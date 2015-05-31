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OCZ yeni Trion 100 SSD serisini tanıttı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
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OCZ yeni Trion 100 SSD serisini tanıttı

Tayvan'daki Computex 2015 fuarına sayılı günler kala, fuarda boy gösterecek firmaları da birer birer ortaya çıkmaya başlıyor. Toshiba çatısı altında faaliyet gösteren OCZ, fuarda yeni SSD modellerini tanıtacak. 

Trion 100 adındaki yeni SSD serisi üç seviyeli hücre - TLC NAND bellek teknolojisini temel alıyor ve giriş seviyesinde kullanıcılara en iyi performansa sahip alternatifler sunmayı amaçlıyor. 

Toshiba'nın 19nm fabrikasyon sürecine sahip A19 TLC flash bellek modülünü kullanan seri ayrıca yine Toshiba'nın Alishan kontrolcüsüne yer veriyor. Böylece 550MB/s sürekli, 91 000 IOPS rastgele okuma hızlarına ulaşabiliyor. 

Trion 100 SSD serisi ile ilgili detaylar fuarda diğer Toshiba çözümleri ile birlikte sergilenecek. Fuarda ayrıca kurumlara yönelik Z-Drive 6300 NVM Express (NVMe) Add-In-Card (AIC) çözümü de duyurulacak. 3GB/s hız ve 700 000 IOPS girdisi ile 6.4TB kapasitesine kadar PCIe SSD ürünlerine olanak tanıyacak yeni çözüm veri merkezlerine depolama verimliliği sunmayı amaçlıyor.  

http://www.guru3d.com/news-story/ocz-to-unveil-new-tlc-based-trion-100-sata-client-ssds-and-z-drive-6300-nvme.html Yorum Yaz
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Powerofdreams 4 yıl en beğenilen
Alıcam pci e ssdlerden bir gün.Sonra vurucam kırbacı vurucam kırbacı
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donanımcı123 4 yıl
Şu pci ssd ler, zaten hızlı olan ssdleri ileri bir boyuta taşıyor. En hızlısını isteyen benim gibi performans tutkunları için pci ssd ler içten içe insanı cezbediyor ancak fiyatları cidden can yakıyor, ocz revodrive modelleri nedeniyle bu konuda tecrübeli, tabi ocz nin geçmiş vukuatları düşünüldüğünde insan tereddüt ediyor ancak artık toshibanın kanatları altında olması şüpheleri azaltıyor.
Pci ssd ler yayınlaştığında standart ssd lerin fiyatlarındada düşüş olacaktır ancak üreticiler pci ssd ler konusunda baya ağır gidiyor, samsung sadece m2 formda pci adaptör ile kısıtlı modeller çıkardı, kingstonda aynı mantıkla yeni ürünler çıkarmaya başladı fiyatları biraz daha iyi.
Bekleyip görelim bakalım.
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ssbrutality 4 yıl
Alişan Kontrolcüsü :D..
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mehmet4428 4 yıl
700000 IOPS fena olmuş.
Alişan kontrolcüsüde bize hitap ediyor. :D
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Powerofdreams 4 yıl en beğenilen
Alıcam pci e ssdlerden bir gün.Sonra vurucam kırbacı vurucam kırbacı
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WB 4 yıl
Ssd fiyatlari artik oturdu mu yoksa daha da duser mi acaba..
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gordon01 4 yıl
Alishan kontrolcüsü :)
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