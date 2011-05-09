OCZ'nin Solid 3 serisi yeni SSD modelleri detaylandı

Son çeyrekte gelirlerinin %90'ını SSD depolama çözümlerinden elde eden OCZ, bu alandaki yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Agility 3 serisi SSD modellerini pazara sunmaya hazırlanan OCZ cephesinde Solid 3 serisi SSD depolama sürücülerinin teknik özellikleri de netleşmeye başladı.

OCZ'nin 2011 model gamı içerisinde giriş seviyesine konumlandırılması beklenen Solid 3 serisi SSD modellerinde SandForce firmasının SF-2281 kodlu NAND Flash bellek kontrolcüsüne yer veriliyor. 2.5-inç boyutunda olan ve 25nm üretim teknolojisiyle hazırlanan NAND Flash bellek yongalarının kullanıldığı yeni sürücülerin hata öncesi kulalnıum süreleri 2 milyon saat olarak açıklanırken, TRIM desteği ve SATA-III uyumluluğuna da özellikle vurgu yapılıyor.

Okuma ve yazma hızları 500MB/saniyeyi, 4K rastgele okuma/yazma performansları ise 20,000 IOPS'u bulan Solid 3 serisi SSD ailesi ilk etapta 60GB ve 120GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği ile lanse edileceği belirtilirken, ön-sipariş fiyatlarının fiyatlarının sırasıyla 109 Avro ve 190 Avro olduğu bildiriliyor.

Editörün Notu: Solid 2 SSD fotoğrafı temsili görsel olarak kullanılmıştır.