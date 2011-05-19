Nvidia, OEM kullanımı için hazırladığı GeForce GT 530 ve GT 545 modellerini duyurdu

Resmi lansmanını iki gün önce gerçekleştirdiği GeForce GTX 560 modeliyle gündemde olan Nvidia, ürün gamına yeni seçenekler eklemeyi sürdürüyor. Firma yaptığı açıklamayla GeForce GT 530 ve GeForce GT 545 modellerini sistem üreticilerine sağlamaya başladığını duyurdu. Şu an için son kullanıcı versiyonları bulunmayan yani doğrudan bilgisayar üreticilerine sağlanan kartların piyasaya girip girmeyecekleri hakkında şu an için net bir bilgi bulunmuyor ancak özellikle GT 530 için bu seçenek gözardı da edilmiyor.

DDR3 bellekli GeForce GT 545

Nvidia'nın yeni modellerinden GeForce GT 545 iki farklı seçenek ile sunuluyor. Tek slot tasarıma sahip olan versiyon, 1.5GB veta 3GB olmak üzere iki farklı DDR3 bellek seçeneği ile lanse edilirken çift slot tasarıma sahip olan diğer versiyon ise 1GB GDDR5 bellek ile geliyor. Soğutucu ve bellek hızlarına ek olarak kartların çalışma frekansları da değişiklik gösteriyor. DDR3 bellekli model 720MHz GPU, 1440MHz paralel işlemci ve 1800MHz bellek saat hızlarıyla geliyor. Bu modele ayrıca 192-bit bellek veri yolu desteği sunuyor. GDDR5 bellekli ve 128-bit bellek veri yolu destekli model iise 870MHz GPU, 1740MHz paralel işlemci ve 3996MHz bellek hızlarıyla geliyor ayrıca hyer iki versiyonda da 144x paralel işlem birimi bulunuyor. Tüm bu detaylara ek olarak GT 545'in DDR3 versiyonu DVI, D-Sub ve HDMI konnektörleriyle gelirken, DDR5 versiyonu ise çift DVI ve mini HDMI konnektörlerini kullanıyor.

GDDR5 bellekli GeForce GT 545

GeForce GT 530 ise aslında çok yeni bir model sayılmaz. Her ne kadar pazara sunulmuş olmasa da, Mart ayında CeBIT 2011 etkinliğinde, ekran kartı üreticisi AFOX'un GeForcde GT 530 modelini gösterdiğine tanık olmuştuk. Düşük profilli baskılı devre üzerinde tek slot tasarımlı aktif soğutma ile donatılan ekran kartı 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 96x paralel işlem birimine sahip. 700MHz GPU ve 1400MHz bellek saat hızlarında görev yapan kart 1796MHz'de çalışan 1GB ve 2GB DDR3 bellek seçenekleriyle tercih edilebiliyor. GeForce GT 530'un görüntü konnektörleri ise DDR3 bellekli GT 545 ile benzer şekilde D--Sub, DVI ve HDMI'dan oluşuyor.

GeForce GT 530

Nvidia'nın yeni kartları GeForce GT 530 ve GT 545'ı üreticilere hangi fiyat seviyesinden sunduğu bilinmiyor ancak maliyetler sipariş miktarına göre değişiklik gösterebiliyor.