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Nvidia yapay zekası röntgen analiz edecek

İngiltere’nin ulusal sağlık sistemindeki röntgenler yapay zeka yardımıyla analiz edilecek. Nvidia ve Londra King’s Koleji'nin yürüttüğü görevden Nvidia DGX-2 yapay zeka sistemi sorumlu.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Nvidia yapay zekası röntgen analiz edecek
Yapay zekanın hayatımızı etkileyeceği en önemli alanlardan biri hiç şüphesiz sağlık tarafında. Gerek hastalıkları önceden teşhis etme gerekse de analizler yapma amaçlı yapay zeka çalışmaları şimdiden başladı. Nvidia ise İngiltere’de çok önemli çalışmaya başlıyor.

Londra King’s Koleji ile ortaklık

Nvidia ve Londra King’s Koleji, röntgenleri inceleyen yapay zeka için birlikte çalışacak. İngiltere ulusal sağlık sisteminde yer alan röntgenler üzerinde yapay zekanın analizler yapması amaçlanıyor. Yani İngiltere’nin dört bir yanındaki hastanelerin verisi kullanılacak. Tahmin edebileceğiniz gibi bu analizlerdeki ana fikir, röntgenleri inceleyen yapay zeka yardımıyla daha hızlı ve kesin tıbbi teşhisler koyabilmek.

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Bu yapay zekanın kalbinde Nvidia’nın DGX-2 sistemi bulunacak. İki petaflop gücündeki GPU tabanlı süper bilgisayar Nvidia’ya göre dünyanın en güçlü yapay zeka sistemi konumunda. Projenin yazılım kısmında ise Nvidia Clara AI araçları ve açık kaynak kodlu NiftyNet görsel analiz sinir ağı gibi teknolojiler kullanılacak.

Nvidia yapay zekası röntgen analiz edecek
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Projenin en önemli noktası kullanılacak verilerin güvenliği. İngiltere’nin ulusal sağlık sistemi içerisindeki verilerin kullanılmasına ilk defa izin verildi. Bu konu hakkında da gerekli önlemlerin alınacağının altı çiziliyor. Özellikle yapay zeka eğitilirken kullanılacak “Federated Learning” yönteminin veri gizliliğini sağlamada en önemli destek sağlayıcı olduğu belirtildi.


https://newatlas.com/nvidia-uk-nhs-artificial-intelligence-radiological-platform/59637/ Yorum Yaz
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zwanzig 3 hf.
Yakın gelecekte yapay zekanın röntgen filmlerini veya tahlil sonuçlarını yorumlaması çok normal bir hale gelecek. Buraya yazıyorum.
Yazılım geliştirme işi hem minimum ihracat gerektiriyor hem de sağlık sektörüne satış yapıldığı için maksimum kar. Ülkece böyle alanlarda çalışmalar yapıp ortaya ürün koyulmasını çok isterdim ancak büyük çaplı destekler olmayınca kişiler çabalarla bir yere kadar gidilebiliyor malesef.
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