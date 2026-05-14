    Eylül’den bu yana bellek fiyatları yüzde 600 yükseldi

    Yapay zeka yatırımlarının hızlandırdığı bellek krizi derinleşiyor. NAND fiyatları Eylül 2025’ten bu yana yüzde 600’den fazla artarken DRAM tarafındaki yükseliş yaklaşık yüzde 400’e ulaştı.

    Yapay zeka sektörünün donanım talebi küresel bellek pazarını etkilemeye devam ediyor. Özellikle veri merkezleri ve yapay zeka altyapıları için gerekli yüksek kapasiteli bellek çözümlerine yönelik yoğun talep, hem üreticileri hem de tüketici elektroniği sektörünü doğrudan etkileyen ciddi bir tedarik krizine dönüştü. Son veriler, NAND ve DRAM fiyatlarında tarihi seviyelerde artış yaşandığını ortaya koyuyor.

    Fiyatlar yüzde 600 ila 400 arttı

    Bloomberg’in aktardığı bilgilere göre NAND çipleri için sözleşmeli satış fiyatları Eylül 2025’ten bu yana yüzde 600’ün üzerinde yükseldi. DRAM tarafında da benzer bir tablo görülüyor. DRAM sözleşme fiyatlarının aynı dönemde yaklaşık yüzde 400 arttığı belirtiliyor.

    Sektördeki temel sorun, yapay zeka odaklı şirketlerin mevcut üretim kapasitesinin büyük bölümünü tüketmesi olarak gösteriliyor. Özellikle yapay zeka ve yapay zeka altyapısı için gereken yüksek bant genişlikli bellek çözümleri, üreticilerin önceliklerini değiştirmiş durumda. Bu nedenle geleneksel elektronik üreticileri, kalan sınırlı kapasite için çok daha yüksek fiyatlarla rekabet etmek zorunda kalıyor.

    Sektör genelinde farklı tahminler olsa da mevcut krizin 2028 ila 2030 yılına kadar süreceği düşünülüyor.

    Üreticiler rekor kazançlar elde ediyor

    Bellek üreticileri açısından mevcut tablo son derece kârlı. Yüksek talep ve artan fiyatlar sayesinde sektör devlerinin gelirleri ciddi ölçüde yükselmiş durumda. Özellikle Samsung ve SK Hynix gibi büyük üreticilerin, elde edilen kârın bir bölümünü çalışanlarına yüksek primler şeklinde dağıttığı ifade ediliyor. Öyle ki SK Hynix çalışanlarının milyoner olacağı belirtiliyor.

    Bellek fiyatlarındaki sert yükseliş, özellikle tüketici elektroniği üreticilerini ciddi baskı altına aldı. Akıllı telefon, dizüstü bilgisayar, oyun konsolu ve sunucu sistemleri gibi ürünlerde yoğun şekilde kullanılan NAND ve DRAM bileşenleri, şirketlerin maliyetlerini dramatik biçimde artırmış durumda.

    Bellek krizinin etkisi son kullanıcı tarafında da net biçimde hissediliyor. Elektronik ürün fiyatlarının yükselmesi, tüketicilerin cihaz yenileme süresini uzatmasına neden oluyor. Özellikle oyun konsolları, ekran kartları ve yüksek performanslı bilgisayar sistemlerinde yaşanan fiyat artışları, birçok kullanıcının satın alma kararını ertelemesine yol açıyor.

