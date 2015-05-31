OCZ yeni Trion 100 SSD serisini tanıttı

Tayvan'daki Computex 2015 fuarına sayılı günler kala, fuarda boy gösterecek firmaları da birer birer ortaya çıkmaya başlıyor. Toshiba çatısı altında faaliyet gösteren OCZ, fuarda yeni SSD modellerini tanıtacak.





Trion 100 adındaki yeni SSD serisi üç seviyeli hücre - TLC NAND bellek teknolojisini temel alıyor ve giriş seviyesinde kullanıcılara en iyi performansa sahip alternatifler sunmayı amaçlıyor.





Toshiba'nın 19nm fabrikasyon sürecine sahip A19 TLC flash bellek modülünü kullanan seri ayrıca yine Toshiba'nın Alishan kontrolcüsüne yer veriyor. Böylece 550MB/s sürekli, 91 000 IOPS rastgele okuma hızlarına ulaşabiliyor.





Trion 100 SSD serisi ile ilgili detaylar fuarda diğer Toshiba çözümleri ile birlikte sergilenecek. Fuarda ayrıca kurumlara yönelik Z-Drive 6300 NVM Express (NVMe) Add-In-Card (AIC) çözümü de duyurulacak. 3GB/s hız ve 700 000 IOPS girdisi ile 6.4TB kapasitesine kadar PCIe SSD ürünlerine olanak tanıyacak yeni çözüm veri merkezlerine depolama verimliliği sunmayı amaçlıyor.

http://www.guru3d.com/news-story/ocz-to-unveil-new-tlc-based-trion-100-sata-client-ssds-and-z-drive-6300-nvme.html