Nvidia'nın giriş seviyesindeki yeni modeli GeForce GT 520 detaylandı

Nvidia'nın giriş seviyesindeki sistemler için hazırladığı GeForce GT 520 modeline ilişkin detayları belirginleşmeye başladı. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF119 GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli yeni ekran kartının 48x paralel işlem birimine, 64-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR3 bellek kapasitesine sahip olduğu bildiriliyor.

Ortaya çıkan GPU-Z görüntüsüne göre grafik işlemci hızı 810MHz, paralel işlemci hızı 1610MHz ve bellek hızı da 1794MHz olan ekran kartında 8x ROP birimine yer verildiği anlaşılıyor. 3DMark Vantage'ın Performance ayarlarında 2642 puanlık skor elde eden GT 520 için üreticilerin farklı tasarım özelliklerine sahip farklı modeller sunmaları bekleniyor.

Avrupa'da 50 Avro'nun altında bir fiyatlandırma ile sunulması beklenen GeForce GT 520 için Nvidia cephesinden şu ana kadar yapılmış herhangi bir açıklama bulunmuyor.