OCZ Vertex 4 256GB video inceleme

Gelu Ocz vertex 4 guzeldir iyidir ama bizlere attiklari kazigi unutmadik :) Ilk ssd alanlar (bende onlardan biriyim) super kazik yedi ssd furyasindan.. 260$ aldigim melet simdi 110$ a dusmus.7-8 ayda hic bir pc parcasindan bu kadar kayibim olmamisti. BIr daha asla yeni cikan bisiyi almiycam:)
jeofizikci 3 tane ocz ssd satın aldım, hepside 2 aylarında arızalandılar.
mursa46 Yaklaşık 3 ay kadar önce turuncu indirim var diye Vatana gittim Scanner almak niyetiyle, adam demez mi bu ürünlerde indirim yok diye..! Ya kardeşim tüm ürünlerde indirim diye cep telefonuma mesaj atıyorsunuz ayıp değil mi işimi gücümü bıraktım buraya geldi dedim ve ciddi anlamda kavga ettim ama kesinlikle indirim yapmadılar... Hiç hoş bir uygulama değil ciddi anlamda gözümden düştüler... Üstelikte mecburen almak zorunda kaldım birde...!!!
e1ektronick mursa46 Yaklaşık 3 ay kadar önce turuncu indirim var diye Vatana gittim Scanner almak niyetiyle, adam demez mi bu ürünlerde indirim yok diye..! Ya kardeşim tüm ürünlerde indirim diye cep telefonuma mesaj atıyorsunuz ayıp değil mi işimi gücümü bıraktım buraya geldi dedim ve ciddi anlamda kavga ettim ama kesinlikle indirim yapmadılar... Hiç hoş bir uygulama değil ciddi anlamda gözümden düştüler... Üstelikte mecburen almak zorunda kaldım birde...!!! turuncu indirim ve vatan (!) neyin kafasini yasiyorsunuz anlamiyorum, ne kullaniyorsaniz ondan bende istiyorum...
mursa46 Yaklaşık 3 ay kadar önce turuncu indirim var diye Vatana gittim Scanner almak niyetiyle, adam demez mi bu ürünlerde indirim yok diye..! Ya kardeşim tüm ürünlerde indirim diye cep telefonuma mesaj atıyorsunuz ayıp değil mi işimi gücümü bıraktım buraya geldi dedim ve ciddi anlamda kavga ettim ama kesinlikle indirim yapmadılar... Hiç hoş bir uygulama değil ciddi anlamda gözümden düştüler... Üstelikte mecburen almak zorunda kaldım birde...!!!
Ilk ssd alanlar (bende onlardan biriyim) super kazik yedi ssd furyasindan..
260$ aldigim melet simdi 110$ a dusmus.7-8 ayda hic bir pc parcasindan bu kadar
kayibim olmamisti.
BIr daha asla yeni cikan bisiyi almiycam:)
Ne yaptınız ürününüz geldi mi ?
her markada oldu bu olay. ben corsair almıştım 8-9 ay önce 25% indirimli fiyatı 420TL olarak aldım 1 ay sonra indirimsiz fiyatı 420TL oldu. şuanda 220TL ye aynı ürün alınabiliyor. ihtiyaçtan dolayı kısa süre içerisinde 240gb lık bir tane alacağım 440TL ye. fiyatlar yine düşerse diye almaya korkar oldum.
Biraz önce bende intel 300 serisi bir adet ssd siparişi verdim bu siteden
http://www.indirimkenti.com/Products-URUN2565018-intel-ssd-330-series-180gb-sata-6gb-s-25nm-mlc-180gb-ssdsc2ct180a3k5.html
bakalım ne olacak.. Yarın elinize geçer şeklinde de telefonla bilgi aldım ama ilk deneyimim tereddütte kaldım açıkcası..Ama fiyatta baya iyi geldi bana.
bi tane de yazıcı almak istiyorum ama karar veremedim samsung fiyatları dampingli duruyor ama kararsız kaldım.
http://www.indirimkenti.com/Products-URUN2565005-samsung-officejet-scx-3405-mono-a4-yaz305c305-fotokopi-taray305c305-64mb-ram-20-ppm-s-b-usb-20.html
Ürünü biraz geç de olsa test ettiğiniz için teşekkürler ama bu disk şimdi corsair gt, kingston, intel, sandisk gibi cihazlara ne kadar fark atıyor onu da bir görseydik.
Yaptığınız işi bu yüzden sadece tanıtımını yapmış olalım diye yaptığınızı düşünüyorum. Ha birde diğer ürünlerin teknolojileri nedir onu da belirtseydiniz keşke.
Zaten yukarıda arkadaş anlatmış. OCZ nin kullanıcıyı resmen test objesi olarak kullandığı ve bu yüzden sürekli yeni firmware ile sorunu düzeltmeye çalıştığı.
Ben de o yüzden Team Xtreem önerdim. Hem fiyat hem Toggle Nand olması hem de kullananlar genelde memnun olduğu için...
Hele ki zaten DijitalTrend'in ürününü alacağıma canavar gibi Teknobiyotik'in yani Akortek'in malını alırım.
Bu güne kadar Teknobiyotik'ten aldığım hiç bir üründe sıkıntı yaşamadım.
turuncu indirim ve vatan (!)
neyin kafasini yasiyorsunuz anlamiyorum, ne kullaniyorsaniz ondan bende istiyorum...
