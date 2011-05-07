OCZ son çeyrek gelirlerinin %90'ını SSD'lerden elde etti

2011 mali yılı dördüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıklayan OCZ, bir önceki yılın aynı dönemine göre gelirlerini neredeyse %100 oranında arttırarak 64.6 milyon dolar seviyesine çıkarttığını duyurdu. Firmanın yayınladığı rapora göre gelirin tamamına yakın bir kısmı (58.2 milyon dolar) SSD depolama sürücülerinden geldi.

Kendi finansal profili açısından son çeyrekte rekor gelir elde eden OCZ, tüm bu gelişmelere rağmen kârlılık açısından sıkıntı yaşandı. Hisse başına 0.27 dolar olmak üzere 9.3 milyon dolar kaybettiğini açıklayan OCZ, 2011 mali yılının tamamında %32 artış ile 190.1 milyon dolar gelir, 30 milyon dolar net kayıp açıkladı.

OCZ, 2012 mali yılında 300 ila 330 milyon dolar arasında satış geliri bekliyor.