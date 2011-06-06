Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Güç Kaynağı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

OCZ'den Fatal1ty serisi 1000 Watt kapasiteli yeni güç kaynağı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
9,8b
1
11
Güç Kaynağı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

OCZ oyuncular için hazırladığı Fatal1ty serisi güç kaynaklarına yeni bir model daha ekliyor. 1000 Watt kapasiteli olan ve çoklu ekran kartı kurulumlarına olanak tanıyan yeni model aynı zamanda modüler yapısı ile kasa içi kablo yönetimini de kolaylaştırıyor. 80Plus Gold sertifikasına sahip olan ve bu sayede sahip olduğu yüksek çıkış gücüne ek olarak yüksek verimlilik te sunan güç kaynağının soğutulmasından ise Kırmızı LED'Li fanla desteklenen fan sorumlu.

Dünyaca ünlü oyuncu Johnathan "Fatal1ty" Wendel ile işbirliği çerçevesinde hazırlanan yeni güç kaynağının 5 yıllık garanti ile sunulacağı açıklanırken, ne zaman ve hangi fiyat seviyesinden pazara giriş yapacağı sorusu ise şu an için cevaplanmayı bekliyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 8 yıl
Onu evde çalıştırırsan Evdeki tüm elektrigi yutar :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emregök 8 yıl
piyasada onca alternatifi oldu sadece güç artırarak bir şey olmaz fatality kullanmama rağmen.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
Fatality 550W lık psu aslında 650W lık high powerdı.Ama high powerden çok daha sessiz.Büyük ihtimal bununda içinde 1200W lık bir High Power çıkar.Tavsiyemdir :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CodeMachine 8 yıl
Bende 700w olanı var ama o zaman bi cahillik ettik aldık adamlar portatif bağlantı bile koymamışlar, kasanın içi lüzumsuz kablolar yığını.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RiPPeR91 8 yıl
Yanında fatal1ty yazıyor diye alıcak değiliz seasonic akar fatal1ty bakar.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
righteous 8 yıl
Bende 3 sene önce aldığım OCZ nin gamexstream 700W Sli modeli var hala kullanıyorum... OCZ yaptı mı her zaman güzel yapar 5 yıl garantisi de güzelmiş bendeki 3 yıldı ileride yine OCZ alır mıyım bilmiyorum Enermax ları corsair leri görünce biraz karamsarlığa düşüyorum :)


EDİT : Psu göçtü
Corsair AX Prof. 850W alındı... 7 Yıl garantili
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
krmtrylcn 8 yıl
Benim 550w tipi bundan güzel yaw. Bu ne iş :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
saintroyo 8 yıl
jonathan wendel in cebine hâla bunlardan para giriyor...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
damn2u 8 yıl
Fatal1ty 550w modelindeki gibi bunun içide High Power 1000w modeliyle aynı değildir inş.


Şaka bir yana gold sertifikasaya sahip olması iyi olmuş fakat power supply kanal yapılandırması ve güç tablosu hakkında en ufak bilgi yok enteresan.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
serkanss 8 yıl saintroyo
saintroyo

jonathan wendel in cebine hâla bunlardan para giriyor...



Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
9751 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Güç Kaynağı, psu ve ocz
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl HTC Sensation "En güçlüsünü isteyenlere" video inceleme 8 yıl MSI Z68A-GD80 video inceleme 8 yıl Sony PSP 2 (NGP) ile ilgili ilk deneyimler ve özel bilgiler bu videoda! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim