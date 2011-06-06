OCZ'den Fatal1ty serisi 1000 Watt kapasiteli yeni güç kaynağı

OCZ oyuncular için hazırladığı Fatal1ty serisi güç kaynaklarına yeni bir model daha ekliyor. 1000 Watt kapasiteli olan ve çoklu ekran kartı kurulumlarına olanak tanıyan yeni model aynı zamanda modüler yapısı ile kasa içi kablo yönetimini de kolaylaştırıyor. 80Plus Gold sertifikasına sahip olan ve bu sayede sahip olduğu yüksek çıkış gücüne ek olarak yüksek verimlilik te sunan güç kaynağının soğutulmasından ise Kırmızı LED'Li fanla desteklenen fan sorumlu.

Dünyaca ünlü oyuncu Johnathan "Fatal1ty" Wendel ile işbirliği çerçevesinde hazırlanan yeni güç kaynağının 5 yıllık garanti ile sunulacağı açıklanırken, ne zaman ve hangi fiyat seviyesinden pazara giriş yapacağı sorusu ise şu an için cevaplanmayı bekliyor.