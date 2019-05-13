Elon Musk, SpaceX’in internet dağıtıcı 60 uydusundan fotoğraflar paylaştı

Elon Musk tarafından atılan Pazar günü SpaceX CEO’sutarafından atılan tweette ortaya çıkarıldığı üzere Starlink uydu ağının ilk 60 üyesi fırlatmaya hazır hâlde bekliyor. Starlink uyduları , yeryüzüne yakın yörüngede bulunarak düşük gecikmeli ve yüksek hızlı internet hizmetini kablolarla uğraşmadan sunacak.

SpaceX, Starlink görevinin ilk çalışan birimlerini, 12 bin uydudan sadece 60 tanesini tek fırlatmada bulunduruyor. Amerikan Federal İletişim Komisyonu (FCC) tarafından SpaceX’e verilen izin kapsamında firma iki grup fırlatması yapabilecek. Bir takım uydu 4409 birim içerecek ve sonraki takım 7518 birimden oluşacak. İkinci birim, ilkine kıyasla daha düşük bir yörüngede yer alacak. Bu uydular, senkronize hareket ederek Dünya üzerindeki her bölgeye internet sağlayacak.

FCC iznine göre SpaceX, bu uydulardan yarısını önümüzdeki altı yıl içinde fırlatabilecek. Şimdiye kadar TinTin A ve TinTin B adında iki test Starlink uydusunu gönderen SpaceX, bu test birimlerinden elde edilenlere göre planlarını güncelledi ve yörüngeyi bir miktar alçalttı.

Paylaşılan tweete göre Starlink projesinin ilk 60 uydusunu bir Falcon roketiyle fırlatmaya hazırlanan SpaceX, Elon Musk’ın ifadesine göre son sürüm uyduları içeriyor. Planlanana göre uydular 15 Mayıs’ta Cape Canaveral, Florida’dan fırlatılacak.

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