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Nvidia'nın Optimus teknolojisi masaüstü sistemlere geliyor

8 yıl
14,9b
1
18
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yatırımcıları arasında Intel'in de yer aldığı İsrail merkezli teknoloji firması LucidLogix, AMD ve Nvidia ekran kartlarının birlikte çalışmasına olanak tanıyan Hydra teknolojisiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Sürücü sorunları nedeniyle bu teknoloji ile vaad edilen performans değerleri sunulamasa da Asus ve MSI başta olmak üzere pek çok üretici bu teknolojiye adapte oldu. Hydra'dan sonra LucidLogix şimdiyse Virtu teknolojisiyle gündemde. Yazılım tabanlı bir teknoloji ile olan Virtu ile Intel'in 11 Mayıs'ta lanse edilmesi beklenen Z68 yonga setli anakartlarda, işlemciye entegre grafik birimi ve harici ekran kartı arasında uygulama ihtiyacına göre otomatik olarak geçiş yapılması sağlanıyor. Bu sayede ihtiyaç duyulmayan anlarda harici ekran kartı devre dışı bırakılarak hem güç tasarrufu elde edilmesi hem de gürültü seviyesinin aşağı çekilmesine olanak tanınıyor.

Nvidia'nın Optimus teknolojisi masaüstü sistemlere geliyor
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Bilindiği üzere benzer bir teknoloji uzun süredir Nvidia tarafından da sunuluyor. Optimus olarak bilinen bu teknoloji ile dizüstü bilgisayarlar için hazırlanan entegre grafik özellikli mobil işlemciler ile Nvidia tabanlı ayrık ekran kartı arasında iş yüküne bağlı olarak otomatik geçişe olanak tanınıyor. Sistemin yeniden başlatılmasına veya elle bazı şeylerin değiştirilmesine ihtiyaç duymayan bu teknolojiye dizüstü bilgisayar üreticileri yoğun ilgi göstermiş ve önde gelen bilgisayar üreticileri çok sayıda modelde kullanmışlardı. Tabi yeri gelmişken, Apple'ın da benzer bir teknolojiye sahip olduğunu ve derinlemesine yazılım temelli özel sistem ile GPU'lar arasında otomatik geçiş olanağı sunduğunu, ayrıca Sony ve HP'nin de kendi çözümlerinde kullandığı çeşilti alternatiflere sahip olduklarını ancak kullanım verimliliği açısından Optimus'un büyük başarı elde ettiğini de belirtelim.

Nvidia'nın Optimus teknolojisi masaüstü sistemlere geliyor
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LucidLogix firmasının Virtu teknolojisi ile temel olarak Optimus'un yaptığı herşeyi üstelik Nvidia veya AMD gözetmeksizin masaüstü sistemlere getireceğini açıklamasından sonra kolları sıvayan Nvidia, Optimus'un masaüstü versiyonu üzerinde çalışıyor. Kimi kaynaklarca Synergy kod adıyla anılan bu teknolojinin, 31 Mayıs'ta başlayacak Computex 2011 Fuarı'nda lanse edilmesi bekleniyor. Nvidia'nın resmi dökümanlarına göre, özel bir donanım değişikliği gerektirmeyen hatta Virtu'dan farklı olarak herhangi bir lisans bedeli de isteyenmeyen teknolojinin altı çizilmesi gereken en önemli detayı ise bazı donanım gereksinimleri. Tahmin edilebileceği üzere sadece Nvidia tabanlı ekran kartlarıyla çalışacak olan masaüstü Optimus teknolojisi için, üzerinde en az bir adet görüntü çıkışına yer verilen H61, H67 veya Z68 yonga setli anakartlara ihtiyaç duyuluyor.

Nvidia'nın Optimus teknolojisi masaüstü sistemlere geliyor
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Görüntü çıkışı önemli bir detay zira Gigabyte, herhangi bir görüntü çıkışına (VGA, DVI, HDMI, DisplayPort) sahip olmayan Z68 anakartlar hazırlıyor ve Nvidia'nın teknolojisi malesef bu anakartlar ile uyumlu olmayacak. Yeni teknoloji sayesinde LGA1155 formundaki ikinci nesil Core işlemci modellerinde bulunan HD 2000 veya HD 3000 serisi entegre grafik birimleriyle Nvidia tabanlı GeForce ekran kartları arasında, iş yüküne göre otomatik geçiş yapılabiliyor. Yani örneğin internette gezerken, elektronik postaları kontrol ederken, döküman yazarken veya video düzenlerken entegre grafik birimi, oyun ve yüksek GPU gerektiren diğer uygulamalarda ise ayrık ekran kartı devreye giriyor. Özellikle video düzenleme esnasında entegre grafik birimini kullanılması dikkatinizi çekmiş olabilir ancak Intel'in Quick Sync teknolojisi o noktada ciddi avantajlar sağlamakta.


