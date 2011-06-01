Nvidia, GeForce GTX 560'ın sistem üreticilerine özel versiyonunu hazırladı

GeForce GTX 560 modelini kisa bir süre önce kullanıma sunan Nvidia, GeForce GTX 560 Ti modelinin OEM üreticilerine yönelik özel bir versiyonunu hazırladı. Sahip olduğu teknik özelliklerle "düz" GeForce GTX 560 modelinden daha iddialı olan kart, ilginç detaylarla geliyor. 352x paralel işlem birimine ve GeForce GTX 570 modeliyle benzer şekilde 320-bit bellek veri yolu desteğine sahip olan kart, 152 GB/saniye ile GeForce GTX 560 Ti'dan daha yüksek bellek bant genişliği sunuyor. 1.25GB GDDR5 ve 2.5GB GDDR5 olmak üzere iki farklı bellek kapasitesi ile konfigüre edilebildiği belirtilen yeni model 732MHz GPU, 1464MHz paralel işlemci ve 3600MHz bellek saat hızlarında çalışıyor.

Daha az paralel işlemci ve daha düşük çalışma frekanslarına sahip olmasına rağmen GeForce GTX 560 Ti'den 40 Watt daha fazla güç tüketen yeni model sadece sistem üreticilerine sağlanacak. Bu noktada ilginç olan nokta ise Nvidia'nın isimlendirmeleri aynı (biri Ti uzantılı) teknik özellikleri ise farklı üç modele sahip olması ki bu durum özellikle ekran kartlarını yakından takip eden donanım tutkunları için bir miktar kafa karışıklığa neden olacak gibi görünüyor.