Eylül’den bu yana bellek fiyatları yüzde 600 yükseldi

Fiyatlar yüzde 600 ila 400 arttı
Bloomberg’in aktardığı bilgilere göre NAND çipleri için sözleşmeli satış fiyatları Eylül 2025’ten bu yana yüzde 600’ün üzerinde yükseldi. DRAM tarafında da benzer bir tablo görülüyor. DRAM sözleşme fiyatlarının aynı dönemde yaklaşık yüzde 400 arttığı belirtiliyor.
Sektör genelinde farklı tahminler olsa da mevcut krizin 2028 ila 2030 yılına kadar süreceği düşünülüyor.
Üreticiler rekor kazançlar elde ediyor
Bellek üreticileri açısından mevcut tablo son derece kârlı. Yüksek talep ve artan fiyatlar sayesinde sektör devlerinin gelirleri ciddi ölçüde yükselmiş durumda. Özellikle Samsung ve SK Hynix gibi büyük üreticilerin, elde edilen kârın bir bölümünü çalışanlarına yüksek primler şeklinde dağıttığı ifade ediliyor. Öyle ki SK Hynix çalışanlarının milyoner olacağı belirtiliyor.
Bellek fiyatlarındaki sert yükseliş, özellikle tüketici elektroniği üreticilerini ciddi baskı altına aldı. Akıllı telefon, dizüstü bilgisayar, oyun konsolu ve sunucu sistemleri gibi ürünlerde yoğun şekilde kullanılan NAND ve DRAM bileşenleri, şirketlerin maliyetlerini dramatik biçimde artırmış durumda.
Bellek krizinin etkisi son kullanıcı tarafında da net biçimde hissediliyor. Elektronik ürün fiyatlarının yükselmesi, tüketicilerin cihaz yenileme süresini uzatmasına neden oluyor. Özellikle oyun konsolları, ekran kartları ve yüksek performanslı bilgisayar sistemlerinde yaşanan fiyat artışları, birçok kullanıcının satın alma kararını ertelemesine yol açıyor.
