Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

Nvidia GeForce MX 250 ekran kartlı notebook alacaklar dikkat

Nvidia’nın uygun fiyatlı GPU’su MX 250’de de MX 150’de olduğu farklı varyasyonlar ortaya çıktı. Kartın bulunduğu bir notebook almayı düşünen kullanıcıların dikkat etmesi gerekenler haberimizde.
1 ay
6,7b
1
7
Ekran Kartı
Metehan Göktaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Nvidia mobil segmentte uygun fiyatlı ama performansı üzmeyen bir ekran kartı arayışı içerisinde olanları hedef aldığı MX 150 çözümüyle pazarda bir hayli satış elde etmişti. 2017’nin ilk yarısında kullanıma sunulan MX 150, dizüstülerde iki farklı modelle yer almıştı.
Hatırlayacağınız üzere MX 250 adıyla MX 150’yi ısıtarak tekrar piyasaya süren Nvidia arttırdığı saat hızları sayesinde Pascal mimarili çözümünü daha rekabetçi hale getirmişti. Ayrıca GDDR5 tip 4 GB kapasiteli belleğe kavuşan GPU böylelikle artan VRAM ihtiyacına da cevap verebilir hale getirildi.

Kullanıcılar tepkili 

Son gelen haberlere göre Nvidia MX 250’de de aynı stratejiyi izlemiş. Aynı isim altında piyasaya sürülen kartların farkını bir kullanıcının dışarıdan anlaması bir hayli zor. Notebook’u kullanma imkanı bulan deneyimli bir kişinin ancak GPU’nun ID’sinden veya performansından ayırt edebileceği durum bu haliyle bir çok kullanıcının yanlış seçim yapmasına sebep olabilir.
1D13 ID’sine sahip 25 watt TDP’ye sahip model asıl performans artışı sunan seçenek iken 1D52’de ise TDP 10 watt ile sınırlı tutulmuş ki yonganın saat hızları da %32 daha düşük seviyede. Nvidia’nın üreticilerin batarya ömrüyle performans arasında tercihte bulunabilmesi için böyle bir hamlede bulunduğu tahmin edilirken kafa karışıklığına neden olabilecek bir adlandırmaya gitmesi kullanıcılar tarafından tepki ile karşılanmakta.
https://www.techpowerup.com/254450/buyer-beware-nvidia-mx250-powered-laptops-shipping-with-two-different-product-skus-vast-performance-delta Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Tugrul_512bit 1 ay en beğenilen
Amd şu anda Intel'i tokatlamakla meşgul.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Nvidia da giriş seviyesinde meydanı boş bulmuş; işi biliyor.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Amd şu anda Intel'i tokatlamakla meşgul.Nvidia da giriş seviyesinde meydanı boş bulmuş; işi biliyor....
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +35
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 1 ay Tugrul_512bit
Şu kızın tartıya bakışına üzüldüm ya... :(
1 Yanıt Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Bloodin 1 ay
Yaptıkları kesinlikle utanmazlık, bu ikisine farklı model isimleri verilebilir, fakat bir de şu var ki MX150'nin MX150-0 ve MX150-1 kodlu olan modelleri içinden daha güçlü olan MX150-0 modelinin toplam içindeki kullanım oranı %90'ı geçmişti. Yani Nvidia'nın utanmazlığına rağmen şirketler çoğunlukla daha yüksek olan modele gidiyorlar. Bunu da almadan önce bir modelin inciğini boncuğunu 50 kez araştıran araştırmacı bilinçli müşteriye ve modelleri inceleyip sonuçları grafiklerle ortaya koyan incelemeci ekiplere borçluyuz ki bu iki grubun da çoğu yurtdışında malesef. Onlar olmasa laptop firmaları ucuz ve güçsüz olanını gömçürürler bize...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nightsniffer 1 ay
Resmen insanları MX150'li cihaz yerine 2500U ve çift kanal bellekli cihaz almaya yönlendiriyorlar :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hasan07-36 1 ay
