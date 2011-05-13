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Nvidia ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı; Tegra takımından rekor gelir

8 yıl
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia birkaç yıl önce Tegra ile mobil cihazlar pazarına adım attığında 2011-2 ile birlite gelirlerinin önemli bir kısmını Tegra operasyonundan elde edeceğini açıklamıştı. Birinci nesil Tegra'nın beklenen başarıya ulaşamaması firmanın bu hedeflerinin ne derece gerçekçi olacağı sorusunu tartışmaya açarken, ikinci nesil Tegra'nın büyük başarısı tüm seyri değiştirdi.

ARM tabanlı yongada sistem tasarımlarında, Texas Instruments, Samsung ve Qualcomm gibi rakiplerle kıyaslandığında yeni sayılan Nvidia, çift çekirdekli Cortex-A9 tasarımına geçiş yapan ilk firma olarak bu konudaki başarısını göstermişti. Endüstri devi pek çok çift çekirdekli ARM çözümlerini yeni yeni pazara sunarken, Nvidia resmi tanıtmını Ocak 2010'da yapmış ve üreticilere yönelik örneklendirme çalışmasını da yine geçtiğimiz yıl içerisinde tamamlayarak cihazların 2011'in başında pazara sunulmasına olanak tanımıştı. Tabi tasarım sürecini erken tamamlamanın avantajı olarak Google'ın da tercihi olan Nvidia, Android 3.0 çalışmalarına referans platform sağlayıcısı olarak katılmayı başarmıştı.

Nvidia ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı; Tegra takımından rekor gelir
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Bu gelişmelerden sonrası malum. Nvidia Tegra 2 ile dünyanın ilk çift çekirdekli telefonu LG'den, bu yönde Android 3.0'lı ilk tablet Tegra 2'li Xoom ile Motorola'dan gelmiş ve çok sayıda ürün arka arkaya pazara sunulmuştu. Ancak Nvidia'ya göre Tegra 2 fırtınası daha yeni başlıyor ve çok daha fazla sayıda ürünün ilerleyen aylarda pazara sunulması bekleniyor. Peki üreticilerden kazandığı tasarımlarla önemli başarılara imza atan Nvidia, Tegra 2 faaliyetlerinden ne kadar gelir elde etti, işte detaylar.

Nvidia 1 Mayıs'ta sona eren 2012 mali yılı birinci çeyrek sonuçlarını açıkladı. Firmadan borsaya gönderilen resmi açıklamaya göre satışlar bir önceki çeyreğe göre %8.4 artış gösterirken, bir önceki yılın aynı dönemine göreyse %4 düşerek 962 milyon dolar olarak gerçekleşirken, net kar ise 135.2 milyon dolar olarak açıklandı. Nvidia'nın iş bölümlerine baktığımızda ise MCP ve Tesla gibi profesyonel operasyonlarda düşüş yaşarken, GPU bölümünden elde edile gelirin %3.8 oranında artış gösterdiği bildirildi.

Nvidia ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı; Tegra takımından rekor gelir
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Nvidia'nın gelir tablosunda en başarılı karne ise Tegra takımına ait. 122.6 milyon dolar ile kendi rekor sonuçlarına imza atan takımın bu başarısında Motorola Atrix 4G ve LG Optimus 2X gibi telefonlara ek olarak Motorola Xoom, Acer Iconia Tab A500, LG Optimus Pad, Asus Eee Transformer ve Dell Streak gibi ürünleri başarısı da önemli rol oynuyor. Tegra 2 tabanlı yeni cihazların arka arkaya pazara giriş yapması beklenirken, dört çekirdekli Tegra 3'ün de yaz sonu gibi tanıtılması ve pazar sunulması bekleniyor.

Yapılan açıklamalara göre Tegra 2 operasyonundan ikinci çeyrekte daha yüksek gelir bekleniyor. Öte taraftan Icera firmasını satın alan Nvidia, Qualcomm tarzı bir iş modeli ile dileyen iş ortaklarına uygulama işlemcisi (Tegra 2 ve Tegra 3) ile birlikte baseband işlemcilerini de sağlayacak ve bu noktada muhtemelen mobil gelirlerini daha da arttıracak.

2012 mali yılı ikinci çeyrek finansal sonuçları için Nvidia, bir önceki çeyrek dilime kıyasla %4-%6 oranında daha yüksek gelir elde edeceğini öngörüyor.


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sahafiec 8 yıl en beğenilen
reklamla alakası yok bu sonuçların, iyi bir ürün geliştirmiş olmakla var.

zira reklamla anca son tüketiciyi kandırabilirsin iş ortaklarını asla.
reklamla alakası yok bu sonuçların, iyi bir ürün geliştirmiş olmakla var.zira reklamla anca son tüketiciyi kandırabilirsin iş ortaklarını asla.
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Tolgá 8 yıl
ben nvidiadan asıl atılımı win8 de bekliyorum taşınabilir ve masaüstüne yönelik.
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janparey 8 yıl
Ah amd ahh!!Mobil işlemci pazarının potansiyelini görememek gibi büyük bir hata yaptı.şu anda da micro işlemci pazarında tegralar ahkam kesiyor.Ne yalan söyleyeyim adamlar paranın kokusunu alıyor nereden geleceğini çok iyi biliyor.
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M@U 8 yıl
Biz de hâlâ Fermi'lere, sürücülere küfredelim. Adamların derdi başka. Geleceği çok iyi okuyorlar. Belki de şuan Tegra'dan sonra yapacakları hamleyi de hesaplamışlardır. 2007'de GeForce 8 ekran kartı kullanan kaç kişi, Nvidia'nın birkaç yıl sonra mobil pazarda büyük bir başarı yakalayacağını düşünüyordu ki...
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napolyon94 8 yıl
reklamın gücü
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sahafiec 8 yıl
reklamla alakası yok bu sonuçların, iyi bir ürün geliştirmiş olmakla var.

zira reklamla anca son tüketiciyi kandırabilirsin iş ortaklarını asla.
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-dehşet- 8 yıl

napolyon94

reklamın gücü


Zaten Google'da Nvidia'nın reklamlarına karşın tercih etmiş Tegra'yı.
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