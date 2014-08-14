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Müzik / Ses Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

OM/ONE dünyanın ilk havada asılı duran kablosuz hoparlörü olduğu iddiasında

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
1,3b
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Müzik / Ses Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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OM/ONE dünyanın ilk havada asılı duran kablosuz hoparlörü olduğu iddiasında

Kablosuz hoparlör sınıfında birbirinden farklı ve ilgi çekici tasarıma veya fonksiyona sahip ürünler ile karşılaşıyoruz. OM Audio ise ilginç bir teknolojiyle karşımıza çıkıyor. 

Firmanın dünyanın ilk havada asılı duran kablosuz hoparlörü sloganıyla lanse ettiği OM/ONE, küre şeklinde bir hoparlör ve manyetik tabanlı bir kaideden oluşuyor. Hoparlör 15cm çapa ve 4cm yükseliğe sahip. Kaide ise 4cm x 3cm ölçülerinde ve 1kg ağırlığında. 

Hoparlör kaidedeki manyetik alan sayesinde havada asılı olarak süresiz bir şekilde durabiliyor. Elbette bu tüketici ilgisini çekmek için geliştirilen bir tasarım. Ses kalitesine herhangi bir etkisi bulunmuyor. 

İçerisinde 75mm ses sürücüsü barındıran OM/ONE Bluetooth 4.0 üzerinden çevredeki cihazlara bağlanabiliyor. İsterseniz sadece hoparlörü alarak yanınızda taşıyabilir dış mekanlarda kullanabilirsiniz. 

Bu sistemden iki adet alırsanız bir stereo ses efekti ortaya çıkıyor. Ayrıca Tip 1 mikrofonu sayesinde eller serbest görüşme de yapabiliyorsunuz. Dahili bataryası 15 saate kadar kullanım ömrü sunuyor. OM/ONE 179$ fiyat etiketi ile satışa sunulmuş durumda.  

http://www.tomsguide.com/us/om-one-bluetooth-speaker,news-19316.html#xtor=RSS-980 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kymelria 5 yıl
benim oğlan elma sanıp alır eline ısırmaya kalkar :D
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CertificatedStaff 5 yıl
Fiyat iyiymiş
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lumiax920 5 yıl
Madem böyle birşey yaptınız bari kablosuz olarak alttan üsttekini yuvarlak höparlörün bataryasını şarj etseydi. BDaha mantıklı olurdu.
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Lucidbit 5 yıl
Hi-fi Hi-end sektörü için önemli bir gelişme. Daha önce aklıma gelmiş olan bir fikirdi.. Amaç manyetik bir taban aracıyla rezonansa girecek yüzeysel alanlardan bağımsızlaştırılmış ekipmanlar oluşturmak. Rezonans etkisi küçümsenmemeli. Hoparlörden çıkan ses hoparlörün bulunduğu yüzeyi titreştirir ve bu titreşim tekrar hoparlör kasasına intikal ederek mevcut frekansların üzerine biner. Sonuç olarak referans kalitesindeki ses artık referans durumundan çıkar. Tabi bu durum üst düzey sistemler için geçerli.
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QuexSeeL 5 yıl
Evrenin sırrı filmi aklıma geldi resmi görünce.
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arel.gr 5 yıl
asili degil, itili !
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Master_Evil 5 yıl
o parayı verdikten sonra uçsun bi zahmet
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OverClocK1ng 5 yıl
Ne işe yarayabileceğini düşünmedikleri konuda yorum yapanları anlamıyorum.
Gereksiz miş.
Neyi gereksiz. Bence havada durması çok iyi bir şey.
2+1 hoparlörüm var. Subwoofer'ı masaya koyuyorum, masa tahta olduğu için ses önce hoparlörden masaya, masadan da yere komple iletiliyor. Biraz yüksek sesle müzik dinlesem, alttakilere komple gidiyor. Hele ki geceleyin, o subwoofer yerden sesi acayip iletiyor.
Yere koyuyorum. Zaten yine aynı. Yerden sesi alta gönderiyor. Çünkü alet yere temas ediyor. Katı maddeler, ısıyı ve sesi gazlardan daha iyi iletirler.
Adamlar bunu düşünerek hoparlör yapmış işte. Havada durup, yere değmediği için daha yüksek sesle müzik dinlerken, komşulara daha az ses gidecektir. Çünkü ses havadan yayılıyor. Alta gitse bile, daha düşük gidecektir. Bence iyi fikir. Ayrıca futuristik bir görünümü var...
2 Yanıt Yanıtla
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rorschach_ 5 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng
Ne işe yarayabileceğini düşünmedikleri konuda yorum yapanları anlamıyorum.
Gereksiz miş.
Neyi gereksiz. Bence havada durması çok iyi bir şey.
2+1 hoparlörüm var. Subwoofer'ı masaya koyuyorum, masa tahta olduğu için ses önce hoparlörden masaya, masadan da yere komple iletiliyor. Biraz yüksek sesle müzik dinlesem, alttakilere komple gidiyor. Hele ki geceleyin, o subwoofer yerden sesi acayip iletiyor.
Yere koyuyorum. Zaten yine aynı. Yerden sesi alta gönderiyor. Çünkü alet yere temas ediyor. Katı maddeler, ısıyı ve sesi gazlardan daha iyi iletirler.
Adamlar bunu düşünerek hoparlör yapmış işte. Havada durup, yere değmediği için daha yüksek sesle müzik dinlerken, komşulara daha az ses gidecektir. Çünkü ses havadan yayılıyor. Alta gitse bile, daha düşük gidecektir. Bence iyi fikir. Ayrıca futuristik bir görünümü var...

