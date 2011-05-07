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OCZ son çeyrek gelirlerinin %90'ını SSD'lerden elde etti

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
10,5b
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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2011 mali yılı dördüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıklayan OCZ, bir önceki yılın aynı dönemine göre gelirlerini neredeyse %100 oranında arttırarak 64.6 milyon dolar seviyesine çıkarttığını duyurdu. Firmanın yayınladığı rapora göre gelirin tamamına yakın bir kısmı (58.2 milyon dolar) SSD depolama sürücülerinden geldi.

Kendi finansal profili açısından son çeyrekte rekor gelir elde eden OCZ, tüm bu gelişmelere rağmen kârlılık açısından sıkıntı yaşandı. Hisse başına 0.27 dolar olmak üzere 9.3 milyon dolar kaybettiğini açıklayan OCZ, 2011 mali yılının tamamında %32 artış ile 190.1 milyon dolar gelir, 30 milyon dolar net kayıp açıkladı.

OCZ, 2012 mali yılında 300 ila 330 milyon dolar arasında satış geliri bekliyor.


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manyakurt 8 yıl en beğenilen
Bir usb bellek bile üretemiyoruz...
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-Oxy.gen- 8 yıl
benim kasama 320 tl den girip 180 tl den çıktı bi dahamı tövbee :D
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7Mhz 8 yıl
O kadar zarar ettmene rağmen sattığına göre yüksek fiyatından rahatsız olmamışsın demektir. Peki sorun neydi?
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ShafakCool 8 yıl
manyakurt
Bir usb bellek bile üretemiyoruz...

XS Türk değil miydi?
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yelkowan 8 yıl
Ben de ne ümitlerle girdim konuya ama anlaşılan ucuza SSD almak için daha çok erken :(
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JrMaster 8 yıl
durun ya adamlar daha yeni yemeye basladı hayal kurun hızlı ssdler cıktıkca boyut hız ve fiyat dengesi olan düzgün birşey cıkmaz

+1 arkadasıma katılıyorum bir bellek bile üretmiyoruz yada ürettirmiyorlar durmak yok yollarda sürünmeye devam
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manyakurt 8 yıl en beğenilen
Bir usb bellek bile üretemiyoruz...
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Akasha_Ether 8 yıl
bu ssd lerin maliyeti ne kadar yaa çok merak ettim şimdi
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leech 8 yıl
Ram piyasasından da çekildiği için gelirin yüksek kısımı ssd'den elde etmesi normal görünüyor
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VideOyun 8 yıl
MEMO1
VideOyun 2011 mali yılının tamamında %32 artış ile 190.1 milyon dolar gelir 30 milyon dolar net kayıp açıkladı. Bu nasıl mümkün oluyor ? 190 milyon dolarlık ürün sat yinede 30 milyon dolar zarar et
galiba 100 liraya üretip 90 liraya satmışlar :D

Yuh o zaman 1000 dolara bile ssd satıyorlardı bu ssd maliyetleri muazzam pahalı o zaman :( Eğer böyle maliyetler pahalı ise fiyatlar zor düşer
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Skörtıl_Nimo 8 yıl
VideOyun

2011 mali yılının tamamında %32 artış ile 190.1 milyon dolar gelir 30 milyon dolar net kayıp açıkladı. Bu nasıl mümkün oluyor ? 190 milyon dolarlık ürün sat yinede 30 milyon dolar zarar et


galiba 100 liraya üretip 90 liraya satmışlar :D
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VideOyun 8 yıl
2011 mali yılının tamamında %32 artış ile 190.1 milyon dolar gelir 30 milyon dolar net kayıp açıkladı.
Bu nasıl mümkün oluyor ? 190 milyon dolarlık ürün sat yinede 30 milyon dolar zarar et
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