OCZ ilk HMS destekli SSD serisini tanıttı

Faaliyetlerine Toshiba çatısı altında devam eden pazarın önemli isimlerinden OCZ, Host Managed SSD (HMS) teknolojisi ile desteklediği performans odaklı Saber 1000 SSD serisini satışa sunacağını duyurdu.





Storage Intelligence olarak da bilinen Host Managed SSD - HMS teknolojisi istemci bilgisayarların SSD içerisinde neler yaşandığını daha iyi bilmesi ve SSD kontrolcüsü üzerinde daha fazla etkisi olmasını sağlıyor. Böylece uygulamalar SSD kontrolcüsünün tüm performansına ne zaman ihtiyacı olduğunu söylüyor ve kontrolcü buna göre belirli görevleri erteleyebiliyor.





Bu sayede OCZ Saber 1000 SSD HMS serisinde performans artışı elde ediliyor. OCZ gelecekte daha verimli bir şekilde bu teknolojiyi kullanmayı düşünüyor. Özellikle çok sayıda SSD biriminin kullanıldığı büyük veri merkezlerinde HMS teknolojisinin kolaylık sağlayacağı ve maliyetleri düşüreceği belirtiliyor.





Saber 1000 serisi daha önceden mevcut bir seriydi. Şimdi HMS teknolojisiyle desteklenmiş oldu. 2.5 inçlik disklere sahip serinin kalınlığı 7mm civarında. Barefoot 3 kontrolcüsünü kullanan seride 120GB, 240GB, 480GB ve 960GB kapasiteler yer alıyor.





19nm fabrikasyon sürecine sahip Toshiba MLC NAND modüller kullanan serinin okuma hızı 550MB/s seviyesinde seyrediyor. Yazma hızları ise sırasıyla 300 MB/s, 500 MB/s, 475 MB/s ve 445 MB/s olarak belirlenmiş. HMS teknolojisi sadece 480GB ve 960GB kapasiteli versiyonlarda geçerli. Saber 1000 SSD serisinin Kasım ayı itibariyle satışa sunulması bekleniyor. 480GB kapasiteli versiyon 370$ fiyat etiketine sahipken, 960GB kapasiteli versiyon 713$ seviyesinde satılacak.

http://ocz.com/enterprise/company/press-releases/ocz-storage-solutions-announces-host-managed-ssd-technology-in-saber-1000-models