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Nvidia'nın giriş seviyesindeki yeni modeli GeForce GT 520 detaylandı

8 yıl
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'nın giriş seviyesindeki yeni modeli GeForce GT 520 detaylandı
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Nvidia'nın giriş seviyesindeki sistemler için hazırladığı GeForce GT 520 modeline ilişkin detayları belirginleşmeye başladı. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF119 GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli yeni ekran kartının 48x paralel işlem birimine, 64-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR3 bellek kapasitesine sahip olduğu bildiriliyor.

Ortaya çıkan GPU-Z görüntüsüne göre grafik işlemci hızı 810MHz, paralel işlemci hızı 1610MHz ve bellek hızı da 1794MHz olan ekran kartında 8x ROP birimine yer verildiği anlaşılıyor. 3DMark Vantage'ın Performance ayarlarında 2642 puanlık skor elde eden GT 520 için üreticilerin farklı tasarım özelliklerine sahip farklı modeller sunmaları bekleniyor.

Avrupa'da 50 Avro'nun altında bir fiyatlandırma ile sunulması beklenen GeForce GT 520 için Nvidia cephesinden şu ana kadar yapılmış herhangi bir açıklama bulunmuyor.

Nvidia'nın giriş seviyesindeki yeni modeli GeForce GT 520 detaylandı
Tam Boyutta Gör

Nvidia'nın giriş seviyesindeki yeni modeli GeForce GT 520 detaylandı
Tam Boyutta Gör

Nvidia'nın giriş seviyesindeki yeni modeli GeForce GT 520 detaylandı
Tam Boyutta Gör

Nvidia'nın giriş seviyesindeki yeni modeli GeForce GT 520 detaylandı
Tam Boyutta Gör

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janparey 8 yıl
@UzmaN345
Aynı performans MI?Bus width 64 bit olmasa neredeyse çoğu oyunu medium ayar ve 1366x768 de makul fps lerde oynatabilir.Birde karşılaştırdığınız intelin grafik işlemcileri :DDDAdsaodkqowdkasodqwedpweodawsmdqwdkwd
@UzmaN345Aynı performans MI?Bus width 64 bit olmasa neredeyse çoğu oyunu medium ayar ve 1366x768 de makul fps lerde oynatabilir.Birde karşılaştırdığınız inte...
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M@U 8 yıl en beğenilen
_kerem

Tam casper için üretilmiş bir ekran kartı. 1 gb :D

Casper mı? Yok artık. O daha elindeki 8500gt'leri bitirmedi. Yeni yeni 9500gt'lere geçiyor.
Bu kartı Casper pc'lerde görmek için temiz 3 sene beklemek gerek.
_keremTam casper için üretilmiş bir ekran kartı. 1 gb :DCasper mı? Yok artık. O daha elindeki 8500gt'leri bitirmedi. Y...
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DH Misafiri 6 yıl
Sevgili arkadaşlar benim lafım, bir şeyden haberi olmayan bilgi sahibi olmayıp da burada atıp tutan arkadaşlara. Öncelikle bu kartın Low-Profil olduğunu unutmamak lazım. 29 watt gibi cazip bir güçte, tasarruf için üretilmiş olan bu kart aynı zamanda sınıfına göre gayet iyi performans vermektedir. Gidip 128 veya 256 bitlik kartlarla kıyaslama yapmanız bile komiğime gidiyor. Farklı segmentlerin kartlarını kıyaslamak zaten bilgisizliğin göstergesidir. Örneğin 1.4 diezel bir araç ile 2.0 motor benzinli aracı karşılaştırmak gibi ;)
Unutmayın ki bir gpu'nun performansını sadece ona endekslememek lazım, onu besleyecek olan işlemci ve ram ve anakartı da göz önünde bulundurun ! GT 520 denilen bu küçük ama marifetli kart, AMD Phenom II X4 2.8 ghz işlemcili 4GB DDR3 1333 mhz ramli bir sistemde Battlefield 3 oyununu 1920x1080 çözünürlükte Full Settingsde 15 fps, Full Settings Non-AA da ise 35 fps de oynamakta. aynı şey Metro 2033 oyununda da geçerlidir. Bilgisi olmayıp da gerçek bilgi edinmek isteyenler bir kaç oyunun gameplay haline göz atsınlar buyurun :
youtube.com/... youtube.com/... youtube.com/... youtube.com/...
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SLayer_BoXeR 6 yıl
Evga'nın bir kaç farklı versiyonu var. Birisinin Ram frekansları 1800 diğerinin 1400 ve birinin de 1000 mhz. Önemli olan senin kartının hangi versiyon olduğu :) Ayrıca ben bilmediğim konuda konuşmam. Bir şeyi araştırırım doğruluk payına bakarım, kesin ve emin bir neticeye ulaşırsam bu bilgiyi gönül rahatlığıyla paylaşırım. ;)
gpureview.com/...
Bu siteden hangi kartın hangi üretcisinin, üretirken hangi değerlerde ve frekanslarda ürettikleri yazıyor incelemeni tavsiye ederim
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SLayer_BoXeR 6 yıl
Sevgili arkadaşlar benim lafım, bir şeyden haberi olmayan bilgi sahibi olmayıp da burada atıp tutan arkadaşlara. Öncelikle bu kartın Low-Profil olduğunu unutmamak lazım. 29 watt gibi cazip bir güçte, tasarruf için üretilmiş olan bu kart aynı zamanda sınıfına göre gayet iyi performans vermektedir. Gidip 128 veya 256 bitlik kartlarla kıyaslama yapmanız bile komiğime gidiyor. Farklı segmentlerin kartlarını kıyaslamak zaten bilgisizliğin göstergesidir. Örneğin 1.4 diezel bir araç ile 2.0 motor benzinli aracı karşılaştırmak gibi ;)
Unutmayın ki bir gpu'nun performansını sadece ona endekslememek lazım, onu besleyecek olan işlemci ve ram ve anakartı da göz önünde bulundurun ! GT 520 denilen bu küçük ama marifetli kart, AMD Phenom II X4 2.8 ghz işlemcili 4GB DDR3 1333 mhz ramli bir sistemde Battlefield 3 oyununu 1920x1080 çözünürlükte Full Settingsde 15 fps, Full Settings Non-AA da ise 35 fps de oynamakta. aynı şey Metro 2033 oyununda da geçerlidir. Bilgisi olmayıp da gerçek bilgi edinmek isteyenler bir kaç oyunun gameplay haline göz atsınlar buyurun :
youtube.com/... youtube.com/... youtube.com/... youtube.com/...
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Mr.Alp 6 yıl SLayer_BoXeR
Vtechan
Sevgili arkadaşlar benim lafım, bir şeyden haberi olmayan bilgi sahibi olmayıp da burada atıp tutan arkadaşlara. Öncelikle bu kartın Low-Profil olduğunu unutmamak lazım. 29 watt gibi cazip bir güçte, tasarruf için üretilmiş olan bu kart aynı zamanda sınıfına göre gayet iyi performans vermektedir. Gidip 128 veya 256 bitlik kartlarla kıyaslama yapmanız bile komiğime gidiyor. Farklı segmentlerin kartlarını kıyaslamak zaten bilgisizliğin göstergesidir. Örneğin 1.4 diezel bir araç ile 2.0 motor benzinli aracı karşılaştırmak gibi ;)
Unutmayın ki bir gpu'nun performansını sadece ona endekslememek lazım, onu besleyecek olan işlemci ve ram ve anakartı da göz önünde bulundurun ! GT 520 denilen bu küçük ama marifetli kart, AMD Phenom II X4 2.8 ghz işlemcili 4GB DDR3 1333 mhz ramli bir sistemde Battlefield 3 oyununu 1920x1080 çözünürlükte Full Settingsde 15 fps, Full Settings Non-AA da ise 35 fps de oynamakta. aynı şey Metro 2033 oyununda da geçerlidir. Bilgisi olmayıp da gerçek bilgi edinmek isteyenler bir kaç oyunun gameplay haline göz atsınlar buyurun :
youtube.com/... youtube.com/... youtube.com/... youtube.com/...

