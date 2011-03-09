OCZ son çeyrekte rekor gelir elde etti, SSD satışlarını arttırdı

Bir süre önce bellek çalışmalarına son vererek tüm kaynaklarını SSD çalışmalarına yönlendiren OCZ, 2011 mali yılı dördüncü çeyreğini rekor gelirle kapattı. Açıklanan ilk bilgilere göre OCZ, son çeyreği 64 milyon dolar yani bir önceki yılın aynı dönemine göre %100 gelir artışı ile kapatacak gibi görünüyor. 64 milyon dolarlık gelirin 58 milyon dolarını SSD depolama sürücülerinden elde eden firma, bu alandaki gelirini bir önceki çeyreğe göre %40, bir önceki yılın aynı dönemine göreyse %380 arttırmayı başardı.

OCZ'den gelen bilgilere göre, satışı yapılan SSD'lerin %7'si son kullanıcı, %15'i kurumsal ve %78'i de sunucu çözümlerinden oluşuyor. 2011 mali yılınınn tamamında 189 milyon dolar gelir ettiği hesaplanan OCZ, bu rakamlar çerçevesinde bir önceki yıla göre gelirlerini 45 milyon dolar arttırmayı başardı. Vertex 3 ve Vertex 3 Pro gibi SandForce SF-2000 serisi NAND flash kontrolcülerini kullanan yeni depolama sürücülerini bu çeyrekte pazara sunan OCZ, yeni modellerle birlikte satış rakamlarını arttıracağını belirtiyor.