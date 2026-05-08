SanDisk cebe sığan yeni taşınabilir depolama sürücüsünü tanıttı

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Son dönemde yaşanan bellek kıtlığı nedeniyle sektörün önemli oyuncuları artık kılı kırk yarıyor. SanDisk büyük maliyetlere girmeden sadece depolama ihtiyacınızı gideren yeni taşınabilir SSD sürücüsünü tanıttı.

SanDisk ELE 1TB özellikleri ve fiyatı

SanDisk ELE 1TB taşınabilir SSD sürücüsü 75mmx45mmx10mm ölçülere sahip ve 31 gram ağırlığında. Buna rağmen oldukça sağlam ve 2 metreden düşmelere dayanıklı. USB Tip-C üzerinden USB 3.2 Gen 2 ara yüzünü kullanan cihaz 600MB/s okuma hızlarına ulaşabiliyor. Bu standardın teorik bant genişliği ise 10Gbps.

Yazma hızları net belli değil ve firma okuma hızlarının biraz daha altında olduğunu belirtmiş. Böylece biraz daha orta seviyeye hitap eder hale geliyor. Tak-çıkar şeklinde çalışan SSD modeli 1TB kapasite sunuyor. Çin’de satışa sunulan ürün 128$ fiyat etiketine sahip.

