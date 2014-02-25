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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

OS X 10.9.2 yayınlandı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
10,4b
1
72
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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OS X 10.9.2 yayınlandı
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Apple, Mavericks kullanıcılarının merakla beklediği ve sesli FaceTime görüşmesi yapabilme, iMessage'da kişi engelleyebilme gibi özelliklerin yanı sıra çeşitli performans iyileştirmelerine sahip olan OS X 10.9.2'yi son kullanıcı için yayınladı.

Hatırlanacağı gibi dün Apple'ın OS X 10.9.2'yi kendi çalışanlarının kullanımına sunduğu ortaya çıkmıştı.

Apple'ın resmi açıklamasına göre OS X 10.9.2, aşağıdaki yenilik ve iyileştirmeler ile Mac'in kararlılığını, uyumluluğunu ve güvenliğini arttırıyor:

  • Sesli FaceTime ile arayabilme ve aranabilme özelliğini ekler
  • Sesli ve görüntülü FaceTime aramaları için arama bekletme desteğini ekler
  • Tek tek gönderenlerden gelen iMessage'ları engelleyebilme özelliğini ekler
  • Mail'deki okunmamış ileti sayısının doğruluğunu artırır
  • Mail'in bazı sağlayıcılardan yeni ileti almasını engelleyen bir sorunu çözer
  • Safari'deki Otomatik Doldur özelliğinin uyumluluğunu artırır
  • Bazı Mac'lerde ses bozulmasına neden olan bir sorunu düzeltir
  • SMB2 kullanarak dosya sunucuna bağlanmasıyla ilgili güvenilirliği artırır
  • VPN bağlantılarının kesilmesine neden olan bir sorunu düzeltir
  • Mail'de ve Finder'da VoiceOver ile dolaşmayı iyileştirir

Yukarıdaki iyileştirmelerin yanı sıra iOS 7.0.6'nın yayınlanmasından sonra ortaya çıkan Mac'lerdeki SSL güvenlik açığı da OS X 10.9.2 ile kapatılıyor.

Tüm OS X Mavericks kullanıcılarına önerilen OS X 10.9.2, Mac App Store üzerinden ya da sistem içerisindeki "Yazılım Güncelleme" bölümünden indirilebiliyor.


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komutan ucan tekme 5 yıl
ben yaklaşık 6 aydır kullanıyorum, böyle bir özellik olduğunu bilmiyordum.
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multiTYRT 5 yıl
Ya allah kahretsin mouse tekeriyle pencereyi ekrana sığdırma alta atma çalışmıyor.
Aklıma gelen herşeyi denedim girmediğim forum sitesi kalmadı ama yok. En son çözüm recovery deneyeceğim.
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Götterfunken 5 yıl multiTYRT
multiTYRT
Ya allah kahretsin mouse tekeriyle pencereyi ekrana sığdırma alta atma çalışmıyor.
Aklıma gelen herşeyi denedim girmediğim forum sitesi kalmadı ama yok. En son çözüm recovery deneyeceğim.

Hacı çok üzüldüm sahiden

Seni buralarda görmek şereftir hocam

Ayarlar>İzleme Dörtgeninden bak..?
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komutan ucan tekme 5 yıl multiTYRT
bu dediğiniz nasıl yapılıyor? bende magic mouse var.
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darkbluestaz 5 yıl
Mac de safariyide bi duzeltseler yahu sadece bendemi yavas?
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Recharged 5 yıl
Henüz güncellemeyi yüklemedim ama yenilikler güzel.
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tr.duman 5 yıl
Sirf facebookta görüntülü konuşabilmek için güncelleme yaptim. Gerçi önceden bu özellik vardi neden kaldirdiniz neden eklediniz anlamis değilim. Ekleyecektiniz madem neden kaldirdiniz
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mogosan 5 yıl
konu mavericks ile ilgili.Konunun altında tartışılanlar ios,iphone,android...Cidden foruma girerken iq testi istemeleri lazim.
Konuya gelicek olursak önizlemeyi düzeltmişler en çok ona sevindim.Birde eskiden safari sitelerin istemedikleri şifleri kaydetmiyordu,şimdi hiç bir fark gözetmeden keychaine kaydediyor.
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bkaakco 5 yıl
VM Ware sağ olsun ben de gördüm. Ama yüklemedim.
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veli_0300 5 yıl
benm 10.8.2 en iyisi :D
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Götterfunken 5 yıl veli_0300
veli_0300
benm 10.8.2 en iyisi :D

Hala mlion mu?!!!!!!!!!!!

Mavericks süper
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talihyasin 5 yıl
Konu 10.9.2 guncellemesi ve insanlar guncelleyenlerin gorus ve yorumlarini, varsa buldugu hatalari gormek icin girip yorumlari okumak istiyor.
Fakat iki kisi iphone android kavgasina tutusuyor. Yeri burasi mi arkadaslar? Konu dışı bolumleri var sizin icin, gidip orada tartisin fayda/zararini ios/android konusunu.
Konu mac bilgisayarlar ve kullanicarini ilgilendirmetke.
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doctor5945 5 yıl
ios ile android windows ile mac kıyaslanmaz
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RichardB 5 yıl doctor5945
doctor5945

ios ile android windows ile mac kıyaslanmaz

++++,


Kesinlikle İOS ve MAC en iyisi..Wİndows ve ANdroit coptur o akdar .. 20 yıldır windows kullandım son 2 aydır MAc kullanıyorum benim gorusum ...cepte iphone nin rakibi yok zaten ..androit iosun eline su dokemez
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maholine 5 yıl
hala uyanmadan sonraki wifi ye gec baglanma ve arada safaride mouse kaybolma olaylari devam ediyor. extra birsey daha farketmedim (mac pro early 2011)
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a.f.y. 5 yıl
safari maverikle birlikte bazı sitelerde donma yapıyordu sekmelerde. bu sorun umarım düzelmiştir.
birde kullanıcılara iki sorum var ?
- sıfırdan kurulum nasıl yapılıyor ?
- sıfırdan kurulum yapınca time machine ile aldığımız yedeklerle programlar tekrar yüklenebiliyor mu ?
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Opricnik 5 yıl
chrome varken safari saçmalık iphonede bile kullanmıyorujm
1 saniye erken açılıyor olabilir ama google servisleri pc'de gördüğün ekranı iphonede devam ettirme olayı ve yeni bir sekme açınca otomatik ona girmemesi beni cezbediyor iphonede özellikel
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