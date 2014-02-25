OS X 10.9.2 yayınlandı

Apple, Mavericks kullanıcılarının merakla beklediği ve sesli FaceTime görüşmesi yapabilme, iMessage'da kişi engelleyebilme gibi özelliklerin yanı sıra çeşitli performans iyileştirmelerine sahip olan OS X 10.9.2'yi son kullanıcı için yayınladı.

Hatırlanacağı gibi dün Apple'ın OS X 10.9.2'yi kendi çalışanlarının kullanımına sunduğu ortaya çıkmıştı.

Apple'ın resmi açıklamasına göre OS X 10.9.2, aşağıdaki yenilik ve iyileştirmeler ile Mac'in kararlılığını, uyumluluğunu ve güvenliğini arttırıyor:

Sesli FaceTime ile arayabilme ve aranabilme özelliğini ekler

Sesli ve görüntülü FaceTime aramaları için arama bekletme desteğini ekler

Tek tek gönderenlerden gelen iMessage'ları engelleyebilme özelliğini ekler

Mail'deki okunmamış ileti sayısının doğruluğunu artırır

Mail'in bazı sağlayıcılardan yeni ileti almasını engelleyen bir sorunu çözer

Safari'deki Otomatik Doldur özelliğinin uyumluluğunu artırır

Bazı Mac'lerde ses bozulmasına neden olan bir sorunu düzeltir

SMB2 kullanarak dosya sunucuna bağlanmasıyla ilgili güvenilirliği artırır

VPN bağlantılarının kesilmesine neden olan bir sorunu düzeltir

Mail'de ve Finder'da VoiceOver ile dolaşmayı iyileştirir

Yukarıdaki iyileştirmelerin yanı sıra iOS 7.0.6'nın yayınlanmasından sonra ortaya çıkan Mac'lerdeki SSL güvenlik açığı da OS X 10.9.2 ile kapatılıyor.

Tüm OS X Mavericks kullanıcılarına önerilen OS X 10.9.2, Mac App Store üzerinden ya da sistem içerisindeki "Yazılım Güncelleme" bölümünden indirilebiliyor.