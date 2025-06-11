Nvidia CEO'su Huang: "Yapay zeka son 10 yılda bir milyon kat gelişti"

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Tam Boyutta Gör Nvidia CEO’su Jensen Huang, bu hafta İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir araya gelerek London Tech Week’in açılışını yaptı ve yapay zeka hakkında görüşmeler gerçekleştirdi. Etkinlikte, Huang ve Starmer, yapay zekanın ulusal ekonomik planlamayla nasıl bütünleştirileceğine dair açıklamalarda bulundu. Ancak belki de en dikkat çekici açıklama, Huang’ın yapay zekanın son 10 yılda bir milyon kat hızlandığını söylemesiydi. Huang, "Son 10 yılda yapay zeka 1 milyon kat ilerledi. Değişimin hızı inanılmaz." sözlerini kaydetti.

Nvidia'nın başkanı, yorumuyla neyi kastettiğini, yapay zeka yazılımından (örneğin, önemli ölçüde daha büyük büyük dil modelleri ve büyük akıl yürütme modelleri) mı yoksa yapay zeka donanımından mı bahsettiğini ayrıntılı olarak açıklamadı. Nvidia'nın bir donanım şirketi olduğu düşünüldüğünde, Jensen Huang'ın genel olarak yapay zeka donanımının ve özellikle şirketin GPU'larının ve sistemlerinin gelişmesini kastetmiş olması muhtemel.

Geçen yıl Nvidia, Blackwell B200 işlemcilerinin 2016’daki Pascal P100 işlemcilere kıyasla 20.000 kat daha yüksek çıkarım (inference) performansı sunduğunu açıklamıştı. B200, yaklaşık 20.000 FP4 TFLOPS performansa sahipken, P100 yalnızca 19 FP16 TFLOPS sunabiliyor. Her ne kadar bu karşılaştırma birebir olmasa da, çıkarım açısından büyük bir fark ortaya koyuyor. Ayrıca, Blackwell işlemcileri üretilen belirteç (token) başına enerji verimliliği bakımından da 42.500 kat daha etkin.

Tam Boyutta Gör Yalnızca daha güçlü GPU'lar değil, Nvidia, xAI ve Microsoft gibi şirketlerin geliştirdiği yeni nesil yapay zeka sistemleri de 2016'dakilere göre çok daha hızlı çalışıyor. Daha gelişmiş büyük dil modellerini de hesaba katarsak, bir dereceye kadar yapay zekanın son on yılda yaklaşık bir milyon kat daha güçlü hale geldiği söylenebilir.

Örneğin, xAI şu anda 200.000 Hopper GPU'dan oluşan bir yapay zeka süper bilgisayarı işletiyor. Elon Musk, gelecekte bu sistemi bir milyon Blackwell GPU'suna çıkaracaklarını söyledi. Bu sistem, yalnızca yapay zeka için değil, genel anlamda tüm süper bilgisayarlar arasında da en yüksek performanslılardan biri olacak.

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Ancak yalnızca Amerikan şirketleri değil, Birleşik Krallık da yapay zeka altyapısına ciddi yatırım yapıyor. Ülke, 2030’a kadar yapay zeka için özel olarak yaklaşık 1 milyar sterlinlik ileri düzey bilişim kaynağına yatırım yapmayı planlıyor ve bu fonlamanın ilk adımları atılmış durumda. Nvidia da Birleşik Krallık’ta yapay zeka araştırmalarına odaklanacak yeni bir araştırma merkezi kuracak. Bu merkezde robotik, çevresel modelleme ve malzeme bilimi gibi alanlarda çalışmalar yürütülecek.

Ancak tüm bu çabalara rağmen, Birleşik Krallık’ın yapay zeka sistemleri, Amerikan süper bilgisayarlarının yanında şimdilik sönük kalıyor. Ülkenin en güçlü yapay zeka sistemi, 5.500 adet Grace Hopper 200 işlemciyle çalışan Isambard-AI sistemi olacak.

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Nvidia CEO'su: "Yapay zeka son 10 yılda bir milyon kat gelişti"

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