O kart AA hariç hersey en yüksekte iken 35 fps veriyor ? Benim kartı Evgaya geri yolluyorum benimki hatalı herhalde...
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benben2009 8 yıl
box taki kız eski kız arkadaşıma çok benziyor hem vücut olarak hemde az gorünen yüzü:D
benim öğrenmek istediğim bu seviyede yeni çıkan ekran kartları yeni oyunları açabilirmi açarsa nsıl bir performansla oynarız?
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timramon 8 yıl

benben2009

box taki kız eski kız arkadaşıma çok benziyor hem vücut olarak hemde az gorünen yüzü:D
benim öğrenmek istediğim bu seviyede yeni çıkan ekran kartları yeni oyunları açabilirmi açarsa nsıl bir performansla oynarız?


Bence kutudaki yüzü kapalı kız performansla ilgili herşeyi anlatıyor .D
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napolyon94 8 yıl
benım 128 bit 9400 gt oc li 983 puan alıyor 3d mark performans testinde ,oyunları genelde 720 p medium-low da 25-30 fps ile oynuyorum ,gerisıni siz duşunun ,ayrıca 64 bit olduguna takılmayn benim 128 olmasına rağmen bant genslğı daha dar,kısaca kart olmus

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ghost recon advanced 8 yıl
hazır pc satanlar için ideal bi kart modeli
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omerhakanbilici 8 yıl
onboard grafik işlemcileri adam gibi cıksada su hadi model serisini tamamlayalım modundan çıksa ekran kartı üreticileri.sadece orta ve üst düzey ürünler çıkartsalar.
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Dovahkiin 8 yıl
Nerde GT240/9600GT/HD4670'ler...
Son 2 seride iki tarafında alt segment kartları çöplük resmen...
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krmtrylcn 8 yıl
Tam casper için üretilmiş bir ekran kartı. 1 gb :D
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M@U 8 yıl
_kerem

Tam casper için üretilmiş bir ekran kartı. 1 gb :D

Casper mı? Yok artık. O daha elindeki 8500gt'leri bitirmedi. Yeni yeni 9500gt'lere geçiyor.
Bu kartı Casper pc'lerde görmek için temiz 3 sene beklemek gerek.
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timramon 8 yıl

_kerem

Tam casper için üretilmiş bir ekran kartı. 1 gb :D


Bu casper tam bir facia yaa. Gittiğim mağazalarda casper kasaların havalandırma deliklerinden içeriğe bakıyorum ethernet kartı kadar ekran kartları var ya .D
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Ölü ozan 8 yıl
64-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR3 bellek kapasitesine sahip olduğu bildiriliyor.
64 bit mi ?
neye yaradı 1gb ddr3
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janparey 8 yıl
@UzmaN345
Aynı performans MI?Bus width 64 bit olmasa neredeyse çoğu oyunu medium ayar ve 1366x768 de makul fps lerde oynatabilir.Birde karşılaştırdığınız intelin grafik işlemcileri :DDDAdsaodkqowdkasodqwedpweodawsmdqwdkwd
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