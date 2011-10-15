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Nvidia, yetkili olmayan ortaklara karşı uyarıyor

7 yıl
16,7b
1
36
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Kepler mimarisini temel alan yeni nesil ekran kartları için hazırlıklarını sürdüren Nvidia, yetkili olmayan ortaklardan alınacak ekran kartları için son kullanıcıları uyarıyor. 
Şirketin EMEA Bölgesi GeForce Satış Direktörü Fiona Faulkner açıklamasında "Yetkili ortaklardan satın almayan satıcılar, müşterilerine standardın altında ürünler verme riskini almaktadırlar. Bu, yalnızca iadeleri artıracak ve tüketiciler ile ilişkilerin bozulmasına neden olacaktır. Yetkili olmayan satıcılardan parçaların satın alınması, daha düşük kalitede yongaların üst düzey parçaların altında satılması anlamına gelen süreci başlatır." dedi.
Nvidia Türkiye kanal satış müdürü Cem Günsel ise açıklamasında, "Yerel piyasada yetkili olmayan Ninja, Volar ve Timesaver gibi markalar bulunmakta. Sadece NVIDIA yetkili ortaklarının tercih edilmesini öneririz." dedi.
Nvidia'nın ekran kartı üretiminde yetkili ortaklarından bazıları şu şekilde; ASUS, EVGA, Gainward, Gigabyte, Inno 3D, Galaxy (KFA2), Leadtek, MSI, Palit, PNY, Point of View, Sparkle ve Zotac’tır. Listenin tamamına ulaşmak için http://www.nvidia.co.uk/page/channel_partners.html adresini ziyaret edilebilirsiniz. 

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kabuscobar 11 ay
2018 kart ve makine sorunsuz çalışmaya devam ediyor:)))
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Gümüşyaka 6 yıl
benim bildiğim şu arkadaşlar.lisans olmaksızın üretim yapılamaz yoksa söz konusu üreticiler çok ciddi maddi yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir.benim kanaatim nvidia bunlara bölgesel satış lisansı vermiş olabilir 3.dünya ülkeleri için mesela.ama durum kontrolden çıkınca uyarma gereği duymuş olabilirler.
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DH Misafiri 7 yıl
volar gibi bi markayı sakın almayın aldırmayın. aslında ben zotac gts 250 alıcaktım ancak fiyatı biraz pahalı geldi hemen orda volar markasını gördüm alayım bari dedim 20 lira için üzerimde para yoktu.. eve geldim taktım kartı 44.gb's bellek veriyolu hızı vardı :)) normalde 70 olması gerekirsen 44 ne demek aradaki farka bakın ayrıca 8 rop var ekran kartında bellek hızı 2000 yazıyordu 1400 olarak calışıyor ne kadar kötü bir durum bu.. ALMAYIN ALDIRMAYIN!
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yugams 7 yıl
adamlar iyice çosmuş ortaya bi karışık yapmışlar allahtan gaza gelip intel ve s3 üde katmamışlar işe hah iste ozaman okeye dönerdi millet..............
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brev 7 yıl
HB'ye helal olsun...Eğer gözümle görmeseydim,hadi lan ordan derdim.Timesaver bombası süpermiş...Kuzu kılığına bürünmüş kurt mu bu? yoksa tam tersi mi?
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CaReTTa_99 7 yıl
Tamamen raslantı olarak geldim konuya, fakat sabah sabah alttaki resmi görünce acayip güldüm. Kartın üstünde ATi logosu kutuda yeşil Nvidia