Çok sıkıntınız varsa sünger koyun hoparlör ayaklarına
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BARIŞ55 5 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

Ne işe yarayabileceğini düşünmedikleri konuda yorum yapanları anlamıyorum.
Gereksiz miş.

Neyi gereksiz. Bence havada durması çok iyi bir şey.

2+1 hoparlörüm var. Subwoofer'ı masaya koyuyorum, masa tahta olduğu için ses önce hoparlörden masaya, masadan da yere komple iletiliyor. Biraz yüksek sesle müzik dinlesem, alttakilere komple gidiyor. Hele ki geceleyin, o subwoofer yerden sesi acayip iletiyor.

Yere koyuyorum. Zaten yine aynı. Yerden sesi alta gönderiyor. Çünkü alet yere temas ediyor. Katı maddeler, ısıyı ve sesi gazlardan daha iyi iletirler.

Adamlar bunu düşünerek hoparlör yapmış işte. Havada durup, yere değmediği için daha yüksek sesle müzik dinlerken, komşulara daha az ses gidecektir. Çünkü ses havadan yayılıyor. Alta gitse bile, daha düşük gidecektir. Bence iyi fikir. Ayrıca futuristik bir görünümü var...

Bu ürün için konuşayım, gereksiz. Neden mi? Ses mono çünkü.

Subwoofer'ınızın bas seviyesini ayarlayamıyor musunuz?

Subwoofer tasarımına göre değişir yere vurma olayı. En iyi verim pahalı subwoofer'larla ya da az eşyalı odada alınır.
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labirent300a 5 yıl
havada durdum şahitlerim var
türkiye deki adı sabri olsun
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shadowtr 5 yıl
Ne yapıyosunuz?
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eulogy 5 yıl
süperiletkenlerde böyle bir durum olabiliyor
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Captain_Ivy 5 yıl
İlginç, ilginç olduğu kadar da gereksiz
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profecco 5 yıl
Havada asılı duran bilyeli bir oyuncak ortaçağdan beri var. Süperiletken teknolojisi değil ya bildiğimiz mıknatısın kutuplarını kullanıp artıya artı ya da eksiye eksi kullanmışlar. Şaşılacak bir şey yok yani ama çokşık olmuş. Asıl Şaşılacak şey ırakta kaç aydan beri türkmenler ışid yüzünden evlerinden uzakta rezillik çekiyorlar türkiyeye pasaportları olmadığı gerekçesiyle alınmıyorlar. Sonra da müslüman olmayan 1500 yezidi söz konusu olunca amerika operasyon düzenliyor sözde yardım yapıyor silah yardımı daha çok müslüman ölsün diye asıl buna şaşırmak lazım
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