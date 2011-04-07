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OCZ, Vertex 3 serisi yeni nesil SSD sürücülerinin satışına başladı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
31,7b
1
60
HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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OCZ, Vertex 3 serisi yeni nesil SSD sürücülerinin satışına başladı
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Bellek üretimini sonlandırarak SSD çalışmalarına yoğunlaşan OCZ, resmi tanıtımını 1,5 ay önce yaptığı Vertex 3 serisi yeni nesil SSD depolama sürücülerini satışa sundu. Vertex 2 serisi ile kıyaslandığında iki kat daha yüksek performans sunan sürücüler, SandForce'un yeni SF-2200 kontrolcüsünü kullanıyor ve MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarını kullanıyor. 2.5-inç boyutunda olan ve SATA-III ara birimine destek sunan yeni sürücüler aynı zamanda TRIM desteği ile gelirken, 4K rastgele yazma performansları 60,000 IOPS olarak açıklanan yeni sürücülerde hata öncesi kullanım süresi ise 2,5 milyon saat olarak belirtiliyor.

Üç farklı kapasite seçeneği ile lanse edilen OCZ Vertex 3 ailesinin 300 dolar seviyesinden lanse edilen 120GB'lık en düşük modeli 550MB/saniye okuma ve 500MB/saniye yazma hızları sunarken, ortanca model diyebileceğimiz 240GB kapasiteli sürücü 550MB/saniye okuma ve 520MB/saniye yazma hızı sunuyor ve 550$ olarak belirlenen etiket fiyatıyla pazara giriş yapıyor. Vertex 3 ailesinin en yüksek kapasite seçeneği ise 240GB'lık modele nazaran kapasiteinin iki kat fiyatıın ise neredeyse dört kat arttığı 480GB'lık model oluyor. 530MB/saniye okuma ve 450MB/saniye yazma hızları sunan bu modelin yurt dışındaki son kullanıcı satış fiyatı ise 1900$.

OCZ, Vertex 3 serisi yeni nesil SSD sürücülerinin satışına başladı
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JrMaster 8 yıl
fiyatlar halen el yakıyor

yeni teknoloji diyede bukadar köklenilmezki
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MÜŞAVİR 8 yıl en beğenilen
480 lik 240 lık olanın 4 katına satılıyorsa, alırsın 240 lıktan 2 tane yaparsın raid0, ohh.

Ama cidden çok pahalı. Ne zaman ucuzlayacak bu diskler.
480 lik 240 lık olanın 4 katına satılıyorsa, alırsın 240 lıktan 2 tane yaparsın raid0, ohh.Ama cidden çok pahalı. Ne zaman ucuzlayacak bu diskler. ...
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teramit 8 yıl
DH Misafiri
yazılım bunlarıda eksikmi görüyor? yada çöyle sorayım, bunlardada 1000mb=1gb politikasımı güdüyor donanım üreticileri? yoksa sistemde görünenle üzerinde yazılan aynımı bunlarda?

yazılım bunları öncekiler gibi eksik görüyor standart onluk sistem ile binary ikilik sistem arasındaki fark devam ediyor.
mesele hdd teknolojisi değil üreticiler ve yazılım geliştiriciler faklı standart kullanıyor.
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GoldPunch 8 yıl
Fiyatları çok iyi. Türkiye'ye gelir gelmez almayı düşünüyorum.
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Yilsev 8 yıl
Hiçbir mekanik disk ile yapacağınız türlü raid uygulamarı tekil bir SSD nin performansını vermez arkadaşlar. Bizzat karşılaştırdık arkadaşım aldı corsair in 60gb lik ssd sini.200 küsür mb/s okuma yazma hızı var. Bende Caviar Black 500x2 Raid 0.
HD Tune ile 130-140mb/s larda başlıyor hızım 80 lere kadar düşüyor. SSD de o 200 küsür artık neydi tam hatırlamıyorum küsüratını. Öyle başlıyor öyle devam ediyor herhangi bir düşüş olmadan.
Erişim süresinden bahsetmeye gerek bile yok sanırım.
Başka bir arkadaş da VelociRaptor fantazisi yapmış. 1000 lira diyor.
Vertex 2 3.5" 120gb tek başına döver o sistemi. Kaldı ki o fiyata bu SSD den 2 tane alınır Raid 0 yapılır ve 550mb/s okuma yazma ile keyif yapılır.
Artık mekanik disk sadece arşiv için alınır, alırsınız bir caviar green. sisteminiz de SSD de. Olay budur...
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KanKoKan 8 yıl
2 haftadır stokta yok gözüküyordu, newegg de artık 240 gb lık modeli stoğa girmiş, yarın aldırıyorum, 5-6 güne gelebilir, bakalım nasıl bişeymiş.

