiniz, kafam karıştı :) 570 le sadece cuda çekirdek sayısı farklı... 6950-6970 olayı mı?
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xxxrunoxxx 7 yıl
MEMO1
yakında casper ıcınde 1 model cıkartırlar.

artık rami gddr2 4gb filan olur heralde
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thepunisherWZ 7 yıl

xxxrunoxxx

MEMO1

yakında casper ıcınde 1 model cıkartırlar.


artık rami gddr2 4gb filan olur heralde




512 Bit GDDR8 dediler miydi 10 milyondan fazla satar.
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Skörtıl_Nimo 7 yıl
yakında casper ıcınde 1 model cıkartırlar.
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