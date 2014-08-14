OM/ONE dünyanın ilk havada asılı duran kablosuz hoparlörü olduğu iddiasında

Haber Editörü
Kablosuz hoparlör sınıfında birbirinden farklı ve ilgi çekici tasarıma veya fonksiyona sahip ürünler ile karşılaşıyoruz. OM Audio ise ilginç bir teknolojiyle karşımıza çıkıyor.
Firmanın dünyanın ilk havada asılı duran kablosuz hoparlörü sloganıyla lanse ettiği OM/ONE, küre şeklinde bir hoparlör ve manyetik tabanlı bir kaideden oluşuyor. Hoparlör 15cm çapa ve 4cm yükseliğe sahip. Kaide ise 4cm x 3cm ölçülerinde ve 1kg ağırlığında.
Hoparlör kaidedeki manyetik alan sayesinde havada asılı olarak süresiz bir şekilde durabiliyor. Elbette bu tüketici ilgisini çekmek için geliştirilen bir tasarım. Ses kalitesine herhangi bir etkisi bulunmuyor.
İçerisinde 75mm ses sürücüsü barındıran OM/ONE Bluetooth 4.0 üzerinden çevredeki cihazlara bağlanabiliyor. İsterseniz sadece hoparlörü alarak yanınızda taşıyabilir dış mekanlarda kullanabilirsiniz.
Bu sistemden iki adet alırsanız bir stereo ses efekti ortaya çıkıyor. Ayrıca Tip 1 mikrofonu sayesinde eller serbest görüşme de yapabiliyorsunuz. Dahili bataryası 15 saate kadar kullanım ömrü sunuyor. OM/ONE 179$ fiyat etiketi ile satışa sunulmuş durumda.
http://www.tomsguide.com/us/om-one-bluetooth-speaker,news-19316.html#xtor=RSS-980 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Gereksiz miş.
Neyi gereksiz. Bence havada durması çok iyi bir şey.
2+1 hoparlörüm var. Subwoofer'ı masaya koyuyorum, masa tahta olduğu için ses önce hoparlörden masaya, masadan da yere komple iletiliyor. Biraz yüksek sesle müzik dinlesem, alttakilere komple gidiyor. Hele ki geceleyin, o subwoofer yerden sesi acayip iletiyor.
Yere koyuyorum. Zaten yine aynı. Yerden sesi alta gönderiyor. Çünkü alet yere temas ediyor. Katı maddeler, ısıyı ve sesi gazlardan daha iyi iletirler.
Adamlar bunu düşünerek hoparlör yapmış işte. Havada durup, yere değmediği için daha yüksek sesle müzik dinlerken, komşulara daha az ses gidecektir. Çünkü ses havadan yayılıyor. Alta gitse bile, daha düşük gidecektir. Bence iyi fikir. Ayrıca futuristik bir görünümü var...
Çok sıkıntınız varsa sünger koyun hoparlör ayaklarına
Bu ürün için konuşayım, gereksiz. Neden mi? Ses mono çünkü.
Subwoofer'ınızın bas seviyesini ayarlayamıyor musunuz?
Subwoofer tasarımına göre değişir yere vurma olayı. En iyi verim pahalı subwoofer'larla ya da az eşyalı odada alınır.
türkiye deki adı sabri olsun