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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VgaMania 7 yıl
turbo-powwer
Firaristt
(((TeAcHeR)))
turbo-powwer Hocam çakma ekran kartı değil bu. Bildiğim kadarıyla olay şu Nvidia nın elinde kalmış olduğu sorunlu veya eski nesil GPU ları bir şekilde temin edip sonra kendi chip setleri üzerinde kullanıyorlar ha nasıl temin ediyorlar bilmiyorum ama tahminen uzak doğu pazarında cüzi fiyattan bazı firmalara satıyorlardır diye düşünüyorum. Çakmadan kasıt bu kartlarda chipin sahtesi değil sorunlu veya eski neslin kullanılması. Bu yüzden çok ciddi sorunlar yaşayanı gördüm. GTS 250 nin içinden 8800 GT çıkması gibi :) (Nasıl temin edildiğini tam olarak bilen varsa paylaşırsa sevinirim)
nvidia satmasa nasıl temin edebilirler ki?
Bende onu diyorum ya zaten. Nvidianın içinden birisi veya kendisi satmazsa kimse o GPUları vs.leri temin edemez. Gidip MSIın kartından söküp sahte kart yapıp üstüne takacak hali yok ya?...Bence Nvidiada yeni nesilde sorun olabilir. Performans düşük çıkarsa bunlar sahte kartlar derler sonra 1-2 tane maket gösterirler bakın gerçeğinin performansı bu derler milletin gözünü boyarlar olur biter. Hele bir çıksın ne neymiş görürüz... Sen satmıyorsan o adamlara o adamlar nereden ve nasıl temin edebilir ki o GPUları değil mi?
Olayı biraz araştırdım beyler durum şuymuş. NVIDIA nın iş ortakları haricinde diğer alıcılar GPU ları seçemiyorlarmış. Sorunlu GPU (shaderleri 336 sının 302 si çalışan gibi) lar düşük fiyattan çin pazarında hazır PC lerde kullanılmak üzere veriliyormuş. NVIDIA bunu aylar öncesinden uyarmış. İş ortakları haricinde alışveriş yapmayın garantisi yoktur diye. Yani bir nevi bu markalar defolu malları yurt dışında paketleyip pazarlarda satıyorlarmış mış da mış yani... NVIDIA nın kendi kartlarında bir sorun yok hemen alevlenmeyelim :)

Arkadaşlar tam olmayan veya yanlış bilgiler doğrultusunda yorum yapıldığını gördüğüm için müdahele etmek istedim.
Bahsi geçen yetkili olmayan markalar tamamen Nvidia nın kontorlü dışında üretilen ürünlerdir. Diğer yetkili markalar Nvidia'nın referans verdiği şekilde üretilirken diğer yetkili olmayan markaların hemen hemen hepsinde downgrade memory, kalitesiz bileşenler ve en kötüsü de remark edilmiş chip bulunmaktadır. Yani aldığınız bir 9800GT aslında bir 9600GT yongası taşıyor olabilir ve bu örnekler çoğaltılabilir. Bunlar bu yongaları nasıl buluyor sorusunda gelince. Nvidia oem üreticilere de yonga satıyor bazıları milyon adetlerde işlem hacmi olan satışlardan bahsediyorum. Bu oem üreticide kendine yeten miktarın kalanını da piyasadaki diğer ufak üreticilere satıyor. Sorun bu 2. ve 3. şahıslara bu yonga ulaştığında Nvidia'nın kontrolünde olmadıkları için başta bahsettiğim tüketiciyi zor duruma düşürecek işlemleri yapmalarıdır.Bunlar Nvidia nın bozuk yada tamir edilmiş yongaları değildir. Bunlar ancak büyük bir oem üreticinin tamir ettiği ekran kartlarını başka bir marka adı altında satması yada 2. 3. şahısların merdiven altı üretimiyle remark edilmiş ürünler olabilir. Nvidia da tüketiciyi sadece kendi kontrolünde olan yetkili markaları almaları diğer markalara itibar etmemeleri içi uyarı yazısı yayınlamaktadır hepsi bundan ibaret.
1 Yanıt Yanıtla
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turbo-powwer 7 yıl VgaMania
VgaMania

turbo-powwer



Firaristt
(((TeAcHeR)))
turbo-powwer Hocam çakma ekran kartı değil bu. Bildiğim kadarıyla olay şu Nvidia nın elinde kalmış olduğu sorunlu veya eski nesil GPU ları bir şekilde temin edip sonra kendi chip setleri üzerinde kullanıyorlar ha nasıl temin ediyorlar bilmiyorum ama tahminen uzak doğu pazarında cüzi fiyattan bazı firmalara satıyorlardır diye düşünüyorum. Çakmadan kasıt bu kartlarda chipin sahtesi değil sorunlu veya eski neslin kullanılması. Bu yüzden çok ciddi sorunlar yaşayanı gördüm. GTS 250 nin içinden 8800 GT çıkması gibi :) (Nasıl temin edildiğini tam olarak bilen varsa paylaşırsa sevinirim)
nvidia satmasa nasıl temin edebilirler ki?
Bende onu diyorum ya zaten. Nvidianın içinden birisi veya kendisi satmazsa kimse o GPUları vs.leri temin edemez. Gidip MSIın kartından söküp sahte kart yapıp üstüne takacak hali yok ya?...Bence Nvidiada yeni nesilde sorun olabilir. Performans düşük çıkarsa bunlar sahte kartlar derler sonra 1-2 tane maket gösterirler bakın gerçeğinin performansı bu derler milletin gözünü boyarlar olur biter. Hele bir çıksın ne neymiş görürüz... Sen satmıyorsan o adamlara o adamlar nereden ve nasıl temin edebilir ki o GPUları değil mi?
Olayı biraz araştırdım beyler durum şuymuş. NVIDIA nın iş ortakları haricinde diğer alıcılar GPU ları seçemiyorlarmış. Sorunlu GPU (shaderleri 336 sının 302 si çalışan gibi) lar düşük fiyattan çin pazarında hazır PC lerde kullanılmak üzere veriliyormuş. NVIDIA bunu aylar öncesinden uyarmış. İş ortakları haricinde alışveriş yapmayın garantisi yoktur diye. Yani bir nevi bu markalar defolu malları yurt dışında paketleyip pazarlarda satıyorlarmış mış da mış yani... NVIDIA nın kendi kartlarında bir sorun yok hemen alevlenmeyelim :)




