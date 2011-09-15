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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nvidia'dan düşük maliyetli yeni ekran kartı; GeForce GT 405

7 yıl
26,9b
1
15
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Kepler mimarisini temel alan yeni nesil ekran kartları için hazırlık çalışmalarını sürdüren Nvidia, OEM üreticileri için hazırladığı maliyet odaklı GeForce GT 405 modelini duyurdu. İsimlendirme itibariyle GeForce 400 serisinin bir ferdi gibi görünse de Fermi mimarisini temel almayan kart daha önce GeForce GT 310'da kullanılan GT218 GPU'sundan güç alıyor. 
16x paralel işlem birimine, 8x doku ünitesine ve 4x ROP birimine sahip olan DirectX 10.1 destekli ekran kartı 64-bit bellek veri yolu desteği üzerinde tercihe bağlı olarak 512 ya da1GB DDR3 bellek ile geliyor. Grafik işlem birimi 589MHz'de, bellekleri ise 1402MHz'de çalışan düşük profilli ekran kartının ısıl tasarım gücü ise 25 Watt olarak açıklandı.
Görüntü aktarımı için VGA, HDMI ve DisplayPort konnektörlerini kullanan GeForce GT 405'in fiyatı hakkında bilgi bulunmuyor ancak perakende pazarına girmesi de pek beklenmiyor. 

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Chembond 7 yıl en beğenilen
Hiç çakmayana:


"1GB Ekran kartı 50TL vatandaş geeeeeeyyyll gaçırmaaa"

Azcık anlayan müşteriye:

"DX10 değil DX10.1 bunda, bir üstü daha iyisi"

Birazcık daha anlayana:

"HDMI var abi bunda, takarsın 120 ekran televizyona alırsın cam gübü görüntüyü, geçen bizim bi arkadaşta film izledik allah seni inandırsın bla bla..."

Dahada anlayana:

"Birader benim malım bu. 50TL'ye buluyosan daha iyisini git onu al."
Hiç çakmayana:"1GB Ekran kartı 50TL vatandaş geeeeeeyyyll gaçırmaaa"Azcık anlayan müşteriye:"DX10 değil DX10.1 bunda...
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ultra_storm 7 yıl
Tesla
Komple sistem üreticileri bunları sistemelere takıp 1 gb Ram Ekran Kartı diyerek bilmeyenleri kandırıyorlar.

Evet ya :D
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Chembond 7 yıl
Hiç çakmayana:


"1GB Ekran kartı 50TL vatandaş geeeeeeyyyll gaçırmaaa"

Azcık anlayan müşteriye:

"DX10 değil DX10.1 bunda, bir üstü daha iyisi"

Birazcık daha anlayana:

"HDMI var abi bunda, takarsın 120 ekran televizyona alırsın cam gübü görüntüyü, geçen bizim bi arkadaşta film izledik allah seni inandırsın bla bla..."

Dahada anlayana:

"Birader benim malım bu. 50TL'ye buluyosan daha iyisini git onu al."
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**DODO** 7 yıl
aa casper için yeni ekran kartı hemde 1gb vaşşş :O
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Gerginix 7 yıl **DODO**
**DODO**

aa casper için yeni ekran kartı hemde 1gb vaşşş :O


Exper'i unutmayınız.
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Tesla 7 yıl
Komple sistem üreticileri bunları sistemelere takıp "1 gb Ram Ekran Kartı" diyerek bilmeyenleri kandırıyorlar.
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busuzima 7 yıl Tesla
Tesla
Komple sistem üreticileri bunları sistemelere takıp "1 gb Ram Ekran Kartı" diyerek bilmeyenleri kandırıyorlar.

2 gb ekran karti 100tl vatanda.
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Overature 7 yıl
Gereksiz buluyorum, günümüzde çoğu anakartta ve işlemcide OB ekran kartları var ve günlük kullanım için yeterli hatta ekran kartım bozulduğunda Asus M4A88TD-M Evo'nun OB kartıyla GTA 4 oynadığımı hatırlıyorum.
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