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kaiser_q 8 yıl en beğenilen
elektrik faturası, fan gürültüsü ayrıca daha serin ekran kartı ve kasa içindeki sıcaklığın düşmesine olan getirileri
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DhanTE 4 yıl fx57
Hiç gereği yok gelmesin, forumda hergün en az 2 adet ''windows ekran kartımı görmüyor'' konusu sırf bu teknoloji yüzünden açılıyor, nvidia devreye girmedği için driver tanıtmıyanlar, oyuna girdiği halde devreye girmiyen GPU'lar, oyunlarda güç yönetimi'nin sorun çıkartması gibi bisürü sorunu olan bir sistem, yani kimse uğraşmaz ve tercih etmez optimus'u, nerden estiyse fuzuli bir geyik peşine düşmüş nvidia.
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Ju1i@~ 8 yıl
leech
Benim mesajım neden kaldırıldı ? Ju1i@~nın alıntısında görünüyor, yanlış olan nedir ?

Şu an mesajın gözüküyor ilk sırada. Sorun yok.
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leech 8 yıl
Forumun hatası sanırım, cevabın için teşekkürler

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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DH Misafiri 8 yıl
Yukarıda arkadaş bahsetmiş. İki ekran kartını beraber kullanacaksak bu teknolojiler çok hoş. Ama yok mecburi olarak sadece bir grafik işlemcisini kullanacaksak masaüstü sistemler için çok heyecan verici değil.
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leech 8 yıl
Benim mesajım neden kaldırıldı ?
Ju1i@~'nın alıntısında görünüyor, yanlış olan nedir ?
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Ju1i@~ 8 yıl
Video düzenleme esnasında çoklu ekran kartı kurulumlarının herhangi bir faydası oluyor mu? Örneğin tek bir kartı kullanarak (tabi ekran kartını çevirme programı desteklemeli) 10 dakikada dönüştürülen videoyu 2 ekran kartı kullanarak 6-7 dakikada çevirebilir miyiz?
Buradaki slaytlarda 'transcode simultaneously' diye geçen bir ifade var. Bunu görünce, bir de Nvidia'nın bu yeni teknolojisinin isminden 'Synergy' diye bahsedilince, aklıma acaba video dönüştürme işlemlerinde harici ekran kartı ve Intel'in dahili video işleme motoru beraber mi kullanılıyorlar diye bir soru geldi. Böyle olursa zaten video düzenleme alanında lider olan Intel sistemleri daha da çok performans verebilir duruma gelecekler.
Ayrıca Intel'in özellikle HD3000 entegre GPUları şu andaki giriş seviyesi bir ekran kartı kadar performanslı. Bu yeni teknolojiyle Nvidia, giriş seviyesi ekran kartlarıyla, örneğin GT420 GPUlu bir kartla, Intel'in dahili grafik işlemcisini SLI biçiminde çalıştırıp, daha yüksek performans sağlayabilir mi? Virtu teknolojisinden beklentim bu yönde.
leech
Dizüstü bilgisayarlarda şarjın daha uzun süre olması için avantaj sağlıyor fakat masaüstü bilgisayarlar için ne gibi bir getirisi olacak acaba merak ediyorum

Yeni nesil GPUların boş durumdaki güç tüketimleri oldukça azalsa da, devreden çıktıklarında daha fazla enerji tasarrufu sağlanabiliyor. Örneğin bir Radeon 5850 idle durumda 25-30 W güç harcıyor. Bu teknolojiyle kartı devreden çıkararak belki bir 20-25 Watt daha az harcayabilecek duruma getirebiliriz. Tamamen sıfırlamak mümkün değildir herhalde.
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fx57 8 yıl
@charcharodon carcharias, hbaer içerisinde de belirttiğimiz gibi anakartın üzerinde görüntü portu olması şart yani en az bir monitörün anakart üzerinden entegre grafik birimine bağlı olması gerekiyor.
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charcharodon carcharias 8 yıl
@fx57;
Cevap için teşekkürler. O halde (şu haliyle) bizim gibi (oyuncu) kullanıcılar için gereksiz bir teknoloji. 2. monitör alana kadar elektrik farkını öderim.
Belki ileride iki ayrı çıkışı (harici ve dahili ekran kartı) tek bir noktada toplayıp monitöre yönlendiren bir ara parça olursa bizde faydalanırız...
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ayhand28 8 yıl
Masaüstü bilgisayarlara katkısı olur diye düşünüyorum. Sonuçta çalışan kart azda olsa boşta elektrik harcıyor. Üstelik fan sesine ve ısınmaya da etkisi olur. Fakat, dizüstü bilgisayarlara getirisi kadar bir fayda sağlamaz..
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Python 8 yıl
Zaten ekran kartlari bosta daha az isi ve daha az yuk harciyorlar amd hd serisinde bu oran dahada fazla masaustunde pek bir getirisi olacagini sanmiyorum sonucta yuke gore enerji kullanimi vede isisi artiyor notebookta ise durum apayri zaten pil suresi ve sicaklik en onemli nokta
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kaiser_q 8 yıl en beğenilen
elektrik faturası, fan gürültüsü ayrıca daha serin ekran kartı ve kasa içindeki sıcaklığın düşmesine olan getirileri
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DG Chester 8 yıl
elektrik faturanı az da olsa azaltır :P
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charcharodon carcharias 8 yıl
Bu konu daha öncede gündeme gelmişti ve monitör nereye bağlanacak diye bir soru sorulmuştu!? Cevabı hala belirsiz mi acaba?
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leech 8 yıl
Dizüstü bilgisayarlarda şarjın daha uzun süre olması için avantaj sağlıyor fakat masaüstü bilgisayarlar için ne gibi bir getirisi olacak acaba merak ediyorum
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