Arkadaşlar tam olmayan veya yanlış bilgiler doğrultusunda yorum yapıldığını gördüğüm için müdahele etmek istedim.

Bahsi geçen yetkili olmayan markalar tamamen Nvidia nın kontorlü dışında üretilen ürünlerdir. Diğer yetkili markalar Nvidia'nın referans verdiği şekilde üretilirken diğer yetkili olmayan markaların hemen hemen hepsinde downgrade memory, kalitesiz bileşenler ve en kötüsü de remark edilmiş chip bulunmaktadır. Yani aldığınız bir 9800GT aslında bir 9600GT yongası taşıyor olabilir ve bu örnekler çoğaltılabilir. Bunlar bu yongaları nasıl buluyor sorusunda gelince. Nvidia oem üreticilere de yonga satıyor bazıları milyon adetlerde işlem hacmi olan satışlardan bahsediyorum. Bu oem üreticide kendine yeten miktarın kalanını da piyasadaki diğer ufak üreticilere satıyor. Sorun bu 2. ve 3. şahıslara bu yonga ulaştığında Nvidia'nın kontrolünde olmadıkları için başta bahsettiğim tüketiciyi zor duruma düşürecek işlemleri yapmalarıdır.Bunlar Nvidia nın bozuk yada tamir edilmiş yongaları değildir. Bunlar ancak büyük bir oem üreticinin tamir ettiği ekran kartlarını başka bir marka adı altında satması yada 2. 3. şahısların merdiven altı üretimiyle remark edilmiş ürünler olabilir. Nvidia da tüketiciyi sadece kendi kontrolünde olan yetkili markaları almaları diğer markalara itibar etmemeleri içi uyarı yazısı yayınlamaktadır hepsi bundan ibaret.

Hocam bilgiler için teşekkürler.
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turbo-powwer 7 yıl
M@U
Bu haber uzun süre önce çıkmıştı. Nvidia yeniden mi gündeme getiriyor acaba?

Hocam ya sizin dediğiniz gibi yeniden gündeme getiriliyordur yada haber için biraz geç kalınmış olabilir.
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M@U 7 yıl
Bu haber uzun süre önce çıkmıştı. Nvidia yeniden mi gündeme getiriyor acaba?
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metallurgy 7 yıl
şaka gibi...


benim anlamadığım gpuyu nereden buluyorlar? merdiven altında üretmiyorlar ya.. sonuçta nvidia satıyor birileri alıp üstünü giydiriyor... veya nvidianın yetkili ortakları satıyor da olabilir günahlarını almayalım.
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OverClocK1ng 7 yıl
14 tane marka var. Nerdeyse yarısı Palit'in:

KFA2
Galaxy
Palit
Gainward
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DH Misafiri 7 yıl
sevgili NVDIA şirketi,yetkili olmayan Ninja, Volar ve Timesaver gibi markalara bu GeFORCE yongaları veren kim nerden buluyolar bu firmalar bu yongaları.Çalışanlarınızmı hatalı yongaları çöpe atma yerine bu firmalaramı satı yolar.Anlamadım gitti bu işiii kardeşim....ARKADAŞLAR ANLAYAN VARSA YAZSIN LÜTFEN
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ibrahimdincer 7 yıl
Ahahaha :D yanliz o resme koptum ben ya. O ne oyle ya dogan gorunumlu sahin ahahah :D
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