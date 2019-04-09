Nvidia GeForce MX 250 ekran kartlı notebook alacaklar dikkat

Nvidia mobil segmentte uygun fiyatlı ama performansı üzmeyen bir ekran kartı arayışı içerisinde olanları hedef aldığı MX 150 çözümüyle pazarda bir hayli satış elde etmişti. 2017’nin ilk yarısında kullanıma sunulan MX 150, dizüstülerde iki farklı modelle yer almıştı.

Hatırlayacağınız üzere MX 250 adıyla MX 150’yi ısıtarak tekrar piyasaya süren Nvidia arttırdığı saat hızları sayesinde Pascal mimarili çözümünü daha rekabetçi hale getirmişti. Ayrıca GDDR5 tip 4 GB kapasiteli belleğe kavuşan GPU böylelikle artan VRAM ihtiyacına da cevap verebilir hale getirildi.

Kullanıcılar tepkili

Son gelen haberlere göre Nvidia MX 250’de de aynı stratejiyi izlemiş. Aynı isim altında piyasaya sürülen kartların farkını bir kullanıcının dışarıdan anlaması bir hayli zor. Notebook’u kullanma imkanı bulan deneyimli bir kişinin ancak GPU’nun ID’sinden veya performansından ayırt edebileceği durum bu haliyle bir çok kullanıcının yanlış seçim yapmasına sebep olabilir.

https://www.techpowerup.com/254450/buyer-beware-nvidia-mx250-powered-laptops-shipping-with-two-different-product-skus-vast-performance-delta

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sahipsahip model asıl performans artışı sunan seçenek ikenile sınırlı tutulmuş ki yonganınseviyede. Nvidia’nın üreticilerin batarya ömrüyle performans arasında tercihte bulunabilmesi için böyle bir hamlede bulunduğu tahmin edilirken kafa karışıklığına neden olabilecek bir adlandırmaya gitmesi kullanıcılar tarafından tepki ile karşılanmakta.