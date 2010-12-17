OCZ 25nm NAND flash yongalı Vertex 2 ve Agility 2 SSD modellerini hazırlıyor

Bellek ve depolama çözümleri üreticisi OCZ, Vertex 2 ve Agility 2 serisi yeni SSD modellerini duyurmaya hazırlanıyor. 2.5-inç boyutunda olan ve SandForce SF-1200 NAND flash bellek kontrolcüsüyle donatılan SSD'lerdeki depolama yongalarının ise Intel ve Micron ortaklığındaki IMFT firmasından temin edileceği belirtiliyor.
25nm üretim teknolojisiyle hazırlanan NAND flash bellek yongalarının kullanılacağı yeni SSD sürücülerin, performans açısından mevcut seriler ile benzer özellikler sunacağı belirtiliyor. Okuma hızlarının 285MB/saniye, yazma hızlarının ise 275MB/saniye olması beklenen sürücülerden Vertex 2 ailesine üye modellerin 50,000 IOPS, Agility 2 ailesine üye modellerinin ise 10,000 IOPS rastgele 4K yazma performansı sunacakları tahmin ediliyor.
Vertex 2 ve Agility 2 serisi SSD'ler için nasıl bir fiyatlandırmaya gidileceği henüz bilinmese de, 25nm üretim teknolojisiyle hazırlanan NAND flash bellek yongaları sayesinde, maliyetlerin Vertex ve Agility serisi modellere kıyasla bir miktar daha düşük olması bekleniyor.
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Haberin neresi güzel anlamış değilim . Öncelilkle 25nm Nand lar ile neler kayıp ettiğimize bir bakalım isterseniz . 34 nm üretiminden daha az ömürlü , 3 GB daha az hafıza.... isterseniz kendiniz araştırın . OCZ 25 nm ile bitmiştir .
Bence @fx57 bunları kendi yazmıyor. Yapmıştır bir proğram, yüklüyordur haberleri oraya. Proğramıda ayarlıyordur belirli aralıklarla, tak tak tak sisteme atıyordur haberleri.
Bu nm teknolojisi nereye kadar gidicek daha ne kadar küçültücekler ya adamlar?