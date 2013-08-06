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Nyamyam'ın Tengami'si biraz gecikmeli yayınlanacak

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Nyamyam'ın Tengami'si biraz gecikmeli yayınlanacak
Nyamyam'ın Japon kağıt katlama sanatından esinlenerek geliştirdiği macera oyunu Tengami'nin ne zaman oyuncularla buluşacağı halen merak konusu. Gelen son haberler ise, bu yaz yayınlanması beklenen yapımın biraz gecikmeli yayınlanacağı yönünde.

Geliştirici stüdyonun tasarımcı ve kurucularından Jennifer Schneidereit'in yaptığı açıklamaya göre, halen geliştirilmekte olan Tengami beklendiği gibi bu yaz yayınlanmayacak. Bu haber biraz hayal kırıklığına uğramamıza sebep olsa da Schneidereit, neredeyse üç yıldır geliştirilen oyunun tam anlamıyla hazır hale gelmesi için bunun gerekli olduğunu ifade ediyor. 

Schneidereit, kesin bir çıkış tarihi vermese de oyunu bu yıl içerisinde kesinlikle yayınlayacaklarını belirtiyor. İlk olarak iOS ardından Wii U, Mac ve PC(Windows) platformları için yayınlanacak olan yapımın nasıl bir deneyim sunacağını ise, hep birlikte göreceğiz. 

http://nyamyam.com/695/tengamigame/tengami-release-plan-update Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Kitmaker 6 yıl
Başlıklar için özel bir birim mi oluşturuldu? Böyle dikkat çekici başlıklar :)
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*GameOver* 6 yıl
daha popüler içerikler yayınlansa hoş olmazmı ? ilk defa duyduğumuz bişeyin çıkmadan reklamı yapılıyor sanırım bu yeni reklam sisteminizin işleyişi.
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