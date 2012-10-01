Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

OCZ Vertex 4 256GB video inceleme

6 yıl
28,1b
1
HDD / SSD
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Bu videomuzda OCZ'nin 256GB kapasitelivVertex 4 katı halli sürücüsünü inceliyoruz.
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
LUZz 6 yıl en beğenilen
OCZ agresif geliştirme politikasının meyvelerini alıyor. Zaten son zamanlarda çok popüler olan bir seri, hakkını vermek lazım.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Gelu 6 yıl
Ocz vertex 4 guzeldir iyidir ama bizlere attiklari kazigi unutmadik :)
Ilk ssd alanlar (bende onlardan biriyim) super kazik yedi ssd furyasindan..
260$ aldigim melet simdi 110$ a dusmus.7-8 ayda hic bir pc parcasindan bu kadar
kayibim olmamisti.
BIr daha asla yeni cikan bisiyi almiycam:)
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
indirimkenti 6 yıl
Sevgili gardiyanbiyolog,
Ne yaptınız ürününüz geldi mi ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nohackmove 6 yıl Gelu
Gelu

Ocz vertex 4 guzeldir iyidir ama bizlere attiklari kazigi unutmadik :)
Ilk ssd alanlar (bende onlardan biriyim) super kazik yedi ssd furyasindan..

260$ aldigim melet simdi 110$ a dusmus.7-8 ayda hic bir pc parcasindan bu kadar
kayibim olmamisti.

BIr daha asla yeni cikan bisiyi almiycam:)

her markada oldu bu olay. ben corsair almıştım 8-9 ay önce 25% indirimli fiyatı 420TL olarak aldım 1 ay sonra indirimsiz fiyatı 420TL oldu. şuanda 220TL ye aynı ürün alınabiliyor. ihtiyaçtan dolayı kısa süre içerisinde 240gb lık bir tane alacağım 440TL ye. fiyatlar yine düşerse diye almaya korkar oldum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JoeyBane 6 yıl
Bunu raid yaptın mı üüü üüüüüff :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Vash The Stampede 6 yıl
taş gibi alet yapmış adamlar, alınası.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gardiyanbiyolog 6 yıl



Biraz önce bende intel 300 serisi bir adet ssd siparişi verdim bu siteden

http://www.indirimkenti.com/Products-URUN2565018-intel-ssd-330-series-180gb-sata-6gb-s-25nm-mlc-180gb-ssdsc2ct180a3k5.html

bakalım ne olacak.. Yarın elinize geçer şeklinde de telefonla bilgi aldım ama ilk deneyimim tereddütte kaldım açıkcası..Ama fiyatta baya iyi geldi bana.

bi tane de yazıcı almak istiyorum ama karar veremedim samsung fiyatları dampingli duruyor ama kararsız kaldım.
http://www.indirimkenti.com/Products-URUN2565005-samsung-officejet-scx-3405-mono-a4-yaz305c305-fotokopi-taray305c305-64mb-ram-20-ppm-s-b-usb-20.html

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Prequel 6 yıl
OCZ sanat eseri yapmış daha fazla söyleyecek birşey yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Python 6 yıl
SSD pazarı aylardır baya bir hareketli geçiyor,fiyatlar biraz daha gb/fiyat oranı alınabilir konuma gelince bende geçeceğim,inceleme için teşekkürler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rindaman 6 yıl
Test ettiğiniz ürünler memoright, transcend, corsair performance pro. Bu modeller nerde Türkiyede satılan ürünler nerde.

Ürünü biraz geç de olsa test ettiğiniz için teşekkürler ama bu disk şimdi corsair gt, kingston, intel, sandisk gibi cihazlara ne kadar fark atıyor onu da bir görseydik.

Yaptığınız işi bu yüzden sadece tanıtımını yapmış olalım diye yaptığınızı düşünüyorum. Ha birde diğer ürünlerin teknolojileri nedir onu da belirtseydiniz keşke.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
serafon 6 yıl
Altını üstünü bilmem 2 tane var kullanıyorum iyi görünüyor artık hdd işkence gibi geliyor bundan sonra
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jeofizikci 6 yıl
3 tane ocz ssd satın aldım, hepside 2 aylarında arızalandılar.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 6 yıl jeofizikci
jeofizikci

3 tane ocz ssd satın aldım, hepside 2 aylarında arızalandılar.

Zaten yukarıda arkadaş anlatmış. OCZ nin kullanıcıyı resmen test objesi olarak kullandığı ve bu yüzden sürekli yeni firmware ile sorunu düzeltmeye çalıştığı.
Ben de o yüzden Team Xtreem önerdim. Hem fiyat hem Toggle Nand olması hem de kullananlar genelde memnun olduğu için...

