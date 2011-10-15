Nvidia, yetkili olmayan ortaklara karşı uyarıyor

Kepler mimarisini temel alan yeni nesil ekran kartları için hazırlıklarını sürdüren Nvidia, yetkili olmayan ortaklardan alınacak ekran kartları için son kullanıcıları uyarıyor.

Şirketin EMEA Bölgesi GeForce Satış Direktörü Fiona Faulkner açıklamasında "Yetkili ortaklardan satın almayan satıcılar, müşterilerine standardın altında ürünler verme riskini almaktadırlar. Bu, yalnızca iadeleri artıracak ve tüketiciler ile ilişkilerin bozulmasına neden olacaktır. Yetkili olmayan satıcılardan parçaların satın alınması, daha düşük kalitede yongaların üst düzey parçaların altında satılması anlamına gelen süreci başlatır." dedi.

Nvidia Türkiye kanal satış müdürü Cem Günsel ise açıklamasında, "Yerel piyasada yetkili olmayan Ninja, Volar ve Timesaver gibi markalar bulunmakta. Sadece NVIDIA yetkili ortaklarının tercih edilmesini öneririz." dedi.

Nvidia'nın ekran kartı üretiminde yetkili ortaklarından bazıları şu şekilde; ASUS, EVGA, Gainward, Gigabyte, Inno 3D, Galaxy (KFA2), Leadtek, MSI, Palit, PNY, Point of View, Sparkle ve Zotac’tır. Listenin tamamına ulaşmak için http://www.nvidia.co.uk/page/channel_partners.html adresini ziyaret edilebilirsiniz.