Fiyat avantajı varsa elbette RAID yapılır. Ama RAID yaparak ekstra para harcayıp performans artışı beklemek doğru değil. En azından sıralı okuma yazma hızına ihtiyaç duymayan birinin RAID yapması tavsiye edilmez. RAID işi aynı zamanda artık güvenilir fakat RAID olan cihazın tek çalışmaya göre daha çabuk yorulduğu da bir gerçek. Yani senede bir kez SE yapmak yerine bu rakam 2'ye çıkabilir. Ben zamanında performans üst sınırı için inanılmaz kafa yormuş sırf bu yüzden sistemi yüksek performans güç modunda çalıştırıp speedstep'i ve C1e - C3 - C6 C7'yi de devre dışı bırakmış biri olarak, artık dengeli güç modunda sırf ssd'nin yüksek bench sonuçları için pc'yi komple fazla ısıtacak tüm bu ayarlardan vazgeçmiş durumdayım. RAID konusundaki küçük fikir ayrılığı dışında aynen dediğiniz gibi S3 o fiyatla bile, sıkıştırılamaz veri aktarımında yarı yarıya yavaş olsa bile birçok kullanıcıyı şu an için en düşük fiyatla senkron SSD sahibi yapıyor. Agility3 kullanmış ve OCZ'ye sempati duyan biri olarak, 100 kullanıcıdan 70'ine Sandisk Extreme önerdim ki çoğu kimse bilir bunu zaten. Denk performansı en ucuza alan işi karla kapatmış ve yeterince de hızlanmıştır. Fakat bu saatten sonra insan, "50 TL daha ödeyin Vertex4 alın veya Corsair'İn önceki serilerindeki stabilite başarımına daha çok sırtınızı yaslamak isterseniz GTX alın fakat bunu fiyat farkı çok yüksek değilse gerçekleştirin demeden duramıyor. Çünkü Sandforce'ların yok efendim 500 küsür MB okuma yazma hızı şöyle iyi de marvell'ı burada ikiye katlıyor da gibi fikirler artık tarihe gömüldü. SSD demek erişim süresi - 4K - sıkıştırılamaz dosya aktarımı hızı ise ki böyledir: Artık bir önceki neslin Sandforce kullanan ürünlerini artık geride bırakmak gerek.
Ayrıca yukarıda başka arkadaşlar da OCZ'nin hızlı ve agresif bir strateji kullandığını belirtmiş zaten. Buna ek olarak şunu belirteyim. Daha önce Solid State Disk nickli bu konuda birçoğumuzdan gayet bilgili olan arkadaşımızdan alıntı yapayım: "OCZ Vertex4'de kullanılan Indilix kontrolcüyü ağır testlerden geçirmeden acele etti ve bizleri beta tester olarak kullandı" Bu bilgi doğru fakat başarılı sonuç verdi. Yani maç kazanıldı mı gerisine bakmıyor kimse... Corsair ise bir önceki seride aynı kontrolcüyü kullanmasına karşın, OCZ'nin 5 FW sürümüne belki sadece 1 FW ile karşılık vermesine karşın kullanıcının güvenini kazandı. Kazandı da OCZ'nin 4 serisini piyasaya hızla sürmesi karşısında biraz ağır kalmasının faturasını da ödüyor şu an. Vertex4 kullanıcı ile erken buluşup eski serideki sorunlardan arınmış görününce, fiyatı da Neutron serisinden ucuz durunca Neutron satışları bence uzunca bir süre istenen kıvama ulaşmayacak. Corsair bu seride fiyatı revize ederse ibreyi kendi tarafına ancak çevirebilir. Aslında burada konuşulması gereken ve uzun zamandır bu hızları yakalamış olan yukarılarda da bahsi geçen başka marka ve modeller de var ama onlar bu hızları neredeyse 2 kat fiyat farkı ile mümkün kıldığı için ülkemizde pek popüler olmadı ama ben bu hızları yarı fiyatına sağlayan Vertex4 modelinin kullanıcı dostu olduğunu düşünüyorum. Olası sorunlar karşısında sürekli FW yapan OCZ'nin özellikle de forumlarının zaten SSD'ye ansiklopedi görevi gördüğünü söylemeye de gerek var diye sözlerimi noktalıyorum.
Her insan hata yapabilir ve reklamlardan alışkanlık kafamızda kalanı yazabiliriz oraya bu çok normal...
Ayrıca önemli olan verdiğim mesajdı ama siz oturup turuncu indirim ile Vatan'ın bağlantısını vurgulamışsınız...!
Bu arada yaşım da 58... Ama yazdığım hiçbir mesajda bir insanı kendimden küçükmüş gibi düşünerek yazmadığım gibi saygımı da hiç bozmadım...
Beni tanımadan "neyin kafasini yasiyorsunuz anlamiyorum, ne kullaniyorsaniz ondan bende istiyorum..." şeklinde ki mesajınız da en iyi tabiriyle
"yakışıksız" kalmış... Yaşınızı bilmiyorum ama verdiğiniz tepkiyi açıkcası gençliğinize veriyorum...
Saygılarımla...
SSD başlığı altındayız.Scanner ne alaka.(!)
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