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OCZ ilk HMS destekli SSD serisini tanıttı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,5b
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8
HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
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OCZ ilk HMS destekli SSD serisini tanıttı

Faaliyetlerine Toshiba çatısı altında devam eden pazarın önemli isimlerinden OCZ, Host Managed SSD (HMS) teknolojisi ile desteklediği performans odaklı Saber 1000 SSD serisini satışa sunacağını duyurdu.

Storage Intelligence olarak da bilinen Host Managed SSD - HMS teknolojisi istemci bilgisayarların SSD içerisinde neler yaşandığını daha iyi bilmesi ve SSD kontrolcüsü üzerinde daha fazla etkisi olmasını sağlıyor. Böylece uygulamalar SSD kontrolcüsünün tüm performansına ne zaman ihtiyacı olduğunu söylüyor ve kontrolcü buna göre belirli görevleri erteleyebiliyor. 

Bu sayede OCZ Saber 1000 SSD HMS serisinde performans artışı elde ediliyor. OCZ gelecekte daha verimli bir şekilde bu teknolojiyi kullanmayı düşünüyor. Özellikle çok sayıda SSD biriminin kullanıldığı büyük veri merkezlerinde HMS teknolojisinin kolaylık sağlayacağı ve maliyetleri düşüreceği belirtiliyor. 

Saber 1000 serisi daha önceden mevcut bir seriydi. Şimdi HMS teknolojisiyle desteklenmiş oldu. 2.5 inçlik disklere sahip serinin kalınlığı 7mm civarında. Barefoot 3 kontrolcüsünü kullanan seride 120GB, 240GB, 480GB ve 960GB kapasiteler yer alıyor. 

19nm fabrikasyon sürecine sahip Toshiba MLC NAND modüller kullanan serinin okuma hızı 550MB/s seviyesinde seyrediyor. Yazma hızları ise sırasıyla 300 MB/s, 500 MB/s, 475 MB/s ve 445 MB/s olarak belirlenmiş. HMS teknolojisi sadece 480GB ve 960GB kapasiteli versiyonlarda geçerli. Saber 1000 SSD serisinin Kasım ayı itibariyle satışa sunulması bekleniyor. 480GB kapasiteli versiyon 370$ fiyat etiketine sahipken, 960GB kapasiteli versiyon 713$ seviyesinde satılacak.  

http://ocz.com/enterprise/company/press-releases/ocz-storage-solutions-announces-host-managed-ssd-technology-in-saber-1000-models Yorum Yaz
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Morphinz 4 yıl en beğenilen
Hala ucuzlamadı şunlar.... Yeter lan ekmeğini yediğiniz 120 gb lık bilgisayar mı olur!
Yetmiyor anasını satim!!!
En az 256 gb olmalı bundan sonra ssd'ler.
Hala ucuzlamadı şunlar.... Yeter lan ekmeğini yediğiniz 120 gb lık bilgisayar mı olur!Yetmiyor anasını satim!!!En az 256 gb olmalı bundan sonra ssd'ler...
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Patren 4 yıl
fiyatları yine çok pahalımış
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St Batuhan 4 yıl
Öyle ya da böyle ucuzlama var ama bize yansıması zorlu bir kısım. Gayet hatırlarım ki 2012 ilk yarısında yani üniversiteye başladığım ilk senede 120gb ocz ssd'yi 400 liranın üstünde bir fiyatla aldım. Gel zaman git zaman şu an 2. ssd var sistemimde ve 240GB. Nisan Mayıs gibi zamanlarda bunu da 350 lira gibi bir fiyata aldım. Düşünürsek 2 katı değere daha düşük fiyatla erişmişim. Eh bu da demek oluyor ki gayet bir ucuzlama var. Önümüzde ise 3 boyutlu nand ile istifleme teknikleri sonucu daha yüksek kapasiteye hızlı erişme, bir parça kaymak yenmesinden sonra da yine ucuzlama görülmesi var. Dolar da düşerse gayet güzel ülkemizde de yaygınlaşabilir.
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joyberk 4 yıl
ÖNCE SAĞLAM YAPSIN DA SONRA PERFORMANSI DÜŞÜNSÜN! (gözümde en dayanıksız ssd markası)
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kadirirdem 4 yıl
Şunlar bir ucuzlamadi ya....
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umut_baris 4 yıl
Kaleler sağlamlaşıncaya kadar zerre ucuzlama olmayacak. Sonra SSD alıyoruz diye sevineceğiz ancak bu sefer de daha iyileri çıkacak.
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emrebdt 4 yıl
Morphinz
Hala ucuzlamadı şunlar.... Yeter lan ekmeğini yediğiniz 120 gb lık bilgisayar mı olur!Yetmiyor anasını satim!!!En az 256 gb olmalı bundan sonra ssdler.

Aynen yaa.2016 yılında bekliyorum bi azalış ama alan aldı artık neden çünkü ciddi anlamda kolaylık sağlıyo.120gb alan aldı.lakin dediğin gibi en az 240gb lazım.fiyatlar inmeden önce alıcaz ama bizde 240gb lık nabalım...
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GenkaNuank 4 yıl
Tasarım güzelmiş
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Morphinz 4 yıl en beğenilen
Hala ucuzlamadı şunlar.... Yeter lan ekmeğini yediğiniz 120 gb lık bilgisayar mı olur!
Yetmiyor anasını satim!!!
En az 256 gb olmalı bundan sonra ssd'ler.
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