newegg.com/...
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brev 8 yıl
Hızlar iyice uçuklaşmaya başladı.Kapasitede artıyor.Bir de fiyatlar biraz daha düşerse kesinlikle piyasaya hakim olacaklar...
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tworule 8 yıl
25 nm uretim teknolojisi ilk cikacaginda da maliyetlerin yari yariya dusecegi soyleniyordu. Vertex 2 120 200 usd, vertex 3 120 300 usd. Eh pek dusme olmamis :)
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KalemKolik 8 yıl
Bunu bu kadar pahalı kılan şey nedir arkadaşlar yani pahalı olurda 2000dolarda paramı istenir birde yıllardır fiyatları düşecek diyorsunuz neden her yıl 2 kat daha pahalı oluyor garip değil mi
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zotti52 8 yıl

tworule

25 nm uretim teknolojisi ilk cikacaginda da maliyetlerin yari yariya dusecegi soyleniyordu. Vertex 2 120 200 usd, vertex 3 120 300 usd. Eh pek dusme olmamis :)


OCZ'nin tavsiye ettiği fiyat 249 USD Vertex 3 120gb için. Tabi bu fiyat OCZ'den en düşük maliyetle ürün tedarik edebilen premium satıcılar için geçerli (Newegg gibi). Fakat bu ürünü aylardır bekleyen meraklıların olduğunu ve kesin satılacağını bildikleri için 300 dolar fiyat koyarak piyasanın kaymağını alıyorlar. Ortalığı biraz temizledikten sonra fiyat 270-260 USD civarına düşecektir. Tabi buna paralel olarak Vertex 2'lerin de fiyatları düşecektir. Ayrıca Vertex 2'lerin de fiyatını bir miktar şişirdiler bu ara. Vertex 3'ü 249 dolara bekleyenlerin bir kısmı 300 dolar olduğunu görünce tercihlerini Vertex 2'lere kaydıracaktı ister istemez. Böylece Vertex 2 stoğunu da karlı bir şekilde eritme fırsatı doğdu. 1 ay önce Vertex 2 120gb 199 dolardı, şimdi 216 dolar.
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DH Misafiri 8 yıl
SSD'ler henüz geçiş aşamasında şu anda bu cihazlara yapılacak yatırım ölü yatırımdır. Çok daha hızlıları çıkacak ve fiyatları düşecek.
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mokinto 8 yıl
Sata 2 kullananlar için gereksiz. Ama ne sağlar. vertex 2 ler ucuzlarsa yeter. Ben 60 notebook,60 ps3,100 notebook,240 masaüstü(3,5 inç) 4 tane kullanıyorum. vallaha güzel be kardeşim hızlı yani kısaca. Türkiye'ye 108 euro ya yol dahil 60 lık getirtebilirsiniz.
2 ssd nin raid yapılmasında ise win7 Trim özelliğini gerçekleştiremiyor diye biliyorum. Zaten genel kullanıcı için tek başına bile yeterli
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killnOd 8 yıl
mokinto

Sata 2 kullananlar için gereksiz. Ama ne sağlar. vertex 2 ler ucuzlarsa yeter. Ben 60 notebook,60 ps3,100 notebook,240 masaüstü(3,5 inç) 4 tane kullanıyorum. vallaha güzel be kardeşim hızlı yani kısaca. Türkiye'ye 108 euro ya yol dahil 60 lık getirtebilirsiniz.
2 ssd nin raid yapılmasında ise win7 Trim özelliğini gerçekleştiremiyor diye biliyorum. Zaten genel kullanıcı için tek başına bile yeterli


