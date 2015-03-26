Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

OCZ yeni Vector 180 SSD serisini ve yenilenmiş Guru yazılımını duyurdu

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,5b
1
29
HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
OCZ yeni Vector 180 SSD serisini ve yenilenmiş Guru yazılımını duyurdu

Bir süre önce Toshiba çatısı altına giren ve çalışmalarını bu çatı altında devam ettiren OCZ Storage Solutions, daha rekabetçi olmasını istediği Vector 180 SSD serisini ve yenilenen Guru kontrol yazılımını duyurdu.

OCZ bir önceki seriye baktığımızda Barefoot 3 kontrolcüsünü kullanmaya devam ediyor ancak ilk nesil 19nm Toshiba NAND teknolojisinden gelişmiş A19nm Toshiba NAND teknolojisine geçiş yapıyor. Bu sayede yeni seri performans kaybı olmaksızın daha rekabetçi bir fiyata sahip olacak. 

SATA 6 Gbps bağlantısı kullanan seride rastgele okuma hızı 100 000 IOPS, yazma hızı 95 000 IOPS olarak gerçekleşirken, sürekli yazma hızı 530MBps, okuma hızı da 550MBps seviyelerinde konumlanıyor. Seride günlük 50GB dayanıklılık değeri mevcut. 

Ayrıca güç kesilmelerine karşı tantalum tabanlı kapasitör kullanan seri PFM+ adını verdiği gelişmiş güç yönetimi ile ürün iade-servis taleplerini de azaltmayı hedefliyor. Seride 120GB/240GB/480GB/960GB depolama seçenekleri bulunacak. 

OCZ ayrıca SSD Guru yönetim yazılımını da güncelledi. Güncelleme ile OCZ SSD Toolbox yazılımında olmayan verimlilik kontrolü, arabirim kontrolü, SSD konfigürasyonu ve sistem konfigürasyonu gibi pek çok yeni özelliğin Guru'ya kazandırıldığı belirtiliyor. Ürün 5 yıllık genişletilmiş ShieldPlus garantisi ile gelecek. Seride 90$-500$ arasında değişen fiyatlar mevcut.  

http://www.tomshardware.com/news/ocz-ssd-vector-180-toshiba,28819.html#xtor=RSS-980 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
cemir7 4 yıl en beğenilen
"Tantalum tabanlı kapasitör"
Robert C. Sprague 1940 yılında icat etmiştir, her yerde kullanılır bu. Abartılacak bişey yok çok özel birşey değil kimseyi gaza getirmeyin.
"Tantalum tabanlı kapasitör"Robert C. Sprague 1940 yılında icat etmiştir, her yerde kullanılır bu. Abartılacak bişey yok çok özel birşey değil kimseyi gaza ...
Devamını Gör
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
palakash 4 yıl
Vnand teknolojisi samsung 850 leri daha sağlam kılıyor..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 4 yıl
"Ayrıca güç kesilmelerine karşı tantalum tabanlı kapasitör kullanan seri PFM+ adını verdiği gelişmiş güç yönetimi ile ürün iade-servis taleplerini de azaltmayı hedefliyor"
İşte bu. Daha önce insanlar OCZ den yana çok sıkıntı yaşadılar.
Malının arkasında ne kadar iyi durursan, o kadar iyi sonuç elde edersin.
Önem vermesi gereken şeyi bulmuş nihayet...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
infom@n 4 yıl
Değerler çok güzel. Değerlendirilebilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
selahattın ısık 4 yıl
Elimden kac tane ocz gecti bir tanesinden dahi sikayetim yok..Markadan ziyade ssd nozan arkadaslarin guc kaynakalrinin kalitesine ve ups kullanip kullanmaalarina bakmalari yanlis algi yaratmasinin onune gecebilir..
2 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
donanımcı123 4 yıl selahattın ısık
sél@h@ttin

Elimden kac tane ocz gecti bir tanesinden dahi sikayetim yok..Markadan ziyade ssd nozan arkadaslarin guc kaynakalrinin kalitesine ve ups kullanip kullanmaalarina bakmalari yanlis algi yaratmasinin onune gecebilir..


