OCZ, Vertex 3 serisi yeni nesil SSD sürücülerinin satışına başladı

Bellek üretimini sonlandırarak SSD çalışmalarına yoğunlaşan OCZ, resmi tanıtımını 1,5 ay önce yaptığı Vertex 3 serisi yeni nesil SSD depolama sürücülerini satışa sundu. Vertex 2 serisi ile kıyaslandığında iki kat daha yüksek performans sunan sürücüler, SandForce'un yeni SF-2200 kontrolcüsünü kullanıyor ve MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarını kullanıyor. 2.5-inç boyutunda olan ve SATA-III ara birimine destek sunan yeni sürücüler aynı zamanda TRIM desteği ile gelirken, 4K rastgele yazma performansları 60,000 IOPS olarak açıklanan yeni sürücülerde hata öncesi kullanım süresi ise 2,5 milyon saat olarak belirtiliyor.

Üç farklı kapasite seçeneği ile lanse edilen OCZ Vertex 3 ailesinin 300 dolar seviyesinden lanse edilen 120GB'lık en düşük modeli 550MB/saniye okuma ve 500MB/saniye yazma hızları sunarken, ortanca model diyebileceğimiz 240GB kapasiteli sürücü 550MB/saniye okuma ve 520MB/saniye yazma hızı sunuyor ve 550$ olarak belirlenen etiket fiyatıyla pazara giriş yapıyor. Vertex 3 ailesinin en yüksek kapasite seçeneği ise 240GB'lık modele nazaran kapasiteinin iki kat fiyatıın ise neredeyse dört kat arttığı 480GB'lık model oluyor. 530MB/saniye okuma ve 450MB/saniye yazma hızları sunan bu modelin yurt dışındaki son kullanıcı satış fiyatı ise 1900$.