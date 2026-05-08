SanDisk cebe sığan yeni taşınabilir depolama sürücüsünü tanıttı

SanDisk ELE 1TB özellikleri ve fiyatı
SanDisk ELE 1TB taşınabilir SSD sürücüsü 75mmx45mmx10mm ölçülere sahip ve 31 gram ağırlığında. Buna rağmen oldukça sağlam ve 2 metreden düşmelere dayanıklı. USB Tip-C üzerinden USB 3.2 Gen 2 ara yüzünü kullanan cihaz 600MB/s okuma hızlarına ulaşabiliyor. Bu standardın teorik bant genişliği ise 10Gbps.
Yazma hızları net belli değil ve firma okuma hızlarının biraz daha altında olduğunu belirtmiş. Böylece biraz daha orta seviyeye hitap eder hale geliyor. Tak-çıkar şeklinde çalışan SSD modeli 1TB kapasite sunuyor. Çin'de satışa sunulan ürün 128$ fiyat etiketine sahip.