Tek başına istatistik mi oluşturduğunu mu sanıyorsun?

Kaç tane ocz ssd geçmişmiş elinden kaç tane geçti Allah aşkına 2 tane mi 3 tane mi?

google.com.tr/...
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
noktanınsâbiti 4 yıl selahattın ısık
sél@h@ttin

Elimden kac tane ocz gecti bir tanesinden dahi sikayetim yok..Markadan ziyade ssd nozan arkadaslarin guc kaynakalrinin kalitesine ve ups kullanip kullanmaalarina bakmalari yanlis algi yaratmasinin onune gecebilir..


çok fazla ssd tecrübem yok. ancak corsair force 3 yıl dayandı, 2. el alınan samsung 840 pro 1,5 yıldır tıkır tıkır çalışıyor. ancak ocz vector 2 ayı bulmadan öldü. (güç kaynağı xilence 850 watt)

şimdi ben ups sahibi olmadığım için oczye eleştiri getiremeyecek miyim? ama corsair ve samsung da ups olmadan çalıştı/çalışıyor.

bazı şeyleri çok fazla zorlamamak lazım. ocznin 1-2 seri ürünleri sorunluydu. insanlarda önyargı oluşturdu. "aslında sorunlu değildi, siz kullanmayı bilmiyorsunuz" demek hele ki donanimhaberde biraz abes kaçıyor.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aceleciburak 4 yıl
ocz ye bende önyargılı idim ama bir teknoloji firmasında çalışıyorum özellikle uygun fiyatlı ssd isteyene ARC 100 serisini tavsiye ederim olumsuz bir dönüş almadım ve bir sorunla karşılaşmadım.
diğer bir detay ise AMD gibi bir firma bile Radeon Serisi SSD lerinde OCZ nin Vector 150 varyasyonunu kullandı ise vardır bir bildiği diye düşünüyorum.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
donanımcı123 4 yıl
Ocz ssd leri bana uzak Allaha yakın olsun, elimde patlayan vertexleri düşündükçe sinirleniyorum.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Archspire 4 yıl
ooo mağara net
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cemir7 4 yıl en beğenilen
"Tantalum tabanlı kapasitör"
Robert C. Sprague 1940 yılında icat etmiştir, her yerde kullanılır bu. Abartılacak bişey yok çok özel birşey değil kimseyi gaza getirmeyin.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Uçan Gergedan 4 yıl
Sırf şu konu için hesap açtım Vatandan aldığım OCZ ssd de arıza çıktı kagıt üstündeki degerleri bi turlu yakalayamıyordu bende 14 gun icinde geri iade formunu.doldurdum ve bana yenisini verebileceklerini soylediler tamam deyip aldım yine aynı sorun sn 100mgbyt yazma hızı ? Ayrıca Oyun yüklemede diger hardisk ile aynı gibime geldi birdaha tövbe alırsam OCZ samsung evo almadığıma pismanım.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cpt.Alper 4 yıl Uçan Gergedan
Uçan Gergedan
Sırf şu konu için hesap açtım Vatandan aldığım OCZ ssd de arıza çıktı kagıt üstündeki degerleri bi turlu yakalayamıyordu bende 14 gun icinde geri iade formunu.doldurdum ve bana yenisini verebileceklerini soylediler tamam deyip aldım yine aynı sorun sn 100mgbyt yazma hızı ? Ayrıca Oyun yüklemede diger hardisk ile aynı gibime geldi birdaha tövbe alırsam OCZ samsung evo almadığıma pismanım.

Zaten kağıt üstünde yazan 500 okuma 450 yazma olmuyor. Onlara ulaşamazsın zaten. Oyunları ssd de çalıştırman ssd nin ömrünü kısaltır.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
drserk 4 yıl
vertex serisi gibi sorunlu olmaz umarım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +164 madmahmutd +142 Mugetsuga +132 Domatore +115 Galatas4ray +110 theozy +105 sistemli adam +89 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +84
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2536 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
HDD / SSD, ocz
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Akkuyu Nükleer Enerji 4 yıl Neutron IP Güvenlik Kameraları video inceleme "22x Zum, 500m Gece görüş ve fazlası" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim