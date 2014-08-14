OM/ONE dünyanın ilk havada asılı duran kablosuz hoparlörü olduğu iddiasında





Kablosuz hoparlör sınıfında birbirinden farklı ve ilgi çekici tasarıma veya fonksiyona sahip ürünler ile karşılaşıyoruz. OM Audio ise ilginç bir teknolojiyle karşımıza çıkıyor.





Firmanın dünyanın ilk havada asılı duran kablosuz hoparlörü sloganıyla lanse ettiği OM/ONE, küre şeklinde bir hoparlör ve manyetik tabanlı bir kaideden oluşuyor. Hoparlör 15cm çapa ve 4cm yükseliğe sahip. Kaide ise 4cm x 3cm ölçülerinde ve 1kg ağırlığında.





Hoparlör kaidedeki manyetik alan sayesinde havada asılı olarak süresiz bir şekilde durabiliyor. Elbette bu tüketici ilgisini çekmek için geliştirilen bir tasarım. Ses kalitesine herhangi bir etkisi bulunmuyor.





İçerisinde 75mm ses sürücüsü barındıran OM/ONE Bluetooth 4.0 üzerinden çevredeki cihazlara bağlanabiliyor. İsterseniz sadece hoparlörü alarak yanınızda taşıyabilir dış mekanlarda kullanabilirsiniz.





Bu sistemden iki adet alırsanız bir stereo ses efekti ortaya çıkıyor. Ayrıca Tip 1 mikrofonu sayesinde eller serbest görüşme de yapabiliyorsunuz. Dahili bataryası 15 saate kadar kullanım ömrü sunuyor. OM/ONE 179$ fiyat etiketi ile satışa sunulmuş durumda.

http://www.tomsguide.com/us/om-one-bluetooth-speaker,news-19316.html#xtor=RSS-980