Nvidia'dan düşük maliyetli yeni ekran kartı; GeForce GT 405

Kepler mimarisini temel alan yeni nesil ekran kartları için hazırlık çalışmalarını sürdüren Nvidia, OEM üreticileri için hazırladığı maliyet odaklı GeForce GT 405 modelini duyurdu. İsimlendirme itibariyle GeForce 400 serisinin bir ferdi gibi görünse de Fermi mimarisini temel almayan kart daha önce GeForce GT 310'da kullanılan GT218 GPU'sundan güç alıyor.

16x paralel işlem birimine, 8x doku ünitesine ve 4x ROP birimine sahip olan DirectX 10.1 destekli ekran kartı 64-bit bellek veri yolu desteği üzerinde tercihe bağlı olarak 512 ya da1GB DDR3 bellek ile geliyor. Grafik işlem birimi 589MHz'de, bellekleri ise 1402MHz'de çalışan düşük profilli ekran kartının ısıl tasarım gücü ise 25 Watt olarak açıklandı.

Görüntü aktarımı için VGA, HDMI ve DisplayPort konnektörlerini kullanan GeForce GT 405'in fiyatı hakkında bilgi bulunmuyor ancak perakende pazarına girmesi de pek beklenmiyor.