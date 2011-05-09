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OCZ'nin Solid 3 serisi yeni SSD modelleri detaylandı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Son çeyrekte gelirlerinin %90'ını SSD depolama çözümlerinden elde eden OCZ, bu alandaki yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Agility 3 serisi SSD modellerini pazara sunmaya hazırlanan OCZ cephesinde Solid 3 serisi SSD depolama sürücülerinin teknik özellikleri de netleşmeye başladı.

OCZ'nin 2011 model gamı içerisinde giriş seviyesine konumlandırılması beklenen Solid 3 serisi SSD modellerinde SandForce firmasının SF-2281 kodlu NAND Flash bellek kontrolcüsüne yer veriliyor. 2.5-inç boyutunda olan ve 25nm üretim teknolojisiyle hazırlanan NAND Flash bellek yongalarının kullanıldığı yeni sürücülerin hata öncesi kulalnıum süreleri 2 milyon saat olarak açıklanırken, TRIM desteği ve SATA-III uyumluluğuna da özellikle vurgu yapılıyor.

Okuma ve yazma hızları 500MB/saniyeyi, 4K rastgele okuma/yazma performansları ise 20,000 IOPS'u bulan Solid 3 serisi SSD ailesi ilk etapta 60GB ve 120GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği ile lanse edileceği belirtilirken, ön-sipariş fiyatlarının fiyatlarının sırasıyla 109 Avro ve 190 Avro olduğu bildiriliyor.

Editörün Notu: Solid 2 SSD fotoğrafı temsili görsel olarak kullanılmıştır.


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OverClocK1ng 8 yıl
Kargadan başka kuş, Vertex 3 Max IOPS tan başka disk tanımam...
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V4LKyR 8 yıl

OverClocKing
Kargadan başka kuş, Vertex 3 Max IOPS tan başka disk tanımam...

İyi dedin.
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Thailano 8 yıl
vertex 3 tabiki en iyisi:D ama bunu almak bile HDD'ye göre ışık hızına çıkmak demektir:))
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alito 8 yıl
rastgele okuma yazma hızları çok kötü o yüzden diğer serilerden daha ucuz. en iyisi vertex 3 serisi.
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Process64 8 yıl
Hızlar çok güzel. Solid 2 ve eşdeğer seride fiyatların azalmasını sağlar sanırım.
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