OCZ son çeyrek gelirlerinin %90'ını SSD'lerden elde etti

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
2011 mali yılı dördüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıklayan OCZ, bir önceki yılın aynı dönemine göre gelirlerini neredeyse %100 oranında arttırarak 64.6 milyon dolar seviyesine çıkarttığını duyurdu. Firmanın yayınladığı rapora göre gelirin tamamına yakın bir kısmı (58.2 milyon dolar) SSD depolama sürücülerinden geldi.
Kendi finansal profili açısından son çeyrekte rekor gelir elde eden OCZ, tüm bu gelişmelere rağmen kârlılık açısından sıkıntı yaşandı. Hisse başına 0.27 dolar olmak üzere 9.3 milyon dolar kaybettiğini açıklayan OCZ, 2011 mali yılının tamamında %32 artış ile 190.1 milyon dolar gelir, 30 milyon dolar net kayıp açıkladı.
OCZ, 2012 mali yılında 300 ila 330 milyon dolar arasında satış geliri bekliyor.
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XS Türk değil miydi?
+1 arkadasıma katılıyorum bir bellek bile üretmiyoruz yada ürettirmiyorlar durmak yok yollarda sürünmeye devam
Yuh o zaman 1000 dolara bile ssd satıyorlardı bu ssd maliyetleri muazzam pahalı o zaman :( Eğer böyle maliyetler pahalı ise fiyatlar zor düşer
galiba 100 liraya üretip 90 liraya satmışlar :D
Bu nasıl mümkün oluyor ? 190 milyon dolarlık ürün sat yinede 30 milyon dolar zarar et
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