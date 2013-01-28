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Güç Kaynağı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

OCZ, Silencer Mk III güç kaynaklarına 750W ve 850W kapasiteli modeller ekledi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Güç Kaynağı
knight
Haber Editörü
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OCZ, Silencer Mk III güç kaynaklarına 750W ve 850W kapasiteli modeller ekledi
Bilgisayar bileşeni alanının önemli oyuncularından OCZ, PC Power & Cooling markası altında hazırladığı Silencer Mk III serisi güç kaynaklarına 750 watt ve 850 watt kapasite seçeneklerini eklediğini duyurdu.
ATX12V v2.31 / EPS 2.92 standartlarını destekleyen ve bilgisayar sisteminin yük durumuna göre %90'lara varan oranlarda enerji verimliliği sunarak 80+ Gold sertifikasına layık görülen güç kaynakları, Japon üretimi, yüksek kaliteli kapasitörlerle donatılmış durumda. Tek kanal +12V rail tasarımını temel alan ve düşük voltaj, yüksek voltaj, aşırı yük, kısa devre gibi tehditlere karşı koruma altına alınan güç kaynakları, 140 mm çapında, ısı kontrollü, çift rulmanlı (bilye) bir fan tarafından serinletiliyor.
140 mm'lik fanda, ''Normal'' ve ''Sessiz'' olmak üzere iki farklı çalışma modu bulunuyor. Modlar arası geçişi, güç kaynaklarının arkasına yerleştirilen minik bir tuş aracılığıyla yapabiliyoruz. Normal modda fan ısı durumuna göre çalışma devrini ayarlarken, sessiz modda bilgisayar sisteminin yük durumu %50 civarına yaklaşmadan fan çalışmıyor. Ayrıca 750 watt'lık modelin +12V kanalından 62A, 850 wattlık modelin ise +12v kanalından 70A çıkış elde edilebiliyor. Güç kaynaklarının kablo sayıları merak edenler için şu şekilde;
750 watt
  • 1 adet 20+4 pin ATX güç konnektörü
  • 2 adet 4+4 pin işlemci güç konnektörü
  • 4 adet 6+2 pin PCI-Express güç konnektörü
  • 4 adet 4 pin molex güç konnektörü
  • 12 adet SATA güç konnektörü
  • 1 adet FDD güç konnektörü

850 watt

  • 1 adet 20+4 pin ATX güç konnektörü
  • 2 adet 4+4 pin işlemci güç konnektörü
  • 6 adet 6+2 pin PCI-Express güç konnektörü
  • 4 adet 4 pin molex güç konnektörü
  • 12 adet SATA güç konnektörü
  • 1 adet FDD güç konnektörü

Modüler kabloların kolayca bükülebilir, yassı yapıda üretildiklerini belirtelim. OCZ'nin ortalama 100.000 saat kullanım ömrü biçtiği güç kaynaklarından 750 watt'lık modelin ABD satış fiyatı 149.99$, Avrupa satış fiyatı 115.90 Euro olacak. 850 wattlık modelin fiyat henüz kesinleşmedi.

 
OCZ, Silencer Mk III güç kaynaklarına 750W ve 850W kapasiteli modeller ekledi

http://www.pcpower.com/news/OCZ_Technology_Adds_New_750W_and_850W_Power_Supply_Models_to_Its_PC_Power-Cooling_Silencer_Mk_III_Portfolio.html Yorum Yaz
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zymrdvn 6 yıl
PC Power & Cooling ise koy sepete...
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unsalonarici 6 yıl
Bunları Super Flower'a yaptırmış. Öncekileri Seasonic yapmıştı.
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Tanarri 6 yıl
Görünüşü tagan hatırlattı bide led olsaymış bağlantı yerlerinde tam olurmuş :)
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H34RTL3SS 6 yıl
itachi237
750 w olanı ne kadara girer acaba ülkeye ?

350TL ye gelirse şükretmek lazım...
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itachi237 6 yıl
750 w olanı ne kadara girer acaba ülkeye ?
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HiqhWoltage 6 yıl
@Itachi237, ABD Satış fiyatının üzerine +%18 koy minimum o şekilde gelir muhtemelen.

Ancak buraya geleceğini pek düşünmüyorum. Umarım gelir. Epeydir görünmeyen bir marka ülkemizde. İncelemelerine bakmıştım. Peak değeri 750w olanın 800w'ın üstünde ve gayet sessiz fana sahipler. Modüler yapının kablo girişleri çok hoş olmuş. Sıradan değil bu psu'lar.
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