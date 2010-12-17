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OCZ 25nm NAND flash yongalı Vertex 2 ve Agility 2 SSD modellerini hazırlıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
14,2b
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bellek ve depolama çözümleri üreticisi OCZ, Vertex 2 ve Agility 2 serisi yeni SSD modellerini duyurmaya hazırlanıyor. 2.5-inç boyutunda olan ve SandForce SF-1200 NAND flash bellek kontrolcüsüyle donatılan SSD'lerdeki depolama yongalarının ise Intel ve Micron ortaklığındaki IMFT firmasından temin edileceği belirtiliyor.

25nm üretim teknolojisiyle hazırlanan NAND flash bellek yongalarının kullanılacağı yeni SSD sürücülerin, performans açısından mevcut seriler ile benzer özellikler sunacağı belirtiliyor. Okuma hızlarının 285MB/saniye, yazma hızlarının ise 275MB/saniye olması beklenen sürücülerden Vertex 2 ailesine üye modellerin 50,000 IOPS, Agility 2 ailesine üye modellerinin ise 10,000 IOPS rastgele 4K yazma performansı sunacakları tahmin ediliyor.

Vertex 2 ve Agility 2 serisi SSD'ler için nasıl bir fiyatlandırmaya gidileceği henüz bilinmese de, 25nm üretim teknolojisiyle hazırlanan NAND flash bellek yongaları sayesinde, maliyetlerin Vertex ve Agility serisi modellere kıyasla bir miktar daha düşük olması bekleniyor.


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trumpet 8 yıl
Merhaba ,
Haberin neresi güzel anlamış değilim . Öncelilkle 25nm Nand lar ile neler kayıp ettiğimize bir bakalım isterseniz . 34 nm üretiminden daha az ömürlü , 3 GB daha az hafıza.... isterseniz kendiniz araştırın . OCZ 25 nm ile bitmiştir .
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killnOd 8 yıl
25nm lik Vertex 3 ler piyasaya cikmadan kimin bitip bitmedigini anlayamayiz.Beklemekte yarar var.
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cengaver029 8 yıl
ne kadar düşük nm o kadar ucuz hadi bakalım :)
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tahir40 8 yıl
50,000 IOPS Bu ne oluyo ki? Kullanım ömrüyle mi alakalı?
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sahafiec 8 yıl
küçük boyutlu dosyalarda okuma yazma işlemi sayısı oluyor basitçe, değer nekadar yüksek ise o kadar iyi.
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Batuist 8 yıl
25nm ile üretim maliyetlerindeki farkı kar olarak eklerler ve bize yansımaz diye düşünüyorum.. en azında bir süreliğine..!!
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orçotüsi5 8 yıl
285MB/saniye okuma 275MB/saniye yazma hızları kadar kafalarına taş düşşsün! Dolandırıcı herifler!

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xense 8 yıl
240Gb modelini kullanıyorum muazzam bir cihaz. online sitelerde 900TL den satışa sundum. herkese tavsiye derim. sadece boot daima performanss iyi. hatta geleneksel disklere göndüğünüzde makina kitlenmşi gibi geliyor bazen...
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2kol3bacak 8 yıl
Abicim haber iyi güzel de sen uyusana ya
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killnOd 8 yıl
Guzel haber demekki yeni cikacak olan sf2x serilerinin fiyatlari daha cabuk dusecek umarim.
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MÜŞAVİR 8 yıl
2kol3bacak

Abicim haber iyi güzel de sen uyusana ya



Bence @fx57 bunları kendi yazmıyor. Yapmıştır bir proğram, yüklüyordur haberleri oraya. Proğramıda ayarlıyordur belirli aralıklarla, tak tak tak sisteme atıyordur haberleri.
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IgorStravinsky 8 yıl

2kol3bacak

Abicim haber iyi güzel de sen uyusana ya






Bu nm teknolojisi nereye kadar gidicek daha ne kadar küçültücekler ya adamlar?
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