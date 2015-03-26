OCZ yeni Vector 180 SSD serisini ve yenilenmiş Guru yazılımını duyurdu

Bir süre önce Toshiba çatısı altına giren ve çalışmalarını bu çatı altında devam ettiren OCZ Storage Solutions, daha rekabetçi olmasını istediği Vector 180 SSD serisini ve yenilenen Guru kontrol yazılımını duyurdu.





OCZ bir önceki seriye baktığımızda Barefoot 3 kontrolcüsünü kullanmaya devam ediyor ancak ilk nesil 19nm Toshiba NAND teknolojisinden gelişmiş A19nm Toshiba NAND teknolojisine geçiş yapıyor. Bu sayede yeni seri performans kaybı olmaksızın daha rekabetçi bir fiyata sahip olacak.





SATA 6 Gbps bağlantısı kullanan seride rastgele okuma hızı 100 000 IOPS, yazma hızı 95 000 IOPS olarak gerçekleşirken, sürekli yazma hızı 530MBps, okuma hızı da 550MBps seviyelerinde konumlanıyor. Seride günlük 50GB dayanıklılık değeri mevcut.





Ayrıca güç kesilmelerine karşı tantalum tabanlı kapasitör kullanan seri PFM+ adını verdiği gelişmiş güç yönetimi ile ürün iade-servis taleplerini de azaltmayı hedefliyor. Seride 120GB/240GB/480GB/960GB depolama seçenekleri bulunacak.





OCZ ayrıca SSD Guru yönetim yazılımını da güncelledi. Güncelleme ile OCZ SSD Toolbox yazılımında olmayan verimlilik kontrolü, arabirim kontrolü, SSD konfigürasyonu ve sistem konfigürasyonu gibi pek çok yeni özelliğin Guru'ya kazandırıldığı belirtiliyor. Ürün 5 yıllık genişletilmiş ShieldPlus garantisi ile gelecek. Seride 90$-500$ arasında değişen fiyatlar mevcut.

http://www.tomshardware.com/news/ocz-ssd-vector-180-toshiba,28819.html#xtor=RSS-980