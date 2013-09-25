OS X 10.8.5 için tamamlayıcı güncelleme geliyor

Yaklaşık 2 hafta önce OS X Mountain Lion'ın 5.büyük sürümünü yayınlayan Apple, ortaya çıkan yeni sorunları gidermek için tamamlayıcı bir güncelleme üzerinde çalışıyor.

9to5Mac'in ulaştığı bilgilere göre, geçen 2 haftalık sürede yapılan çalışmalar neticesinde hazırlanan OS X 10.8.5 Tamamlayıcı Güncellemesi, 12F42 derleme numarasıyla Apple çalışanlarının kullanımına sunulduğu öğrenildi. Son dönemde MBA kullanıcılarının bildirdiği FaceTime HD kamerasının Skype'da çalışmaması sorununu gideren tamamlayıcı güncellemenin, önümüzdeki günlerde son kullanıcı için yayınlanması kesin gibi duruyor.

Şirket içinden sızan ekran görüntüsünde yer alan bilgilere göre OS X 10.8.5'in tamamlayıcı güncellemesi aşağıdaki sorun gidermelerini içeriyor:

2013 ortası MacBook Air modellerindeki FaceTime HD kamerasının bazı uygulamalarda kullanımını engelleyen sorun çözümlendi

Bilgisayarların uyku moduna geçtikten sonra harici sürücülerin istem dışı çıkarılmasına sebep olan sorun giderildi

Uyku modundan sonra çalışmaya başlayan bilgisayarda HDMI üzerinden ses aktarımını engelleyen sorun ele alındı

USB Bluetooth adaptörlerinin çalışmasına engel olan sorun giderildi