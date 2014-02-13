OS X 10.9.2'nin yeni derlemesi (13C59) yayınlandı

Mavericks’in ikinci büyük güncellemesi üzerinde çalışmaları sürdüren Apple, sistemin 13C59 derleme numaralı 6.beta derlemesini geliştiricilerin kullanımına sundu.

Mac App Store ya da Mac Dev Center üzerinden indirilebilen 10.9.2’nin 6.beta derlemesinde Apple, önceki derlemelerde olduğu gibi, geliştiricilerden mail, grafik sürücüleri, VoiceOver, VPN ve SMB2 konularına odaklanılmasını istiyor.

Apple, geçtiğimiz hafta sistemin 13C53 numaralı 5.beta derlemesini yayınlamıştı.

OS X 10.9.2, 10.9.1’deki sorunları gidermekle birlikte; iOS 7 ile birlikte iCihazlara gelen sesli FaceTime desteği ile iMessage ve FaceTime’da kişi engelleyebilme özelliklerini Mac’lere getiriyor