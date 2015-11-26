OLED ekranlı iPhone'lar 2018'de gelebilir

Teknoloji devi Apple, iPhone modellerinde LCD ekran kullanıyor ve gelen son bilgilere bunun 2018 yılına kadar değişmesi oldukça zor görünüyor.

Geçtiğimiz haftalarda 2016 yılında satışa sunulması beklenen iPhone 7 ile OLED ekran teknolojisine geçeceği yönünde bazı bilgiler gelen Apple, Japon internet istesi Nikkei'nin verdiği son bilgiye göreyse bu değişimi ancak 2018 yılında gerçekleştirebilecek. Apple'ın gelecek planları hakkında panel üreticilerini bilgilendirdiği, bu açıdan da LG Display'ın yüksek kapasiteli OLED üretimi için kapasite artış planları yapmaya başladığı verilen detaylar arasında yer alıyor.

Apple'ın OLED panel ihtiyacınının çok büyük bölümünü LG Display ile Samsung Electronics'in birlikte karşılayacağı açıklanan raporlarda yer alırken, OLED ekranları üretme zorlukları nedeniyle Apple'ın aynı anda hem LCD ekranlı hem de yeni OLED ekranlı iPhone satışı yapabileceği yapılan tahminler arasında yer alıyor.

Daha önce konuşan KGI Securities analisti Ming-Chi Kuo ise, Foxconn'un altıncı jenerasyon yeni LTPS TFT-LCD panel üretimine 2018 yılında başlamayı planladığını, bu panellerin yeni iPhone'lar için hazırlandığını ve bu doğrultuda da OLED ekranlı iPhone modellerinin 2019'dan önce gelmeyeceğini açıklamıştı.

LCD paneller şuan için OLED panellerden daha ucuza üretilebiliyor ancak OLED teknolojisi özellikle sunduğu kontrast seviyesi, derin siyah performansı, renk kalitesi, keskinlik ve düşük güç ihtiyacı ile öne çıkıyor.

http://www.macrumors.com/2015/11/25/iphone-oled-display-2018-nikkei/