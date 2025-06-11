Nvidia CEO'su Huang: "Yapay zeka son 10 yılda bir milyon kat gelişti"

Nvidia'nın başkanı, yorumuyla neyi kastettiğini, yapay zeka yazılımından (örneğin, önemli ölçüde daha büyük büyük dil modelleri ve büyük akıl yürütme modelleri) mı yoksa yapay zeka donanımından mı bahsettiğini ayrıntılı olarak açıklamadı. Nvidia'nın bir donanım şirketi olduğu düşünüldüğünde, Jensen Huang'ın genel olarak yapay zeka donanımının ve özellikle şirketin GPU'larının ve sistemlerinin gelişmesini kastetmiş olması muhtemel.
Geçen yıl Nvidia, Blackwell B200 işlemcilerinin 2016’daki Pascal P100 işlemcilere kıyasla 20.000 kat daha yüksek çıkarım (inference) performansı sunduğunu açıklamıştı. B200, yaklaşık 20.000 FP4 TFLOPS performansa sahipken, P100 yalnızca 19 FP16 TFLOPS sunabiliyor. Her ne kadar bu karşılaştırma birebir olmasa da, çıkarım açısından büyük bir fark ortaya koyuyor. Ayrıca, Blackwell işlemcileri üretilen belirteç (token) başına enerji verimliliği bakımından da 42.500 kat daha etkin.
Örneğin, xAI şu anda 200.000 Hopper GPU'dan oluşan bir yapay zeka süper bilgisayarı işletiyor. Elon Musk, gelecekte bu sistemi bir milyon Blackwell GPU'suna çıkaracaklarını söyledi. Bu sistem, yalnızca yapay zeka için değil, genel anlamda tüm süper bilgisayarlar arasında da en yüksek performanslılardan biri olacak.
Ancak yalnızca Amerikan şirketleri değil, Birleşik Krallık da yapay zeka altyapısına ciddi yatırım yapıyor. Ülke, 2030’a kadar yapay zeka için özel olarak yaklaşık 1 milyar sterlinlik ileri düzey bilişim kaynağına yatırım yapmayı planlıyor ve bu fonlamanın ilk adımları atılmış durumda. Nvidia da Birleşik Krallık’ta yapay zeka araştırmalarına odaklanacak yeni bir araştırma merkezi kuracak. Bu merkezde robotik, çevresel modelleme ve malzeme bilimi gibi alanlarda çalışmalar yürütülecek.
Ancak tüm bu çabalara rağmen, Birleşik Krallık’ın yapay zeka sistemleri, Amerikan süper bilgisayarlarının yanında şimdilik sönük kalıyor. Ülkenin en güçlü yapay zeka sistemi, 5.500 adet Grace Hopper 200 işlemciyle çalışan Isambard-AI sistemi olacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.