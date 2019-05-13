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Elon Musk, SpaceX’in internet dağıtıcı 60 uydusundan fotoğraflar paylaştı

Uzaydan interneti herkese sağlamak amacıyla Starlink görevini başlatan SpaceX, alt yörüngeye 12 bin uydu yerleştirecek. Musk tarafından atılan tweette bu uydulardan ilk 60'ı görüntülendi.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
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1
12
Uzay
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Pazar günü SpaceX CEO’su Elon Musk tarafından atılan tweette ortaya çıkarıldığı üzere Starlink uydu ağının ilk 60 üyesi fırlatmaya hazır hâlde bekliyor. Starlink uyduları, yeryüzüne yakın yörüngede bulunarak düşük gecikmeli ve yüksek hızlı internet hizmetini kablolarla uğraşmadan sunacak.
SpaceX, Starlink görevinin ilk çalışan birimlerini, 12 bin uydudan sadece 60 tanesini tek fırlatmada bulunduruyor. Amerikan Federal İletişim Komisyonu (FCC) tarafından SpaceX’e verilen izin kapsamında firma iki grup fırlatması yapabilecek. Bir takım uydu 4409 birim içerecek ve sonraki takım 7518 birimden oluşacak. İkinci birim, ilkine kıyasla daha düşük bir yörüngede yer alacak. Bu uydular, senkronize hareket ederek Dünya üzerindeki her bölgeye internet sağlayacak.
FCC iznine göre SpaceX, bu uydulardan yarısını önümüzdeki altı yıl içinde fırlatabilecek. Şimdiye kadar TinTin A ve TinTin B adında iki test Starlink uydusunu gönderen SpaceX, bu test birimlerinden elde edilenlere göre planlarını güncelledi ve yörüngeyi bir miktar alçalttı.
Paylaşılan tweete göre Starlink projesinin ilk 60 uydusunu bir Falcon roketiyle fırlatmaya hazırlanan SpaceX, Elon Musk’ın ifadesine göre son sürüm uyduları içeriyor. Planlanana göre uydular 15 Mayıs’ta Cape Canaveral, Florida’dan fırlatılacak.
Uzayda devasa uydu kümeleri oluşturup internet hizmeti sağlamak isteyen firmalardan ilki SpaceX değil. OneWeb, Telesat, LeoSat ve Amazon da benzer projeler üzerinde çalışıyor. OneWeb ilk 6 uydusunu Şubat ayında fırlatmıştı fakat SpaceX bu fırlatmadan sonra büyük bir üstünlük kazanacak gibi görünüyor.

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1 Avatar
01001101 3 hf.
elun musk hayır kurumu değil. fakirler verilerini teslim ederek ödeme yapacaklar.
bu cümle elun musk için değil ama facebook için yazılmış bir haberin başlığı idi. facebook da aynı sistem ile herkese ücretsiz yüksek hızlı net dağıtmak için uğraşıyordu. başlık sanırım şöyleydi:
facebook is not a charity. poor will pay by surrendering their data.
görünüşe bakılırsa dünyanın önde gelen şirketleri istihbarat için ücretsiz net dağıtma yarışına girmiş.
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drupal 3 hf.
Devasa bir bütçeden bahsediliyor. Devasa maliyet kullanıcılara yansıtılmadan bu firma nasıl kar edecek? Biraz araştırdım ama maliyetin nasıl karşılacağı hakkında bir yazı bulamadım.
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k2fg9 3 hf.
Türk Telekom bizim eve fiber getiremeden adam uydu interneti getirecek. Yorumsuz...
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Penah000000 3 hf.
hepsi yalan dolan uzay yok hepsi yalan fotoshopla duzeldilmis resimler dünya da yumru diyil düpe düz anlayin artik
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labtek38 3 hf.
Elde edilecek devasa kullanıcı verisi ve reklam pazarlama geliri. Korkunç.
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Virtual Reality 3 hf.
Türkiye reklamlarını Haluk Bilginer'e seslendirtmesinlerde ne yaparlarsa yapsınlar.
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OverClocK1ng 3 hf.
Yapmayın, şu çok başarısız! adamı göğe çıkartmayın. Adam bi halt yapamıyor. Çok makale okudum. Elon'dan daha zekiyim. Bu yüzden Dünya onu tanıyor beni tanımıyor.
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DH Misafiri 3 hf.
Olacağı buydu TTnet yatırımı falan bırak millet üç beş reklam seyreder internet i uydudan belese kullanır
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Şeref60 3 hf. yeni yorumcu
+ 18 e devamm
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Askaparta 3 hf.
Uydu bulutu olacak tepemiz, hepimizi ıslatır bunlar.
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elon musk, spacex ve
6 etiket daha uzaydan internet starlink uydu interneti Uzay Bilim ve Teknoloji Çağrı Babuçcuoğlu
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