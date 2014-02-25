OS X 10.9.2 yayınlandı

Apple, Mavericks kullanıcılarının merakla beklediği ve sesli FaceTime görüşmesi yapabilme, iMessage'da kişi engelleyebilme gibi özelliklerin yanı sıra çeşitli performans iyileştirmelerine sahip olan OS X 10.9.2'yi son kullanıcı için yayınladı.
Hatırlanacağı gibi dün Apple'ın OS X 10.9.2'yi kendi çalışanlarının kullanımına sunduğu ortaya çıkmıştı.
Apple'ın resmi açıklamasına göre OS X 10.9.2, aşağıdaki yenilik ve iyileştirmeler ile Mac'in kararlılığını, uyumluluğunu ve güvenliğini arttırıyor:
- Sesli FaceTime ile arayabilme ve aranabilme özelliğini ekler
- Sesli ve görüntülü FaceTime aramaları için arama bekletme desteğini ekler
- Tek tek gönderenlerden gelen iMessage'ları engelleyebilme özelliğini ekler
- Mail'deki okunmamış ileti sayısının doğruluğunu artırır
- Mail'in bazı sağlayıcılardan yeni ileti almasını engelleyen bir sorunu çözer
- Safari'deki Otomatik Doldur özelliğinin uyumluluğunu artırır
- Bazı Mac'lerde ses bozulmasına neden olan bir sorunu düzeltir
- SMB2 kullanarak dosya sunucuna bağlanmasıyla ilgili güvenilirliği artırır
- VPN bağlantılarının kesilmesine neden olan bir sorunu düzeltir
- Mail'de ve Finder'da VoiceOver ile dolaşmayı iyileştirir
Yukarıdaki iyileştirmelerin yanı sıra iOS 7.0.6'nın yayınlanmasından sonra ortaya çıkan Mac'lerdeki SSL güvenlik açığı da OS X 10.9.2 ile kapatılıyor.
Tüm OS X Mavericks kullanıcılarına önerilen OS X 10.9.2, Mac App Store üzerinden ya da sistem içerisindeki "Yazılım Güncelleme" bölümünden indirilebiliyor.
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Hacı çok üzüldüm sahiden
Seni buralarda görmek şereftir hocam
Ayarlar>İzleme Dörtgeninden bak..?
Konuya gelicek olursak önizlemeyi düzeltmişler en çok ona sevindim.Birde eskiden safari sitelerin istemedikleri şifleri kaydetmiyordu,şimdi hiç bir fark gözetmeden keychaine kaydediyor.
Hala mlion mu?!!!!!!!!!!!
Mavericks süper
Fakat iki kisi iphone android kavgasina tutusuyor. Yeri burasi mi arkadaslar? Konu dışı bolumleri var sizin icin, gidip orada tartisin fayda/zararini ios/android konusunu.
Konu mac bilgisayarlar ve kullanicarini ilgilendirmetke.
++++,
Kesinlikle İOS ve MAC en iyisi..Wİndows ve ANdroit coptur o akdar .. 20 yıldır windows kullandım son 2 aydır MAc kullanıyorum benim gorusum ...cepte iphone nin rakibi yok zaten ..androit iosun eline su dokemez
birde kullanıcılara iki sorum var ?
- sıfırdan kurulum nasıl yapılıyor ?
- sıfırdan kurulum yapınca time machine ile aldığımız yedeklerle programlar tekrar yüklenebiliyor mu ?
1 saniye erken açılıyor olabilir ama google servisleri pc'de gördüğün ekranı iphonede devam ettirme olayı ve yeni bir sekme açınca otomatik ona girmemesi beni cezbediyor iphonede özellikel