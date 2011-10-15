Nvidia, yetkili olmayan ortaklara karşı uyarıyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Kepler mimarisini temel alan yeni nesil ekran kartları için hazırlıklarını sürdüren Nvidia, yetkili olmayan ortaklardan alınacak ekran kartları için son kullanıcıları uyarıyor.
Şirketin EMEA Bölgesi GeForce Satış Direktörü Fiona Faulkner açıklamasında "Yetkili ortaklardan satın almayan satıcılar, müşterilerine standardın altında ürünler verme riskini almaktadırlar. Bu, yalnızca iadeleri artıracak ve tüketiciler ile ilişkilerin bozulmasına neden olacaktır. Yetkili olmayan satıcılardan parçaların satın alınması, daha düşük kalitede yongaların üst düzey parçaların altında satılması anlamına gelen süreci başlatır." dedi.
Nvidia Türkiye kanal satış müdürü Cem Günsel ise açıklamasında, "Yerel piyasada yetkili olmayan Ninja, Volar ve Timesaver gibi markalar bulunmakta. Sadece NVIDIA yetkili ortaklarının tercih edilmesini öneririz." dedi.
Nvidia'nın ekran kartı üretiminde yetkili ortaklarından bazıları şu şekilde; ASUS, EVGA, Gainward, Gigabyte, Inno 3D, Galaxy (KFA2), Leadtek, MSI, Palit, PNY, Point of View, Sparkle ve Zotac’tır. Listenin tamamına ulaşmak için http://www.nvidia.co.uk/page/channel_partners.html adresini ziyaret edilebilirsiniz.
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Arkadaşlar tam olmayan veya yanlış bilgiler doğrultusunda yorum yapıldığını gördüğüm için müdahele etmek istedim.
Bahsi geçen yetkili olmayan markalar tamamen Nvidia nın kontorlü dışında üretilen ürünlerdir. Diğer yetkili markalar Nvidia'nın referans verdiği şekilde üretilirken diğer yetkili olmayan markaların hemen hemen hepsinde downgrade memory, kalitesiz bileşenler ve en kötüsü de remark edilmiş chip bulunmaktadır. Yani aldığınız bir 9800GT aslında bir 9600GT yongası taşıyor olabilir ve bu örnekler çoğaltılabilir. Bunlar bu yongaları nasıl buluyor sorusunda gelince. Nvidia oem üreticilere de yonga satıyor bazıları milyon adetlerde işlem hacmi olan satışlardan bahsediyorum. Bu oem üreticide kendine yeten miktarın kalanını da piyasadaki diğer ufak üreticilere satıyor. Sorun bu 2. ve 3. şahıslara bu yonga ulaştığında Nvidia'nın kontrolünde olmadıkları için başta bahsettiğim tüketiciyi zor duruma düşürecek işlemleri yapmalarıdır.Bunlar Nvidia nın bozuk yada tamir edilmiş yongaları değildir. Bunlar ancak büyük bir oem üreticinin tamir ettiği ekran kartlarını başka bir marka adı altında satması yada 2. 3. şahısların merdiven altı üretimiyle remark edilmiş ürünler olabilir. Nvidia da tüketiciyi sadece kendi kontrolünde olan yetkili markaları almaları diğer markalara itibar etmemeleri içi uyarı yazısı yayınlamaktadır hepsi bundan ibaret.
Hocam bilgiler için teşekkürler.
Hocam ya sizin dediğiniz gibi yeniden gündeme getiriliyordur yada haber için biraz geç kalınmış olabilir.
benim anlamadığım gpuyu nereden buluyorlar? merdiven altında üretmiyorlar ya.. sonuçta nvidia satıyor birileri alıp üstünü giydiriyor... veya nvidianın yetkili ortakları satıyor da olabilir günahlarını almayalım.
KFA2
Galaxy
Palit
Gainward