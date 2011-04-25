Nvidia'nın Optimus teknolojisi masaüstü sistemlere geliyor

Yatırımcıları arasında Intel'in de yer aldığı İsrail merkezli teknoloji firması LucidLogix, AMD ve Nvidia ekran kartlarının birlikte çalışmasına olanak tanıyan Hydra teknolojisiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Sürücü sorunları nedeniyle bu teknoloji ile vaad edilen performans değerleri sunulamasa da Asus ve MSI başta olmak üzere pek çok üretici bu teknolojiye adapte oldu. Hydra'dan sonra LucidLogix şimdiyse Virtu teknolojisiyle gündemde. Yazılım tabanlı bir teknoloji ile olan Virtu ile Intel'in 11 Mayıs'ta lanse edilmesi beklenen Z68 yonga setli anakartlarda, işlemciye entegre grafik birimi ve harici ekran kartı arasında uygulama ihtiyacına göre otomatik olarak geçiş yapılması sağlanıyor. Bu sayede ihtiyaç duyulmayan anlarda harici ekran kartı devre dışı bırakılarak hem güç tasarrufu elde edilmesi hem de gürültü seviyesinin aşağı çekilmesine olanak tanınıyor.

Bilindiği üzere benzer bir teknoloji uzun süredir Nvidia tarafından da sunuluyor. Optimus olarak bilinen bu teknoloji ile dizüstü bilgisayarlar için hazırlanan entegre grafik özellikli mobil işlemciler ile Nvidia tabanlı ayrık ekran kartı arasında iş yüküne bağlı olarak otomatik geçişe olanak tanınıyor. Sistemin yeniden başlatılmasına veya elle bazı şeylerin değiştirilmesine ihtiyaç duymayan bu teknolojiye dizüstü bilgisayar üreticileri yoğun ilgi göstermiş ve önde gelen bilgisayar üreticileri çok sayıda modelde kullanmışlardı. Tabi yeri gelmişken, Apple'ın da benzer bir teknolojiye sahip olduğunu ve derinlemesine yazılım temelli özel sistem ile GPU'lar arasında otomatik geçiş olanağı sunduğunu, ayrıca Sony ve HP'nin de kendi çözümlerinde kullandığı çeşilti alternatiflere sahip olduklarını ancak kullanım verimliliği açısından Optimus'un büyük başarı elde ettiğini de belirtelim.

LucidLogix firmasının Virtu teknolojisi ile temel olarak Optimus'un yaptığı herşeyi üstelik Nvidia veya AMD gözetmeksizin masaüstü sistemlere getireceğini açıklamasından sonra kolları sıvayan Nvidia, Optimus'un masaüstü versiyonu üzerinde çalışıyor. Kimi kaynaklarca Synergy kod adıyla anılan bu teknolojinin, 31 Mayıs'ta başlayacak Computex 2011 Fuarı'nda lanse edilmesi bekleniyor. Nvidia'nın resmi dökümanlarına göre, özel bir donanım değişikliği gerektirmeyen hatta Virtu'dan farklı olarak herhangi bir lisans bedeli de isteyenmeyen teknolojinin altı çizilmesi gereken en önemli detayı ise bazı donanım gereksinimleri. Tahmin edilebileceği üzere sadece Nvidia tabanlı ekran kartlarıyla çalışacak olan masaüstü Optimus teknolojisi için, üzerinde en az bir adet görüntü çıkışına yer verilen H61, H67 veya Z68 yonga setli anakartlara ihtiyaç duyuluyor.

Görüntü çıkışı önemli bir detay zira Gigabyte, herhangi bir görüntü çıkışına (VGA, DVI, HDMI, DisplayPort) sahip olmayan Z68 anakartlar hazırlıyor ve Nvidia'nın teknolojisi malesef bu anakartlar ile uyumlu olmayacak. Yeni teknoloji sayesinde LGA1155 formundaki ikinci nesil Core işlemci modellerinde bulunan HD 2000 veya HD 3000 serisi entegre grafik birimleriyle Nvidia tabanlı GeForce ekran kartları arasında, iş yüküne göre otomatik geçiş yapılabiliyor. Yani örneğin internette gezerken, elektronik postaları kontrol ederken, döküman yazarken veya video düzenlerken entegre grafik birimi, oyun ve yüksek GPU gerektiren diğer uygulamalarda ise ayrık ekran kartı devreye giriyor. Özellikle video düzenleme esnasında entegre grafik birimini kullanılması dikkatinizi çekmiş olabilir ancak Intel'in Quick Sync teknolojisi o noktada ciddi avantajlar sağlamakta.