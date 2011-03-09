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OCZ son çeyrekte rekor gelir elde etti, SSD satışlarını arttırdı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
8,1b
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bir süre önce bellek çalışmalarına son vererek tüm kaynaklarını SSD çalışmalarına yönlendiren OCZ, 2011 mali yılı dördüncü çeyreğini rekor gelirle kapattı. Açıklanan ilk bilgilere göre OCZ, son çeyreği 64 milyon dolar yani bir önceki yılın aynı dönemine göre %100 gelir artışı ile kapatacak gibi görünüyor. 64 milyon dolarlık gelirin 58 milyon dolarını SSD depolama sürücülerinden elde eden firma, bu alandaki gelirini bir önceki çeyreğe göre %40, bir önceki yılın aynı dönemine göreyse %380 arttırmayı başardı.

OCZ'den gelen bilgilere göre, satışı yapılan SSD'lerin %7'si son kullanıcı, %15'i kurumsal ve %78'i de sunucu çözümlerinden oluşuyor. 2011 mali yılınınn tamamında 189 milyon dolar gelir ettiği hesaplanan OCZ, bu rakamlar çerçevesinde bir önceki yıla göre gelirlerini 45 milyon dolar arttırmayı başardı. Vertex 3 ve Vertex 3 Pro gibi SandForce SF-2000 serisi NAND flash kontrolcülerini kullanan yeni depolama sürücülerini bu çeyrekte pazara sunan OCZ, yeni modellerle birlikte satış rakamlarını arttıracağını belirtiyor.


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ozkan_tpc 8 yıl
O kadar kar marjını üstüne bindirip bu kadar kazık fiyata satarsan tabi ki kar edersin. (OCZ sektöre nazaran ucuz olsada ssd ler hala daha çok pahalı)
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venom88 8 yıl
Daha geçen gün vatanda kampanyası var vertex2 60 gb 259 liradan verdiler hem fiyatı diğerlerine göre daha uygun hemde performansı daha iyi satışlarının artması çok doğal :)
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napolyon94 8 yıl
DH bunlardan alsın site durmadan çöküyo yav
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Batuist 8 yıl
DHta sunucularındaki diskleri bunlarla değiştirse iyi olur.. başka hiçbir forum sitesinde bu kadar sorun görmedim.. sürekli açılmamalar yavaşlamalar tepkisiz kalmalar çok sorunlu bir site oldu.. aslında komple sunucularını değiştirse daha iyi olur kanımca.. çok hantallaştı son zamanlarda..
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spaydix 8 yıl
++++



Batuist

DHta sunucularındaki diskleri bunlarla değiştirse iyi olur.. başka hiçbir forum sitesinde bu kadar sorun görmedim.. sürekli açılmamalar yavaşlamalar tepkisiz kalmalar çok sorunlu bir site oldu.. aslında komple sunucularını değiştirse daha iyi olur kanımca.. çok hantallaştı son zamanlarda..

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Rock_Rage 8 yıl

Batuist

DHta sunucularındaki diskleri bunlarla değiştirse iyi olur.. başka hiçbir forum sitesinde bu kadar sorun görmedim.. sürekli açılmamalar yavaşlamalar tepkisiz kalmalar çok sorunlu bir site oldu.. aslında komple sunucularını değiştirse daha iyi olur kanımca.. çok hantallaştı son zamanlarda..


Sorunun donanımdan kaynaklandıgını sanmıyorum cunku dh sayfası sadecehosting adındaki datacenterdan yayınlanıyor ki 40gbit baglantıları var ayrıca hp blade sunucular ve fiber sanlara baglılar yani sorun donanım degil yazılımsal


SAYGILARLA
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fotifoti 8 yıl
ocz'nin Allah ceezasını versin. 2 tane 60gb vertex2 aldım. biri 25, biri 32nm geldi :) birini formatlayınca 51.2 gb kalıyor, diğeri 55 gb. ayrıca katiyen verdiği değerleri göremedim. 285/265 fln yalan oldu. disk dolunca 100mb/snlere düştü hatta. 2. disk gelince raid 0 yaptım. şimdi 400mb/sn civarı okuma/yazma .. hızlı ama yine vadedildiğinden uzakta.
tomshardware de tomshardware.com/... bu yazı da ilgi çekecektir eminim :)
1.3 fw bekliyorum ben artık ..
ssd den şimdilik uzak durmanız faydanıza olabilir. ayrıca intel boardunuz yoksa, intel kontrolcüye sahip ssd de almamanızı öneririm.
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mladenbmv 8 yıl
biraz daha ucuzlasa bizlerde alsak birer tane en azindan sadece sistem icin alabilsek 150+200 tl arasina dusce 128 gb olanlar cok kabule gecerler umarim bu yil biraz daha ucuzlar.
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flashpoint 8 yıl
hem fiyatı diğerlerine göre daha uygun hemde diğerlerinden daha hızlı, bu normal birşey. Tebrik ediyorum...
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taner11 8 yıl
sadece %7 son kullanıcı.Demekki ssd ler hala çok pahalı
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Freeline 8 yıl
Bizde isteriz :D
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