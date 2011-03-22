Nvidia: İki yıldır üzerinde çalıştığımız "çok gizli" proje için 24 Mart'ı bekleyin (video)

Nvidia'nın yeni amiral gemisi GeForce GTX 590 için bekleyiş sona eriyor. 24 Mart'ta lanse edilecek çift grafik işlemcili GeForce GTX 590'ı "dünyanın en hızlı ekran kartı" olarak lanse etmeye hazırlanan Nvidia, yeni bir video yayınladı. Aynı GeForce GTX 580 videosunda olduğu gibi Nvidia'nın teknik pazarlamadan sorumlu yöneticisi Tom Peterson bir kez daha kameraların karşısına geçti ve üzerinde asker künyesi bulunan kamuflaj desenli kutu içerisinde, iki yıldır üzerinde çalıştıkları "çok gizli" projeye değenerek dikkatleri GeForce GTX 590 lansmanına çekiyor.
40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF110 GPU'sunun çiftine yer verilen GeForce GTX 590, 1024x paralel işlem birimine, 2x 384-bit bellek veri yolu desteğine ve 3GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. 607MHz GPU, 3414MHz bellek ve 1215MHz paralel işlemci hızlarında çalışan GeForce GTX 590, yukarıda da belirttiğimiz üzere 24 Mart'ta lanse edilecek ve aynı gün içerisinde detaylı video incelemesi de sitemizde yayınlanacak.
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-"yeni nesil en yüksek performanslı ekran kartımız" (it's our next generation highest performance graphics card)
-"bugüne kadar yaptığımız en iyi ekran kartı" (best graphics card we've ever built)
bu sözlerdeki tüm piyasayı kapsayan bir ifadeden ziyade sadece NVidia'yı kapsayan ifadeler bugüne kadar NVidia'dan duymaya alışmadığımız tarzda zira en güncel örneği ile açıklamak gerekirse 580 için kullandıkları tabir "gezegenin en hızlı GPU'su" şeklindeydi. Yine de resmi bir reklam olmadığı ve şahsi elemanın şahsi sözleri olduğu için bilinçli olarak yapılmamış şeklinde de düşünülebilir. Ancak anlayamadığım asıl nokta neden videonun sağ alt köşesinde "şikayet et" butonu var?