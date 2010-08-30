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Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

I-O Data, yeni taşınabilir sabit diski olan HDPN-U500/V'yi duyurdu

I-O Data, yeni taşınabilir sabit diski olan HDPN-U500/V'yi duyurdu.
8 yıl
4,7b
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1
Çevre Birimleri
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Depolama birimleri üreticİsi I-O Data, HDPN-U500/V adını verdiği yeni taşınabilir sabit disklerini duyurdu. I-O Data'nın duyurduğu HDPN-U500/V sabit diskler USB 2.0 arabirimini kullanıyor. I-O Data HDPN-U500/V, klasik sabit disklerin sahip olduğu özelliklerin dışında, video kameralardan da veri aktarma özelliğine sahip ve özellikle Sanyo Xacti , JVC Everio ve Sony Handycam gibi modeller ile tam uyumlu olan harici sabit diskler video kameralar ile ortak bağlantı kurarak HDMI üzerinden TV'lere bağlanabiliyor. I-O Data'nın duyurduğu yeni taşınabilir sabit diskler olan HDPN-U500/V, Eylül ayından itibaren Japonya öncelikli olarak 172$'lık fiyat etiketiyle satışa sunulacak.


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Batuist 8 yıl
Daha sade hatlara sahip olabilirmiş.. o kabloyu illede orada tutmak şart ise pekde iyi sayılmaz hatta...
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