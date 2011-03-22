Nvidia: İki yıldır üzerinde çalıştığımız "çok gizli" proje için 24 Mart'ı bekleyin (video)

Nvidia'nın yeni amiral gemisi GeForce GTX 590 için bekleyiş sona eriyor. 24 Mart'ta lanse edilecek çift grafik işlemcili GeForce GTX 590'ı "dünyanın en hızlı ekran kartı" olarak lanse etmeye hazırlanan Nvidia, yeni bir video yayınladı. Aynı GeForce GTX 580 videosunda olduğu gibi Nvidia'nın teknik pazarlamadan sorumlu yöneticisi Tom Peterson bir kez daha kameraların karşısına geçti ve üzerinde asker künyesi bulunan kamuflaj desenli kutu içerisinde, iki yıldır üzerinde çalıştıkları "çok gizli" projeye değenerek dikkatleri GeForce GTX 590 lansmanına çekiyor.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF110 GPU'sunun çiftine yer verilen GeForce GTX 590, 1024x paralel işlem birimine, 2x 384-bit bellek veri yolu desteğine ve 3GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. 607MHz GPU, 3414MHz bellek ve 1215MHz paralel işlemci hızlarında çalışan GeForce GTX 590, yukarıda da belirttiğimiz üzere 24 Mart'ta lanse edilecek ve aynı gün içerisinde detaylı video incelemesi de sitemizde yayınlanacak.