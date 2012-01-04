OCZ'nin Deneva 2 mSATA SSD sürücüleri ultrabook için onay aldı

OCZ'nin Ekim ayında duyurduğu Deneva 2 serisi mSATA SSD sürücüleri yakın gelecekte Ultrabook'larda kullanılmaya başlanabilir. Intel'in Smart Response Teknoloji sertifikasını almayı başaran sürücülerin önünde, 2012'de satış rakamlarının ciddi oranda artış göstermesi beklenen ultrabook'lara giriş yapabilmek adına herhangi bir engel kalmamış oldu.

Intel öncülüğünde geliştirilen Ultrabook segmenti için üreticilerin yine Intel tarafından belirlenen bazı standartlara uymaları gerekiyor. SSD kullanımının zorunlu tutulduğu ultrabook'larda yine Intel'in bu segment için belirlediği işlemcilere yer verilmesi gerekiyor. OCZ'nin Deneva 2 serisi mSATA sürücülerini kısaca hatırlamak gerekirse, SandForce tarafından geliştirilen SF-2281 kodlu NAND Flash kontrolcüsüne sahip olan sürücüler, SATA-III desteği sunuyor ve 2xnm seviyesinde flash çiplerle kullanılabiliyorlar. 550MB/saniye seviyesinde okuma hızı sunan sürüclerde 4K rasgele erişim performansı ise 80,000 IOPS düzeyinde.

OCZ tarafından örneklendirme çalışmaları Ekim ayında başlayan Deneva 2 serisi mSATA sürücüler için aradan geçen süre zarfında dizüstü bilgisayar üreticilerinin yeterli zamana sahip olduğunu söylenebilir. Intel'den gelen sertifikasyon onayı sonrasında yakın gelecekte Deneva 2 SSD sürücülü ultrabook'ların pazara giriş yapması, sektörde sürpriz olmayacaktır.