Hele ki zaten DijitalTrend'in ürününü alacağıma canavar gibi Teknobiyotik'in yani Akortek'in malını alırım.
Bu güne kadar Teknobiyotik'ten aldığım hiç bir üründe sıkıntı yaşamadım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hayyam_karadenizli 6 yıl
Gerçek SSD devri başlamak üzere, 240 GB'lar dışarıda 99$'ı gördüğü an bu iş biter, şu an 134$, Türkiye'de 199lira. amazon.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
e1ektronick 6 yıl
mursa46
Yaklaşık 3 ay kadar önce turuncu indirim var diye Vatana gittim Scanner almak niyetiyle, adam demez mi bu ürünlerde indirim yok diye..! Ya kardeşim tüm ürünlerde indirim diye cep telefonuma mesaj atıyorsunuz ayıp değil mi işimi gücümü bıraktım buraya geldi dedim ve ciddi anlamda kavga ettim ama kesinlikle indirim yapmadılar... Hiç hoş bir uygulama değil ciddi anlamda gözümden düştüler... Üstelikte mecburen almak zorunda kaldım birde...!!!

turuncu indirim ve vatan (!)
neyin kafasini yasiyorsunuz anlamiyorum, ne kullaniyorsaniz ondan bende istiyorum...
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gerginix 6 yıl
@Overclocking

Fiyat avantajı varsa elbette RAID yapılır. Ama RAID yaparak ekstra para harcayıp performans artışı beklemek doğru değil. En azından sıralı okuma yazma hızına ihtiyaç duymayan birinin RAID yapması tavsiye edilmez. RAID işi aynı zamanda artık güvenilir fakat RAID olan cihazın tek çalışmaya göre daha çabuk yorulduğu da bir gerçek. Yani senede bir kez SE yapmak yerine bu rakam 2'ye çıkabilir. Ben zamanında performans üst sınırı için inanılmaz kafa yormuş sırf bu yüzden sistemi yüksek performans güç modunda çalıştırıp speedstep'i ve C1e - C3 - C6 C7'yi de devre dışı bırakmış biri olarak, artık dengeli güç modunda sırf ssd'nin yüksek bench sonuçları için pc'yi komple fazla ısıtacak tüm bu ayarlardan vazgeçmiş durumdayım. RAID konusundaki küçük fikir ayrılığı dışında aynen dediğiniz gibi S3 o fiyatla bile, sıkıştırılamaz veri aktarımında yarı yarıya yavaş olsa bile birçok kullanıcıyı şu an için en düşük fiyatla senkron SSD sahibi yapıyor. Agility3 kullanmış ve OCZ'ye sempati duyan biri olarak, 100 kullanıcıdan 70'ine Sandisk Extreme önerdim ki çoğu kimse bilir bunu zaten. Denk performansı en ucuza alan işi karla kapatmış ve yeterince de hızlanmıştır. Fakat bu saatten sonra insan, "50 TL daha ödeyin Vertex4 alın veya Corsair'İn önceki serilerindeki stabilite başarımına daha çok sırtınızı yaslamak isterseniz GTX alın fakat bunu fiyat farkı çok yüksek değilse gerçekleştirin demeden duramıyor. Çünkü Sandforce'ların yok efendim 500 küsür MB okuma yazma hızı şöyle iyi de marvell'ı burada ikiye katlıyor da gibi fikirler artık tarihe gömüldü. SSD demek erişim süresi - 4K - sıkıştırılamaz dosya aktarımı hızı ise ki böyledir: Artık bir önceki neslin Sandforce kullanan ürünlerini artık geride bırakmak gerek.

Ayrıca yukarıda başka arkadaşlar da OCZ'nin hızlı ve agresif bir strateji kullandığını belirtmiş zaten. Buna ek olarak şunu belirteyim. Daha önce Solid State Disk nickli bu konuda birçoğumuzdan gayet bilgili olan arkadaşımızdan alıntı yapayım: "OCZ Vertex4'de kullanılan Indilix kontrolcüyü ağır testlerden geçirmeden acele etti ve bizleri beta tester olarak kullandı" Bu bilgi doğru fakat başarılı sonuç verdi. Yani maç kazanıldı mı gerisine bakmıyor kimse... Corsair ise bir önceki seride aynı kontrolcüyü kullanmasına karşın, OCZ'nin 5 FW sürümüne belki sadece 1 FW ile karşılık vermesine karşın kullanıcının güvenini kazandı. Kazandı da OCZ'nin 4 serisini piyasaya hızla sürmesi karşısında biraz ağır kalmasının faturasını da ödüyor şu an. Vertex4 kullanıcı ile erken buluşup eski serideki sorunlardan arınmış görününce, fiyatı da Neutron serisinden ucuz durunca Neutron satışları bence uzunca bir süre istenen kıvama ulaşmayacak. Corsair bu seride fiyatı revize ederse ibreyi kendi tarafına ancak çevirebilir. Aslında burada konuşulması gereken ve uzun zamandır bu hızları yakalamış olan yukarılarda da bahsi geçen başka marka ve modeller de var ama onlar bu hızları neredeyse 2 kat fiyat farkı ile mümkün kıldığı için ülkemizde pek popüler olmadı ama ben bu hızları yarı fiyatına sağlayan Vertex4 modelinin kullanıcı dostu olduğunu düşünüyorum. Olası sorunlar karşısında sürekli FW yapan OCZ'nin özellikle de forumlarının zaten SSD'ye ansiklopedi görevi gördüğünü söylemeye de gerek var diye sözlerimi noktalıyorum.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
indirimkenti 6 yıl
Turuncu indirim yazmışım kusura bakmayın ... Ancak tepkinizin sebebini de anlamadım ?
Her insan hata yapabilir ve reklamlardan alışkanlık kafamızda kalanı yazabiliriz oraya bu çok normal...

Ayrıca önemli olan verdiğim mesajdı ama siz oturup turuncu indirim ile Vatan'ın bağlantısını vurgulamışsınız...!

Bu arada yaşım da 58... Ama yazdığım hiçbir mesajda bir insanı kendimden küçükmüş gibi düşünerek yazmadığım gibi saygımı da hiç bozmadım...
Beni tanımadan "neyin kafasini yasiyorsunuz anlamiyorum, ne kullaniyorsaniz ondan bende istiyorum..." şeklinde ki mesajınız da en iyi tabiriyle
"yakışıksız" kalmış... Yaşınızı bilmiyorum ama verdiğiniz tepkiyi açıkcası gençliğinize veriyorum...

Saygılarımla...

1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
brev 6 yıl e1ektronick
e1ektronick

mursa46



Yaklaşık 3 ay kadar önce turuncu indirim var diye Vatana gittim Scanner almak niyetiyle, adam demez mi bu ürünlerde indirim yok diye..! Ya kardeşim tüm ürünlerde indirim diye cep telefonuma mesaj atıyorsunuz ayıp değil mi işimi gücümü bıraktım buraya geldi dedim ve ciddi anlamda kavga ettim ama kesinlikle indirim yapmadılar... Hiç hoş bir uygulama değil ciddi anlamda gözümden düştüler... Üstelikte mecburen almak zorunda kaldım birde...!!!




turuncu indirim ve vatan (!)



neyin kafasini yasiyorsunuz anlamiyorum, ne kullaniyorsaniz ondan bende istiyorum...




SSD başlığı altındayız.Scanner ne alaka.(!)



Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DarkSidesOfMe 6 yıl
bende 128gb vertex 4 tane var ve raid 0 da çalışıyorlar ve denildiği gibi risk falan yok artı hız konusunu merak edenler için forumda paylaşmıştım bakabilirler.
forum.donanimhaber.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
12:19
Oppo Reno ile ilk karşılaşma: Göz alıcı tasarım
9b izlenme · 4 hf.
06:15
ADATA SU800 Ultimate incelemesi "Segmentinde F/P'si en iyi SSD"
42,4b izlenme · 1 yıl
28:10
AMD'den Intel'i üzecek işlemciler: Ryzen 5 2400G inceleme
34,9b izlenme · 1 yıl
16:06
Samsung 970 EVO NVMe SSD inceleme | 3500 MB/sn okuma 2500 MB/sn yazma hızı
27,2b izlenme · 1 yıl
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
8b izlenme · 3 hf.
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
8,9b izlenme · 2 hf.
05:36
ADATA XPG SX950 SSD incelemesi "3D NAND MLC'li, uzun ömürlü SSD"
38,8b izlenme · 1 yıl
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
12,3b izlenme · 3 gün
12:36
Sandisk Extreme GO USB 3.1 Flaş Bellek inceleme
45,1b izlenme · 1 yıl
54:06
Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak
6,5b izlenme · 4 gün
17:52
Canlı | Samsung T5 SSD inceleme "Daha hızlısı yok" [Yayın özeti]
44,2b izlenme · 1 yıl
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
13b izlenme · 1 gün
17:44
Yok böyle kamera | Huawei Mate 10 Pro kamera testi vLog
28,7b izlenme · 1 yıl
03:32
Yanar döner SSD l Hyper X Fury SSD sürücü
37,2b izlenme · 1 yıl
12:35
Samsung Galaxy A70 mercek altında: Merak edilen her şey
7,5b izlenme · 3 hf.
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
6,8b izlenme · 1 gün
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,4b izlenme · 1 hf.
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim