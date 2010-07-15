Nvidia'nın Fermi X2 modeline GF104 GPU'sunun çifti güç verebilir

En hızlı ekran kartı unvanını geri almak isteyen Nvidia'nın, çift grafik işlemcili yeni bir Fermi çözümü üzerinde çalıştığı uzun süredir biliniyor. Nvidia'nın Avrupa'daki en kıdemli ismi olan Luciano Alibrandi ile gerçekleştirdiğimiz röportajda kendisi, Fermi mimarisinin her segmentte olacağını ve en hızlı modeli sunacaklarını ifade etmişti. Özellikle GeForce GTX 480'deki yüksek güç tüketim değerleri, Fermi X2 modeli için bazı soru işaretlerine neden olurken Nvidia yöneticileri, "GeForce GTX 295 için de yapılamaz deniyordu ama biz yaptık dolayısıyla Fermi X2 de ihitmaller dahilinde yer alıyor" açıklamalarında bulunmuştu. Tayvan'da düzenlenen Computex 2010 fuarında Galaxy'nin, kendi tasarladığı GeForce GTX 470 X2 modelini göstermesiyle birlikte GeForce GTX 470'in X2 modeline ilişkin ihtimaller güç kazanmış, çift GPU'lu Fermi X2 modeli için beklentiler artmıştı. Gerek performans gerekse de güç tüketim değerleriyle kendi fiyat segmentinde dengeleri değiştiren GeForce GTX 460'ın lanse edilmesi, Fermi X2'ye yönelik beklentileri de değiştirdi.

GeForce GTX 460, 336x paralel işlem birimine sahip olsa da GF104'ün aslında 384x paralel işlemcili olacak şekilde tasarlandığı uzun süredir biliniyor. Birkaç ay içerisinde çıkacağı düşünülen Fermi X2 modelinde Nvidia'nın, 384x paralel işlemcili GF104 GPU'sunun çiftine yer vereceği tahmine diliyor. 256-bit bellek veri yolu desteği ve her GPU için 1GB GDDR5 bellek kapasitesi olmak üzere toplamda 2GB GDDR5 bellek kapasitesin sahip olması beklenen Fermi X2'nin TDP değeri hakkında henüz net bir rakamdan bahsetmek zor olsa da 192-bit bellek veri yolu desteğine sahip GeForce GTX 460'ın 150 Watt, 256-bit bellek veri yolu desteğine sahip GeForce GTX 460'ın ise 160 Watt TDP ile geldiğini biliyoruz. Fermi mimarisinin SLI başarımına güvenen Nvidia'nın nasıl bir yol izleyeceğini zaman gösterecek ancak yıl sonuna doğru lanse edilmesi beklenen ATi Radeon HD 6000 serisinden önce muhtemelen Eylül ayına doğru Fermi X2 modelinin pazara sunulması güçlü bir ihtimal olarak yorumlanıyor.