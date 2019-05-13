Nvidia yapay zekası röntgen analiz edecek

Yapay zekanın hayatımızı etkileyeceği en önemli alanlardan biri hiç şüphesiz sağlık tarafında. Gerek hastalıkları önceden teşhis etme gerekse de analizler yapma amaçlı yapay zeka çalışmaları şimdiden başladı. Nvidia ise İngiltere’de çok önemli çalışmaya başlıyor.

Londra King’s Koleji ile ortaklık

Nvidia ve Londra King’s Koleji, röntgenleri inceleyen yapay zeka için birlikte çalışacak. İngiltere ulusal sağlık sisteminde yer alan röntgenler üzerinde yapay zekanın analizler yapması amaçlanıyor. Yani İngiltere’nin dört bir yanındaki hastanelerin verisi kullanılacak. Tahmin edebileceğiniz gibi bu analizlerdeki ana fikir, röntgenleri inceleyen yapay zeka yardımıyla daha hızlı ve kesin tıbbi teşhisler koyabilmek.

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Bu yapay zekanın kalbinde Nvidia’nın DGX-2 sistemi bulunacak. İki petaflop gücündeki GPU tabanlı süper bilgisayar Nvidia’ya göre dünyanın en güçlü yapay zeka sistemi konumunda. Projenin yazılım kısmında ise Nvidia Clara AI araçları ve açık kaynak kodlu NiftyNet görsel analiz sinir ağı gibi teknolojiler kullanılacak.

Projenin en önemli noktası kullanılacak verilerin güvenliği. İngiltere’nin ulusal sağlık sistemi içerisindeki verilerin kullanılmasına ilk defa izin verildi. Bu konu hakkında da gerekli önlemlerin alınacağının altı çiziliyor. Özellikle yapay zeka eğitilirken kullanılacak “Federated Learning” yönteminin veri gizliliğini sağlamada en önemli destek sağlayıcı olduğu belirtildi.

https://newatlas.com/nvidia-uk-nhs-artificial-intelligence-radiological-platform/59637/