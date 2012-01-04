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OCZ'nin Deneva 2 mSATA SSD sürücüleri ultrabook için onay aldı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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OCZ'nin Ekim ayında duyurduğu Deneva 2 serisi mSATA SSD sürücüleri yakın gelecekte Ultrabook'larda kullanılmaya başlanabilir. Intel'in Smart Response Teknoloji sertifikasını almayı başaran sürücülerin önünde, 2012'de satış rakamlarının ciddi oranda artış göstermesi beklenen ultrabook'lara giriş yapabilmek adına herhangi bir engel kalmamış oldu.
Intel öncülüğünde geliştirilen Ultrabook segmenti için üreticilerin yine Intel tarafından belirlenen bazı standartlara uymaları gerekiyor. SSD kullanımının zorunlu tutulduğu ultrabook'larda yine Intel'in bu segment için belirlediği işlemcilere yer verilmesi gerekiyor. OCZ'nin Deneva 2 serisi mSATA sürücülerini kısaca hatırlamak gerekirse, SandForce tarafından geliştirilen SF-2281 kodlu NAND Flash kontrolcüsüne sahip olan sürücüler, SATA-III desteği sunuyor ve 2xnm seviyesinde flash çiplerle kullanılabiliyorlar. 550MB/saniye seviyesinde okuma hızı sunan sürüclerde 4K rasgele erişim performansı ise 80,000 IOPS düzeyinde.
OCZ tarafından örneklendirme çalışmaları Ekim ayında başlayan Deneva 2 serisi mSATA sürücüler için aradan geçen süre zarfında dizüstü bilgisayar üreticilerinin yeterli zamana sahip olduğunu söylenebilir. Intel'den gelen sertifikasyon onayı sonrasında yakın gelecekte Deneva 2 SSD sürücülü ultrabook'ların pazara giriş yapması, sektörde sürpriz olmayacaktır. 

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Gerginix 7 yıl
Eve kartonpiyer yapıp bir de kombi taktiklarinda nasıl ultra lüks dedip fiyata çılgın bindirim yapıyorlar... Umarım SSD takılmış adı da ULTRA olan bookların kaderi buna benzemez. Yoksa book içinden bir '0' düşer.
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Batuist 7 yıl
1000 dolara ultrabook satılıyor burada ama dolar kuru nedeniyle fiyatı 2bin liraın biraz üzerinde.. (yerine göre 2200,2300) ama aslına bakarsanız fiyatı yükselten en büyük etken ülkemizdeki devalüasyon. yani dolar kuru bugün 1,2 civarlarında olsaydı çok daha alınabilir bir seviyede olurlardı ama malum ülkemizde dolar kurunu belirleyen bir kaç godoman sayesinde hem ithal edilen ürünleri almak Türk halkına haram oluyor hemde enflasyonist etki yaratıyorlar. adamlara milyonlarca dolar kar yetmiyor aç gözlüler illede dolar milyarderi olmak istiyorlar.. nereden nereye geldim bende.. neyse.. :))
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DH Misafiri 7 yıl
o da olur ama bayağa bir zaman geçmesi lazım maliyet ve fiyatlar malum :) bikaç ay önce bluray yazıcılar 300 400 lira civarındaydı zamanında dvd rw ler de öyleydi.
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Batuist 7 yıl
boyutlar ufak ama teknik detaylar süper... bunları aynı formda kartuş şeklinde kullanabilsek. kasaya katuş takar gibi takılıp çıkarılabilir bir disk (ssd), kullanımı oldukça kolaylaştırırdı. Mesela cd rom sürücüsü yerine yada bluray sürücüler yerine boyutları çok daha az yer kaplayan ve okuma yazma ve erişim süreleri bu mükemmel donanımlarla oluşturulacak yeni depolama birimleri iyi sükse yapardı. bugünkü optik teknolojisinin yerine geçtiğini görmek isterdim..
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