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Nvidia: İki yıldır üzerinde çalıştığımız "çok gizli" proje için 24 Mart'ı bekleyin (video)

8 yıl
33,5b
1
96
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'nın yeni amiral gemisi GeForce GTX 590 için bekleyiş sona eriyor. 24 Mart'ta lanse edilecek çift grafik işlemcili GeForce GTX 590'ı "dünyanın en hızlı ekran kartı" olarak lanse etmeye hazırlanan Nvidia, yeni bir video yayınladı. Aynı GeForce GTX 580 videosunda olduğu gibi Nvidia'nın teknik pazarlamadan sorumlu yöneticisi Tom Peterson bir kez daha kameraların karşısına geçti ve üzerinde asker künyesi bulunan kamuflaj desenli kutu içerisinde, iki yıldır üzerinde çalıştıkları "çok gizli" projeye değenerek dikkatleri GeForce GTX 590 lansmanına çekiyor.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF110 GPU'sunun çiftine yer verilen GeForce GTX 590, 1024x paralel işlem birimine, 2x 384-bit bellek veri yolu desteğine ve 3GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. 607MHz GPU, 3414MHz bellek ve 1215MHz paralel işlemci hızlarında çalışan GeForce GTX 590, yukarıda da belirttiğimiz üzere 24 Mart'ta lanse edilecek ve aynı gün içerisinde detaylı video incelemesi de sitemizde yayınlanacak.




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Father Torque 8 yıl en beğenilen
Elemanın sözlerinde ince detaylar saklı, örneğin:

-"yeni nesil en yüksek performanslı ekran kartımız" (it's our next generation highest performance graphics card)
-"bugüne kadar yaptığımız en iyi ekran kartı" (best graphics card we've ever built)

bu sözlerdeki tüm piyasayı kapsayan bir ifadeden ziyade sadece NVidia'yı kapsayan ifadeler bugüne kadar NVidia'dan duymaya alışmadığımız tarzda zira en güncel örneği ile açıklamak gerekirse 580 için kullandıkları tabir "gezegenin en hızlı GPU'su" şeklindeydi. Yine de resmi bir reklam olmadığı ve şahsi elemanın şahsi sözleri olduğu için bilinçli olarak yapılmamış şeklinde de düşünülebilir. Ancak anlayamadığım asıl nokta neden videonun sağ alt köşesinde "şikayet et" butonu var?
Elemanın sözlerinde ince detaylar saklı, örneğin:-"yeni nesil en yüksek performanslı ekran kartımız" (it's our next generation highest performance gr...
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2 Yanıt Yanıtla +12
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Skörtıl_Nimo 8 yıl
Kutunun İçinde 1 bardak soguk su var
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CodeMachine 8 yıl
AMD fanı olsam, "Kutunun içindeki, GTX 590 SLI kullanabilmek için nükleer reaktör" derdim ama neyse değilim :P
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İstan34bul 8 yıl
Başkasının yumruğunu yemeyen,Kendinin'kini balyoz sanarmış.(lafım nvidia ya)
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ugurmurat360x 8 yıl
Rakibi hiç gizlemeden,üstelik çok daha kısa sürede ve daha iyisini projeledi.
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Hobar 8 yıl
bu muymuş lan?
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cyclonm 8 yıl
24 mart ta ne oldugunu göreceğizde 06:00 pasifik saatiyle tanıtılacağını söylüyor
şimdi türkiye saatiyle 15.00 emi denk geliyor?
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vengefulghoul 8 yıl

cyclonm

24 mart ta ne oldugunu göreceğizde 06:00 pasifik saatiyle tanıtılacağını söylüyor
şimdi türkiye saatiyle 15.00 emi denk geliyor?


13:30 civarlarında..
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UzmaN345 8 yıl
Arkadaki crysis 2 baksanıza heralde GTX590 SLI var D
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dogusyalcin 8 yıl
Demek kutusuna gitmiş... :)
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djduke 8 yıl
HD 6990 1500-1600 CİVARI LİSTEYE GİRDİ.. gtx580 1200 tl oldugu bi dönemde gtx 590 sizce fiyatı ne olur. ;) 1800-1900 bence. kimse nerdeyse bi i5 işlemci parasını boşuna 10 15 fps ugruna sokaga atmaz diye düşünmekteyim.
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dodomoco 8 yıl

djduke

HD 6990 1500-1600 CİVARI LİSTEYE GİRDİ.. gtx580 1200 tl oldugu bi dönemde gtx 590 sizce fiyatı ne olur. ;) 1800-1900 bence. kimse nerdeyse bi i5 işlemci parasını boşuna 10 15 fps ugruna sokaga atmaz diye düşünmekteyim.

sana göre 3 way slı 580de 2 adet xeon işlemcide gereksizdir ama yapan var zevk meselesi özellikle para meselesi ben 15 fps artış için 300 tl veririm
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mrmansonn 8 yıl
Gördugum kadarıyla nvidia derstekli oyunlarda 590 burun farkıyla onde , diğerlerinde hd6990 gecmıs:)
techpowerup.com/...
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ated90 8 yıl
Bence kutunun içi boştur
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sakiri 8 yıl
o kutunun icinde crysis2 oyunu icin Bir adet gtx 590, 3d icin gözlük ve diger tertibati olabilirmi. Yada güc kaynagi ile birlikte bir adet gtx590 olabilirmi. Yada iki adet gtx590 ekran karti. Yada gtx590+su sogutma sistemi. Yada gtx590 ekran kartini anakarta bagimli olmadan yani kasanin disinda tutarak kullanabilen bir sistem. Belkide iki adet gtx590 yani dört cekirdekle calisan ve sadece kendi basina özel bir pc konsolu gibi calisan bir sistemi olabilirmi. Kutunun icinde ne var yarin hep birlikte görecez. Büyük gün yarin ama ben yarin yokum. Gelince ögrenirim.
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vengefulghoul 8 yıl

sakiri

o kutunun icinde crysis2 oyunu icin Bir adet gtx 590, 3d icin gözlük ve diger tertibati olabilirmi. Yada güc kaynagi ile birlikte bir adet gtx590 olabilirmi. Yada iki adet gtx590 ekran karti. Yada gtx590+su sogutma sistemi. Yada gtx590 ekran kartini anakarta bagimli olmadan yani kasanin disinda tutarak kullanabilen bir sistem. Belkide iki adet gtx590 yani dört cekirdekle calisan ve sadece kendi basina özel bir pc konsolu gibi calisan bir sistemi olabilirmi. Kutunun icinde ne var yarin hep birlikte görecez. Büyük gün yarin ama ben yarin yokum. Gelince ögrenirim.


Hocam abondone oldum valla
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aydogdu1453 8 yıl
Nvidia ne yapabilir ki physx full açıken frame düşmesi mi olmayacak yoksa tess için ayrı bir tegra cpu'mu enteğre etttiniz karta.Bunlar yoksa sadece sempatizanlarınız bu gpu'ya dünyanın parasını bayılır.
Nvidia yeni jenerasyonda görüşmek üzere.Tabii çakma pardon cilalanmış gpu piyasaya sürmezseniz.
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born2bemad 8 yıl
Bence sırf dikkat çekmek ve lansmanı olan ilgili arttırmak amacıyla yaptıkları alicengizden başka birşey değil.Poff bu muydu dedirtecek birşey çıkacaktır o kutudan...6990'ı geçseydi babalar gibi dünyanın en hızlı kartını yaptık der hatta tekrarlaya tekrarlaya bir hal olurdu.Yeni nesil diyor nasıl yeni nesil...Kepler çıksa bile bazılarının dediği gibi ağıza bir parmak bal çalıp 590 satışlarını arttırmaya çalışmaktan başka birşey olmayacak gibi geliyor.Öyle birşeyde 590 satışlarını ne kadar arttırır orası da tartışılır.
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