Nvidia'nın çift GPU'lu GeForce GTX 590 modeli Şubat ayında gelebilir

AMD'nin GPU Bölümü'nden sorumlu başkan yardımcısı Matt Skynner'ın çift grafik işlemcili Radeon HD 6990 modelini göstermesinden sonra gözlerin çevrildiği Nvidia cephesinden de yeni haberler gelmeye başladı. Uzun süredir konuşulmasına rağmen firmanın hakkında neredeyse hiç ipucu vermediği Fermi X2 modelinin Şubat ayında geleceği iddia ediliyor. AMD'nin aksine çift GPU'lu ekran kartlarına pek sıcak bakmayan ancak rekabet koşulları çerçevesinde son olarak GeForce GTX 295 modelini pazara süren firma, Fermi GPU'sunun büyük zar yapısı ve yüksek güç tüketimi nedeniyle X2 tasarımına uygun olmadığı yönündeki görüşleri reddetmiş, "GeForce GTX 295 için de yapılamaz deniyordu ama biz yaptık" diyerek ihtiyaç duyulduğu takdirde yüksek performans segmenti için Fermi mimarisi baz alan çift grafik işlemcili model hazırlayabileceğini belirmişti.

Fermi X2 modeli için Nvidia şimdiye kadar herhangi bir model tanıtımı veya gösterimi yapmış olmasa da, firmanın iş ortakları bu konu üzerinden uzun süredir çalışmakta. Haziran ayında yapılan Computex 2010 fuarında, özel tasarımlı ekran kartı üretiminde sektörün saygın isimlerinden birisi olan Galaxy, kendi geliştirdiği GeForce GTX 470 X2 modelini tanımış, geride bıraktığımız CES 2011 fuarında ise Kuzey Amerika pazarında Nvidia'nın en büyük iş ortağı olan EVGA, çift GPU'lu Fermi modelini göstermişti. İşte tüm bu gelişmelerden sonra yeni bilgiler gelmeye başladı ve her ne kadar Santa Clara merkezli firma tarafından henüz doğrulanmasa da Fermi X2'nin Şubat ayında lanse edileceği öne sürüldü. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF110 GPU'sunun çiftine sahip olacağı belirtilen ekran kartının GeForce GTX 590 adı altında sunulması bekleniyor. Her GPU için 512x olmak üzere 1024x paralel işlem birimi ve 2x 384-bit bellek veri yolu desteği ile geleceği belirtilen kartın 3GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olması bekleniyor.

GeForce GTX 590 için henüz herhangi bir saat hızı bilgisi olmasa bile, grafik işlem birimi 772MHz, paralel işlemcileri 1544MHz ve bellekleri de 4008MHz'de görev yapan GeForce GTX 580 modeline göre daha düşük hızlarda çalışması beklenebilir. Nvidia'nın GeForce GTX 590 modeli için özellikle güç tasarımında nasıl bir çözüm sunacağı henüz bilinmiyor. GeForce GTX 580'nin 244 Watt TDP değerine sahip olduğu düşünüldüğünde, GF110 GPU'su için yapılacak X2 optimizasyonları ve düşürülen saat hızlarının kartı 300 Watt sınırında tutup tutamayacağı bilinmiyor. Öte taraftan Nvidia'nın 300 Watt sınırına uyup uymayacağı da henüz bilinmiyor zira firmanın kartın temel tasarımını oluşturduktan sonra iş ortakları üzerinden özel tasarımlı yani üzerinden belki de üçüncü güç girişine sahip modellerin pazara sunulmasını isteyip istemeyeceği de ihtimaller dahilinde yer alıyor. GeForce GTX 580 modelindeki Vapor Chamber tabanlı soğutucunun geliştirilmiş bir versiyonuna sahip olması beklenen ekran kartının fiyatı da şu an için netleşmiş değil.