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Nvidia'nın iş ortakları 3DVision Pro çözümünü satışa sunmaya başladı

8 yıl
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'nın iş ortakları 3DVision Pro çözümünü satışa sunmaya başladı
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Nvidia resmi duyurusunu geçtiğimiz yıl yaptığı 3DVision Pro Stereoscopic 3D çözümünü iş ortakları vasıtasıyla satışa sundu. Tasarımcılar, mühendisler, dijital sanatçılar ve akademisyenler içim hazırlanan kit, Quadro serisi bir veya daha fazla profesyonel ekran kartı, 120Hz aktif shutter gözlük kiti, gözlükler için 2.4GHz RF bağlantısını kullanan hub ve yazılımdan oluşan 3DVision Pro çözümü Amerika ve Avrupa'da PNY, Asya-Pasifik bölgesinde Leadtek, Japonya'da ise Elsa tarafından profesyonellerin kullanıma sunuluyor.

Nvidia'nın 3D Vision Pro çözümü kapsamında 3D gözlük kitleri 349$, RF hub ise 399$ seviyesinden sunulurken, ekran kartı fiyatı ise modeline göre değişiklik göstermekte.

Nvidia'nın iş ortakları 3DVision Pro çözümünü satışa sunmaya başladı
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namigencan 8 yıl
Verselerde bir tur binsem ya ne olurki :D
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mavizaman 8 yıl
kime satacakmış bu çözümleri acaba:)
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dreamblue35 8 yıl
gözlüğe verilecek paraya kaliteli üst düzey ekran kartı alınabilir, ama iş zevk meselesi illa cebimde para tutmam diorsanız iş başka :)
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babaeski39 8 yıl

dreamblue35

gözlüğe verilecek paraya kaliteli üst düzey ekran kartı alınabilir, ama iş zevk meselesi illa cebimde para tutmam diorsanız iş başka :)


+ katılıyorum 250-350 tl arası değişiyor 3d gözlük ama zaten 3d tv alırken geliyor ancak o şekilde temin edilebilir ama onlarda çok tuzlu

teknoloji yakından takip edicem diyorsanı paranız olması lazım örnek para basma matbası gibi
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Batuist 8 yıl
çok pahalı çözümler.. sadece gözlük bile dünyanın parası!! gerçi birşeyi atlamamakta yarar var. bunlar profesyoneller için çözümler.. ama öyle de olsa son içinde daha ucuza bulamıyorsunuz...!!
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