Nvidia'nın iş ortakları 3DVision Pro çözümünü satışa sunmaya başladı

Nvidia resmi duyurusunu geçtiğimiz yıl yaptığı 3DVision Pro Stereoscopic 3D çözümünü iş ortakları vasıtasıyla satışa sundu. Tasarımcılar, mühendisler, dijital sanatçılar ve akademisyenler içim hazırlanan kit, Quadro serisi bir veya daha fazla profesyonel ekran kartı, 120Hz aktif shutter gözlük kiti, gözlükler için 2.4GHz RF bağlantısını kullanan hub ve yazılımdan oluşan 3DVision Pro çözümü Amerika ve Avrupa'da PNY, Asya-Pasifik bölgesinde Leadtek, Japonya'da ise Elsa tarafından profesyonellerin kullanıma sunuluyor.

Nvidia'nın 3D Vision Pro çözümü kapsamında 3D gözlük kitleri 349$, RF hub ise 399$ seviyesinden sunulurken, ekran kartı fiyatı ise modeline göre değişiklik göstermekte.