Onemli olan 4k okuma yazma degerleri ve iops degerleridir.Haliyle sata2 si olanlar icin herhangi bir kayip sozkonusu degil.Tabi birde umarim v3 lerde eski v2 lerdeki sorunlar giderilmistir.
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utankir 8 yıl
Arkadaşlar bir de zaten SSD'ler ömürlük ürünler diye(sonuçta HDD ler gibi mekanik parçalar içermiyorlar ve bence bellekler gibi bunlara da ömür boyu garanti verilebilir) büyük kapasiteli ürünlere o kadar para vermektense yari fiyatina 2 tane alip RAID yaparim diye düşünüyorsanız, giriş seviyesi veya soft raid kontrolcüler bu kadar io operasyonunun altından kalkamıyor ve bazen testlerde absürt sonuçlar çıkabiliyor...
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sahafiec 8 yıl
4K rastgele yazma performansları 50,000 den 60,000 IOPS'a artmış.
bu nasıl 2 kat fazla oluyor anlamadım...
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xense 8 yıl
cok fazla değişken var. bu ssd yi sakın geleneksel diskler ile karıştırmayın. eskiden file allocation tabledan verinin yerini silerdik buna quick format denirdi en dandik recovery programı bile diski scan edip bunu bulurdu. ama ssd boyle değil trim denilen bir olay var ve windows 7 destekliyor eski işletim sistemlerinde yok. şimdi herkesin aklına takılacak ama artık dosya silinince sadece fat'dan silinmiyor gidip yerininde sıfırlıyorsun. yani recovery ihtimali cok düşük. yerini sıfırlamazsan kontrolcü veri yazamıyor. dolayısı ile win 7 öncesi işletim sistemlerinde ssd tavsiye etmem. fakat eğer ocz revo drive x2 alırsan bunun kendi garbage collectorü yani trim diye bir desteğe ihtiyacı yok. raid kontrolcü alan gidip kendi temizliyor işte bunu cihaz her işletim sistemi ile çalışır. yani öyle araştırmadan okumadan üflemeden gidip ssd alayım uçarım demeyin. çok ilginç bir şey söyliyim bunu başına gelenler bilir.. toshiba notebook ile corsair ssdler hep problemli. googledan aratabilirsiniz. aynı denetci ile ocz sorun cıkarmıyor. bence yeni sata 3 portunuc yoksa vertex3'e para bağlamayın yurt dışı olsun yurt içi olsun en az arada 100-200$ fark var. alın vertex 2 ister desktop ister notebook güle güle kullanın.
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CeFurkan 8 yıl

xense

cok fazla değişken var. bu ssd yi sakın geleneksel diskler ile karıştırmayın. eskiden file allocation tabledan verinin yerini silerdik buna quick format denirdi en dandik recovery programı bile diski scan edip bunu bulurdu. ama ssd boyle değil trim denilen bir olay var ve windows 7 destekliyor eski işletim sistemlerinde yok. şimdi herkesin aklına takılacak ama artık dosya silinince sadece fat'dan silinmiyor gidip yerininde sıfırlıyorsun. yani recovery ihtimali cok düşük. yerini sıfırlamazsan kontrolcü veri yazamıyor. dolayısı ile win 7 öncesi işletim sistemlerinde ssd tavsiye etmem. fakat eğer ocz revo drive x2 alırsan bunun kendi garbage collectorü yani trim diye bir desteğe ihtiyacı yok. raid kontrolcü alan gidip kendi temizliyor işte bunu cihaz her işletim sistemi ile çalışır. yani öyle araştırmadan okumadan üflemeden gidip ssd alayım uçarım demeyin. çok ilginç bir şey söyliyim bunu başına gelenler bilir.. toshiba notebook ile corsair ssdler hep problemli. googledan aratabilirsiniz. aynı denetci ile ocz sorun cıkarmıyor. bence yeni sata 3 portunuc yoksa vertex3'e para bağlamayın yurt dışı olsun yurt içi olsun en az arada 100-200$ fark var. alın vertex 2 ister desktop ister notebook güle güle kullanın.



windows 7 kullanmayan ssd almasın bir zahmet
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xense 8 yıl
raid falan boş iş, desktop'ta revodrive x2 240GB kullanıyorum. kısaca şöyle anlatayım windows 7 kapanırken oturum kapatılıyor falan yaz ya.. işte o yazı gelmeden sistem kapanıyor. Notebookta vertex 2 240GB kullanıyorum şirketteki i7 desktop pcnin 7dk'da açtığı 25mblık excel 2010 dosyasını 1dk içinde açıyor ve i5 450M işlemcim var. raid yapmak gibi işler ile uğraşmaya değmez.. 32000 tane wd carivar black ile raid 0 yapsanız yinede access time 0.1ms olmayacak. elmayla armutu karşılaştırmanın anlamı yok. 240gb ssd diske gidip full hd mkv filmi arşivlemeyeceksiniz windows kuruacak ve cok çalıştığınız uygulamaları buna kuracaksınız. oyunlarda yükleme(Loading) dediğiniz hadise inanılmaz hızlanacak. ssd budur. gidip 2tb ssd almaya kalkarsan altındaki arabanı satman gerekir. ve dünyanın en gereksiz işini yapmış olursun. hee dersin ki sql db var elimde 300GB, raid ağır kalıyor bana hayvan gibi I/O lazım gider 480GB OCZ revo drive x2 alırsın 120.000 IOPS fazlası ile işini görecektir. bence 750tl ye sahibinden 240gb ssd havada karada alınır. alıp deneyenler de yapışıp kalacaklar eski disklere dönemeyecekler. garanti ederim....
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KalemKolik 8 yıl
xense

SSD alıyorsak neden sadece işletim sistemi için kullanılması tavsiye ediliyor.Kapasite azlığımı yoksa bir kullanma ömrü var diye.Peki kullanma ömründen dolayı ise belirli bir süre var mı ? Ben günün 24 saati kullanırsam 3-4 yıl gitmez miki ?
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