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Nvidia'nın Fermi X2 modeline GF104 GPU'sunun çifti güç verebilir

8 yıl
13,1b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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En hızlı ekran kartı unvanını geri almak isteyen Nvidia'nın, çift grafik işlemcili yeni bir Fermi çözümü üzerinde çalıştığı uzun süredir biliniyor. Nvidia'nın Avrupa'daki en kıdemli ismi olan Luciano Alibrandi ile gerçekleştirdiğimiz röportajda kendisi, Fermi mimarisinin her segmentte olacağını ve en hızlı modeli sunacaklarını ifade etmişti. Özellikle GeForce GTX 480'deki yüksek güç tüketim değerleri, Fermi X2 modeli için bazı soru işaretlerine neden olurken Nvidia yöneticileri, "GeForce GTX 295 için de yapılamaz deniyordu ama biz yaptık dolayısıyla Fermi X2 de ihitmaller dahilinde yer alıyor" açıklamalarında bulunmuştu. Tayvan'da düzenlenen Computex 2010 fuarında Galaxy'nin, kendi tasarladığı GeForce GTX 470 X2 modelini göstermesiyle birlikte GeForce GTX 470'in X2 modeline ilişkin ihtimaller güç kazanmış, çift GPU'lu Fermi X2 modeli için beklentiler artmıştı. Gerek performans gerekse de güç tüketim değerleriyle kendi fiyat segmentinde dengeleri değiştiren GeForce GTX 460'ın lanse edilmesi, Fermi X2'ye yönelik beklentileri de değiştirdi.

GeForce GTX 460, 336x paralel işlem birimine sahip olsa da GF104'ün aslında 384x paralel işlemcili olacak şekilde tasarlandığı uzun süredir biliniyor. Birkaç ay içerisinde çıkacağı düşünülen Fermi X2 modelinde Nvidia'nın, 384x paralel işlemcili GF104 GPU'sunun çiftine yer vereceği tahmine diliyor. 256-bit bellek veri yolu desteği ve her GPU için 1GB GDDR5 bellek kapasitesi olmak üzere toplamda 2GB GDDR5 bellek kapasitesin sahip olması beklenen Fermi X2'nin TDP değeri hakkında henüz net bir rakamdan bahsetmek zor olsa da 192-bit bellek veri yolu desteğine sahip GeForce GTX 460'ın 150 Watt, 256-bit bellek veri yolu desteğine sahip GeForce GTX 460'ın ise 160 Watt TDP ile geldiğini biliyoruz. Fermi mimarisinin SLI başarımına güvenen Nvidia'nın nasıl bir yol izleyeceğini zaman gösterecek ancak yıl sonuna doğru lanse edilmesi beklenen ATi Radeon HD 6000 serisinden önce muhtemelen Eylül ayına doğru Fermi X2 modelinin pazara sunulması güçlü bir ihtimal olarak yorumlanıyor.


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M@U 8 yıl
Asus'un kartı nedense çok şüpheli duruyor. Kartın güç tüketimi 500w'a yakın olacaktır. Kafadan 800w'lık bir güç kaynağı önerirler heralde.

Zaten 3x8pin + PCI-E slotu toplam 525w ediyor. Çıkmasını pek mantıklı bulmuyorum ama Nvidia'nın isteği üzerine olmayacak bir şey de değil.
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fukarakoala 8 yıl
Asus un kartı prototip bile olsa üstündeki baskı devresi ne kadar güzel yapılmış.Yeni nesil kart seri üretmeden x2 yapmaları zor bu değerlerle 465 yada 460 bile olsa 5970 i mutlaka geçmelidir.
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IgorStravinsky 8 yıl
Bunun ısınması nası olur merak ediyorum ha. Çok sağlam bi soğutma ile gelir heralde
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tolgacem 8 yıl
gf104 un ciftinin 5970 i gecebilmesi iiçin frekansa abanmaları lazım

burda cift gpu lu bir kart için sıcak guc ve gurultu sorunu demek

ben sanmıyorum acıkcası hd6xxx arifesinde bole bi yatırım gereksiz nasılsa kartı cıkardıktan 1 ay sonra gecilicek:)
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EfkanBirkiye 8 yıl
3 pcbli kart yaparlar triple wooper gibi 3way sli 2 pci slota takılır kafa rahat olur :D
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UzmaN345 8 yıl
asus ares gibide birde sogutu takardınız tam olurdu
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El Mukteda 8 yıl
28nm olursa belki zotac ampların soğutucusu gibi 3 slot yerkaplayan bir soğutucu ile ısıyla başa çıkılabilir ancak. 40nm çıkarsa başa çıkılamaz. bence nvidia elindeki imkanların tümünü bu karta yöneltmiştir. zira sırf prestij için çıkacak bir ürün ati 600 serisi arefesinde çıkmaz diye düşünüyorum. areste o devasa ve üzerinde 6 ay çaılışılmış(
) soğutucu ile sıcaklık konusunda (özellikle boşta sıcaklık) pek başarılı olamadı. nvidia da eğer nm küçültmezse ve ısı ve güç tüketimi konusunda çareler bulmazsa 6000 serisnin prestijini söndüreceği bir ürünü prestij ürünü olarak piyasaya sürmez. ve 6000 serisinin kesinlikle 28nm ile geleceği kanısındayım.
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UzmaN345 8 yıl
GTX460 fazla fark atamaz nvidia zaten testlerdede görduk bunu GTX470 cpu olmalıydı bence
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mehmetgirgin 8 yıl
tutar mı acaba orası muallak
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pSy! 8 yıl
2x gf104 ün 5970 i geçebilmesi gerçekten zor. çift pcb ile olucaksa diğer arkadaşların dediği gibi güç tüketimi mevuzuatına pci-e sertifakası olayı nv'nin canını sıkabilir.
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huseyincarnege 8 yıl
böle bir kart cıkarsa kesinlikle kulanıcaıların en az 1200w pwsup
lazım olcak boyuda 40cm olur harelde :)
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Source 8 yıl
Ancak bu GPU ile yapılabilirdi zaten
Yalnız kartların kafa kafaya gitme olasılığı var.
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yerroner 8 yıl
600-700 shaderla 5970'u geçmek zor. En az 480x2 shader olmalı ve kartın gerisi GF104 gibi olabilir. Ben öyle bir kart bekliyorum.
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mk2kill 8 yıl
nvidia 5970i gecemeyen çift gpu lu kart pazara surmez bu saatten sonra. Bu durumda 2 x gf104 5970 u kıl payıyla geciyor demektir. zaten guc tuketim degerlerine bakınca da en mantıklı seçim bu. yalnız saat hızları arttırılmış gelir diye dusunuyorum.
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-VesselaM- 8 yıl
Konuyla alakası olmadığının farkındayım ancak, artık her konuda "FELAN , YANE" gibi garip ve dilimizle alakası olmayan cümleler içeren yorunları okumaktan sıkıldım ve belirtmek istedim.
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