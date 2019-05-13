Nvidia yapay zekası röntgen analiz edecek

Londra King’s Koleji ile ortaklık
Nvidia ve Londra King’s Koleji, röntgenleri inceleyen yapay zeka için birlikte çalışacak. İngiltere ulusal sağlık sisteminde yer alan röntgenler üzerinde yapay zekanın analizler yapması amaçlanıyor. Yani İngiltere’nin dört bir yanındaki hastanelerin verisi kullanılacak. Tahmin edebileceğiniz gibi bu analizlerdeki ana fikir, röntgenleri inceleyen yapay zeka yardımıyla daha hızlı ve kesin tıbbi teşhisler koyabilmek.Ayrıca Bkz. "Elon Musk, SpaceX’in internet dağıtıcı 60 uydusundan fotoğraflar paylaştı"
Bu yapay zekanın kalbinde Nvidia’nın DGX-2 sistemi bulunacak. İki petaflop gücündeki GPU tabanlı süper bilgisayar Nvidia’ya göre dünyanın en güçlü yapay zeka sistemi konumunda. Projenin yazılım kısmında ise Nvidia Clara AI araçları ve açık kaynak kodlu NiftyNet görsel analiz sinir ağı gibi teknolojiler kullanılacak.
Projenin en önemli noktası kullanılacak verilerin güvenliği. İngiltere’nin ulusal sağlık sistemi içerisindeki verilerin kullanılmasına ilk defa izin verildi. Bu konu hakkında da gerekli önlemlerin alınacağının altı çiziliyor. Özellikle yapay zeka eğitilirken kullanılacak “Federated Learning” yönteminin veri gizliliğini sağlamada en önemli destek sağlayıcı olduğu belirtildi.
https://newatlas.com/nvidia-uk-nhs-artificial-intelligence-radiological-platform/59637/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yazılım geliştirme işi hem minimum ihracat gerektiriyor hem de sağlık sektörüne satış yapıldığı için maksimum kar. Ülkece böyle alanlarda çalışmalar yapıp ortaya ürün koyulmasını çok isterdim ancak büyük çaplı destekler olmayınca kişiler çabalarla bir yere kadar gidilebiliyor malesef.