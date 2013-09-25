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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

OS X 10.8.5 için tamamlayıcı güncelleme geliyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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OS X 10.8.5 için tamamlayıcı güncelleme geliyor

Yaklaşık 2 hafta önce OS X Mountain Lion'ın 5.büyük sürümünü yayınlayan Apple, ortaya çıkan yeni sorunları gidermek için tamamlayıcı bir güncelleme üzerinde çalışıyor.

9to5Mac'in ulaştığı bilgilere göre, geçen 2 haftalık sürede yapılan çalışmalar neticesinde hazırlanan OS X 10.8.5 Tamamlayıcı Güncellemesi, 12F42 derleme numarasıyla Apple çalışanlarının kullanımına sunulduğu öğrenildi. Son dönemde MBA kullanıcılarının bildirdiği FaceTime HD kamerasının Skype'da çalışmaması sorununu gideren tamamlayıcı güncellemenin, önümüzdeki günlerde son kullanıcı için yayınlanması kesin gibi duruyor.

Şirket içinden sızan ekran görüntüsünde yer alan bilgilere göre OS X 10.8.5'in tamamlayıcı güncellemesi aşağıdaki sorun gidermelerini içeriyor:

  • 2013 ortası MacBook Air modellerindeki FaceTime HD kamerasının bazı uygulamalarda kullanımını engelleyen sorun çözümlendi
  • Bilgisayarların uyku moduna geçtikten sonra harici sürücülerin istem dışı çıkarılmasına sebep olan sorun giderildi
  • Uyku modundan sonra çalışmaya başlayan bilgisayarda HDMI üzerinden ses aktarımını engelleyen sorun ele alındı
  • USB Bluetooth adaptörlerinin çalışmasına engel olan sorun giderildi

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GokhanMaths 6 yıl
Bluetooth ta sorun var demiştim düzelteceklermiş gelince güncelleyin size zahmet
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farukakgun 6 yıl
Çok iyi olur harici diskler anlamsız şekilde uykuya geçiyor.
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AhmetSelçuk 6 yıl
Yeni sistem çıkacakken ne güncellemesi olmuş bu şimdi. Windows gibi sık güncelleme çıkmaya başladı sanki.
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