Bu yaptıkları gerçekten ayıp bir şey. MX140, MX150U, MX150L gibi birçok isim bulunabilecekken daha güçsüzünü de aynı isimle piyasaya sürmek ayıp bir şey.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 1 ay
sistem bir bütündür !
donanımlar parça parça lego gibi
gökdelen inşa edilmez !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tugrul_512bit 1 ay en beğenilen
Amd şu anda Intel'i tokatlamakla meşgul.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Nvidia da giriş seviyesinde meydanı boş bulmuş; işi biliyor.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
1 Yanıt Yanıtla +35
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 1 ay Tugrul_512bit
Şu kızın tartıya bakışına üzüldüm ya... :(
1 Yanıt Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 ay TUSAŞ’tan uçak ve helikopter üretimi için dev tesis 1 ay Audi e-Tron'un enerji tüketimi ve menzili hayal kırıklığı yarattı 1 ay Samsung Galaxy A80 tanıtıldı: Hem kızaklı hem de dönebilen yapıda kamera 1 ay LG’nin kıvrılabilir OLED TV’si Milano Tasarım Haftası’nda boy gösterdi 1 ay Google, Pixelbook ailesine yeni laptoplar ve tabletler ekleyecek 1 ay Monster'da Bu Hafta - Titanfall 1 ay Bir kara deliğin ilk fotoğrafı ortaya çıkıyor: Tarihi anları canlı izleyin 1 ay LG InnoFest 2019 bu kez Orta Doğu ve Afrika’yı konuk etti 1 ay IKEA Symfonisk Sonos kablosuz hoparlörler duyuruldu 1 ay Huawei Y5 2019 sızdırıldı: Helio A22 çipset 1 ay Turkcell, Yaani'nin dijital asistan özelliğini tanıttı 1 ay WhatsApp'ın yeni güncellemesi, ses dosyası paylaşımını iyileştiriyor 1 ay Oppo Reno tanıtıldı: 10x optik zoom ve çapraz pop-up selfie kamerası 1 ay Samsung Mobile CEO'su Dj Koh: Önümüzdeki 10 yıl, akıllı telefon pazarının lideri kalacağız 1 ay Logitech yeni kablosuz kulaklığını tanıttı 1 ay Çin, kripto para madenciliğini yasaklamayı düşünüyor 1 ay YouTube da interaktif orijinal içerik işine giriyor 1 ay Qualcomm 11nm ve 8nm sürecinde geliştirdiği yeni yonga setlerini duyurdu 1 ay Amazon.com.tr Bahar Fırsatları başladı: İşte öne çıkan fırsat ürünleri 1 ay AMD’den Intel’e bir transfer daha 1 ay GÖRÜNTÜLENEN Nvidia GeForce MX 250 ekran kartlı notebook alacaklar dikkat Sonraki Microsoft Launcher son güncellemeyle ana ekrana köklü değişiklikler getirdi 1 ay Tesla'nın Gözcü Modu, bir hırsızlık zanlısının kısa sürede yakalanmasını sağladı 1 ay Twitter, günlük takip edebileceğiniz hesap limitini düşürdü 1 ay Intel Optane DC Persistent bellek modülleri satışa çıkıyor 1 ay Ray Tracing çekirdekleri yongada Nvidia’nın iddia ettiği kadar alan kaplamıyor 1 ay New York’un iki katı büyüklüğünde buzdağı, yakında Antarktika’dan kopacak 1 ay Huawei Mate 20 Pro’nun oyun performansı nasıl? 1 ay Sabiha Gökçen’e havalimanı içinde navigasyon özelliği eklendi 1 ay Drone düşmanı lazer silahını görüntüledik 1 ay Zorlu arazi şartlarında yük taşımak için tasarlanan Zetros 8x8 incelemesi 1 ay Hamilelik sürecinde egzersiz yapmak, yavruları obeziteye karşı koruyor 1 ay Rocket Lab Photon platformu uydu fırlatmayı daha kolay hâle getiriyor 1 ay Razer Ripsaw HD görüntü yakalama kartı çıtayı yükseltiyor 1 ay Honor 20i resmi olarak 17 Nisan’da tanıtılacak 1 ay Yeni geliştirilen “termal pil”, uzak bölgelerin enerji ihtiyacını karşılayabilir 1 ay Çin teknolojisine tepki büyüyor: MIT de Huawei ve ZTE anlaşmalarını iptal etti 1 ay WhatsApp, iPad'e geliyor 1 ay Huawei Mate X'in piyasaya çıkış tarihi belli oldu 1 ay Daha temiz ve güvenli roket yakıtı geliştirmek mümkün 1 ay Cloud Stinger Wireless: HyperX’in en ucuz kablosuz PS4 ve PC oyuncu kulaklığı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim